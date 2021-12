Die Füchse Berlin haben fünf Tage nach dem bitteren Pokal-Aus in Lemgo in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Am Sonntag gewannen die Berliner bei Frisch Auf Göppingen dank einer starken zweiten Hälfte mit 31:24 (14:16). Damit holten sich die Füchse in der Tabelle Platz drei zurück.

Die Füchse taten sich von Beginn an schwer. Nach einer 1:0-Führung liefen sie in der ersten Hälfte durchgängig einem Rückstand hinterher.



Die Berliner schwächelten vor allem im Angriff gegen die bewegliche Deckung der Gastgeber und fanden zu selten gute Wurfpositionen. Zudem gab es zu viele technische Fehler. Zeitweise wuchs der Rückstand auf vier Tore an (7:11). Nur einige starke Paraden von Keeper Dejan Milosavljev sorgten dafür, dass die Füchse bis zur Pause wieder verkürzen konnten.

Die Gäste kamen dann aber gut aus der Kabine und gingen nach einem 4:0-Lauf nach langer Zeit wieder in Führung (18:17). Die Berliner Deckung stand nun auch besser und die Göppinger, bei denen nun die Kräfte schwanden, scheiterten immer wieder an Milosavljev. So konnten sich die Füchse weiter absetzen. In der Schlussphase waren die Gastgeber dann chancenlos und es wurde ein deutlicher Berliner Sieg.