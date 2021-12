Hertha BSC auswärts in Mainz - "Den richtigen Weg bestätigen"

Mo 13.12.21 | 17:02 Uhr | Von Tabea Kunze

Nach dem Sieg gegen Bielefeld spürt Hertha-Trainer Tayfun Korkut bei seiner Mannschaft ein neues Selbstbewusstsein. Das und mutiger Offensivfußball sollen zum Auswärtssieg bei Mainz 05 verhelfen. Von Tabea Kunze

Das Personal

Fast der komplette Kader steht Tayfun Korkut für sein drittes Spiel am Dienstag um 20:30 Uhr in Mainz (live im Audiostream bei rbb|24) als Hertha-Trainer zur Verfügung. Neben den Langzeitausfällen Rune Jarstein und Lukas Klünter fehlt lediglich der erfahrene Rechtsverteidiger Peter Pekarik. Er leidet weiter unter muskulären Problemen im Oberschenkel. Für ihn dürfte der gegen Bielefeld nicht immer sichere Deyovaisio Zeefuik wieder auf der rechten Seite verteidigen. Größere Rotationen sind in der englischen Woche nicht zu erwarten, da Korkut sein funktionierendes Gerüst erstmal gefunden zu haben scheint.

Die Form

Die Erleichterung schwappte vom Rasen durchs fast leere Olympiastadion. Der hoch verdiente 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld wirkte befreiend für Spieler, Fans und Verantwortliche der Hertha. Sportdirektor Arne Friedrich betonte den "sehr positiven Eindruck", den er von der "akribischen Arbeit" von Tayfun Korkut gewonnen habe. Auch die "andere Art Fußball", die der neue Trainer spielen lasse, komme an bei Herthas Chefetage. In seinen ersten zwei Wochen hat Korkut der alten Dame offensichtlich einen offensiveren Spielstil verpasst. Diesen setzen die Profis auf dem Platz gern um, neben dem Platz loben sie ihn fast schon überschwänglich: "Wir probieren, Fußball zu spielen. Das ist der große Unterschied", erklärte Mittelfeldmann Suat Serdar nach dem Sieg gegen Bielefeld. Tayfun Korkut betonte, dass er nicht angetreten sei, um das "absolute Kontrastprogramm" zum betont vorsichtigen Stil seines Vorgängers Pal Dardai zu liefern. Vielmehr schaue er "genau auf seine Spieler" und orientiere sich an ihren Stärken. Bei den frühen Gegentoren beim 2:2 in Stuttgart ging das zulasten der defensiven Stabilität, dass gegen (zugegeben harmlose) Bielefelder die Null stand, sei wichtig fürs Selbstvertrauen, so Sportdirektor Friedrich, der in seiner Karriere selbst erfolgreicher Innenverteidiger war. Spiele ohne Gegentor hätten einen psychologischen Effekt, dann komme "die Brust raus" und "die Körpergröße wachse". In der Tabelle hat Hertha BSC nun beruhigende acht Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17. Der Relegationsrang ist allerdings nur schmale zwei Zähler entfernt. Das Ziel in Mainz sei, "den richtigen Weg zu bestätigen und zu punkten", so Korkut vor seinem dritten Spiel als Hertha-Coach.

Der Gegner

Beim FSV Mainz 05 ist der Trainer der Star. Unter Bo Svensson hat sich der einstige Krisenklub auf beeindruckende Weise stabilisiert. Der Däne hat die Mainzer im Januar in höchster Abstiegsgefahr übernommen, zum Klassenerhalt geführt und diese positive Entwicklung in dieser Saison fortgesetzt. Bei Rekordmeister FC Bayern ging der FSV am vergangenen Samstag in Führung, musste sich nach einem mutigen Auftritt am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben. In der Tabelle stehen die Mainzer auf Rang acht – allerdings nur drei Punkte vor Hertha BSC. Das sehe er auf den ersten Blick, so Tayfun Korkut mit einem viel sagenden Lächeln. Zuhause haben die Mainzer in der kompletten Saison erst fünf Gegentore kassiert. Das ist Liga-Bestwert. Die einzige Heimniederlage gab es Anfang Oktober gegen den 1. FC Union.

Herthaner im Fokus

Korkut hat mit dem neuen Sturmduo Stefan Jovetic und Ishak Belfodil das richtige Offensiv-Händchen bewiesen. Anders als Dardai, der mit einer (oft allein gelassenenen) Spitze spielen ließ, setzt Korkut ganz vorne auf das Pärchen, das sich immer besser findet. "Sie passen zusammen, sind beweglich und haben sich immer im Blick", begründete der Trainer seine Entscheidung für die beiden erfahrenen Angreifer. Belfodil erscheint nach schwierigem Saisonstart deutlich fitter und hat in Stuttgart und gegen Bielefeld jeweils ein Jovetic-Tor stark vorbereitet. Der Montenegriner hat in den zwei Spielen insgesamt drei Tore bejubelt, er begeistert mit außergewöhnlicher Technik und Torgefahr.

Besonderheiten

Mit welchem Gefühl geht Hertha in die Weihnachtspause? Nach dem letzten Auswärtsspiel des Jahres in Mainz wartet am Samstag zum Hinrundenabschluss das Heimspiel gegen Pokalsieger Borussia Dortmund. Sportdirektor Arne Friedrich kündigte an, "sich in beiden Spielen nicht verstecken zu wollen" und begründete das neue Selbstbewusstsein mit dem "positiven Trend" bei der Hertha. Trainer Tayfun Korkut sprach sogar offensiv vom großen Ziel: "Sich nicht nur mit einer Serie unten abzusetzen, sondern wieder den Anschluss nach oben zu schaffen." Mit einem Sieg in Mainz wäre zumindest der Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft. Und Hertha würde seinen Fans Weihnachten ohne Abstiegssorgen schenken.

