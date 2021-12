Die Handball-Bundesliga hat einen Antrag der Füchse Berlin auf Spielverlegung abgelehnt. Weil am vergangenen Samstag zunächst drei und kurz darauf bei einer erneuten Testung vier weitere Berliner Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden, begab sich die gesamte Mannschaft in Selbstisolation. Das Ligaspiel in Mannheim am Samstagabend wurde spontan abgesagt und auch die Partie in der EHF European League gegen Winterthur am Dienstag verschoben.