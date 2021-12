Glosse | Pflichtjubel, Klimaziele und Sascha Mölders - So wird das Sportjahr 2022 (vielleicht)

Fr 31.12.21 | 16:22 Uhr

Bild: imago images/Photology2000

Kann Corona eingedämmt werden? Werden die Klimaziele erreicht? Ist Helene Fischer wirklich glücklich? Die Welt ist voller Ungewissheiten. Gut, dass sich zumindest das Sportjahr 2022 glasklar vorhersagen lässt. So ungefähr. Wahrscheinlich. Eine Glosse von Ilja Behnisch

Januar

Nach Siegen zum Rückrunden-Auftakt gegen Köln (7:4), Wolfsburg (4:0) und Bayern München (2:0) klopft Hertha BSC ans Tor zur Champions League. Die Boulevard-Medien überschlagen sich ("Hertha-Tayfun überrollt die Bundesliga!"). Jürgen Klinsmann erklärt via Facebook Live, dass sein Werk nun vollbracht sei. Fredi Bobic würde das gern kommentieren, hat aber keine Zeit, weil er den Verkauf des Sturmduos Ishak Belfodil/Stevan Jovetic über die Bühne bringen muss, für das Paris St. Germain 150 Millionen Euro bietet. Die Summe wird nicht nur von Twitter-User "CalcioMercato666" als Schnäppchen bewertet. Kein Wunder, schließlich zeichneten Belfodil/Jovetic sich für sämtliche 14 Tore in den drei Spielen verantwortlich. Fredi Bobic ist dennoch zufrieden, denn mit dem bei 1860 München in Ungnade gefallenen Sascha Mölders ("Ich bin hungrig!") hat er längst einen Nachfolger gefunden.

Februar

Bei ihren achten Olympischen Winterspielen in Peking holt Claudia Pechstein, die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten bei Winterspielen, wenige Tage vor ihrem 49. Geburtstag überraschend eine Bronzemedaille im Massenstart. Zwar war Pechstein ursprünglich als Vorletzte ins Ziel gekommen, dank einer Protestflut durch die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) gelang dann aber doch noch der Sprung auf das Podium.

März

Auch der 1. FC Union Berlin klagt, will nach den zunehmend besseren Corona-Inzidenz-Zahlen wieder Zuschauer ins Stadion An der Alten Försterei lassen, ohne dass diese Maske tragen oder einen Impfnachweis erbringen müssen. Der Antrag auf eine derart gestaltete Voll-Auslastung mit 22.013 Fans wird allerdings abgewiesen mit dem Hinweis, das Stadion verfüge nur über 22.012 Plätze. Für Union-Präsident Dirk Zingler ist das Verfahren der Berliner Verwaltung und Politik mal wieder typisch. Aber, so Zingler, "der einfache Weg war für Union noch nie eine Option". Die anschließende Entlassung Urs Fischers wird vom Tabellen-Zweiten der Fußball-Bundesliga auf der vereinseigenen Homepage dann auch nur knapp kommentiert: "Alte Försterei jetzt mit 22.013 Plätzen, Max Kruse neuer Spielertrainer."

April

Die Wahl zu Berlins attraktivstem Sport-Funktionär gerät zur Farce. Bei nur 99 Prozent der auf BR-Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand entfallenen Stimmen ist offensichtlich, dass es eine Wahlpanne gegeben haben muss. Matthias Große, Lebenspartner von Claudia Pechstein und Präsident des DESG, wittert seine Chance und erwägt eine Klage. Niels Giffey, Senator für Inneres und Sport, erklärt Niroomand dennoch zum Sieger.

Kann auch nachdenklich: Kaweh Niroomand.

Mai

Die Eisbären Berlin sind alter, neuer Deutscher Eishockey-Meister. Auch die BR Volleys verteidigen ihren Titel. Union Berlin kommt selbst unter Spielertrainer Max Kruse und dessen neuartiger 3-6-Kruse-Taktik auf Platz zwei ins Ziel der Fußball-Bundesliga, dicht gefolgt von Hertha BSC mit Torschützenkönig Sascha Mölders. Zum Berliner des Jahres wird dennoch und vorzeitig Urs Fischer gekürt, der in seiner neuen Funktion als BER-Flughafenmanager das Unmögliche möglich gemacht hat: Zugezogene haben die Lust an BER-Witzen verloren.

Juni

Nach dem sensationellen Aufstieg von Energie Cottbus in die Dritte Liga verabschiedet sich Erfolgscoach Claus-Dieter "Pele" Wollitz zum dritten Mal aus der Lausitz, dieses Mal in Richtung Köln. Dort soll er seinen Ex-Klub zurück in die Bundesliga führen. Auf der Abschluss-Pressekonferenz dankt Wollitz den anwesenden Journalisten für die gute Zusammenarbeit und endet mit den Worten: "Vielleicht sieht man sich ja mal wieder." Das anschließende Gelächter löst noch in Schwedt einen Erdbeben-Alarm aus. Doch in Cottbus herrscht nicht nur gute Laune. Bahnrad-Olympiasiegerin Emma Hinze muss sich gegen ein Ordnungsgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit verwehren, ist mit dem Auto geblitzt worden. Bei der Anhörung vor Gericht platzt es aus ihr heraus: "Wenn es schnell gehen muss, nehme ich doch das Fahrrad!"

Juli

Nachdem die dreiwöchigen, gemeinsam im Tropical Island abgehaltenen Feierlichkeiten der Teams von Alba und Füchse Berlin beendet sind ("What happens in Krausnick, stays in Krausnick") und die deutsche Hauptstadt damit in allen großen Sportarten außer dem Fußball amtierender Deutscher Meister ist, reagiert die Politik. Jubeln ist fortan verpflichtendes Unterrichtsfach an Berliner Schulen, Klatschpappen sind jederzeit von allen Bürgern der Stadt bei sich zu führen.

August

Die von Wolfgang Joop entworfenen Trikots von Turbine Potsdam werden weltweit zum Must-Wear und Kassenschlager. Mit den Mehreinnahmen im Milliarden-Bereich gründet Turbine eine Herren-Mannschaft, die mittelfristig bis in die Bundesliga aufsteigen soll. Schließlich ist bekannt, dass Frauen-Teams nur dann erfolgreich sind, wenn sie einem starken Herren-Team angegliedert sind. Derweil hat die Stadt Potsdam vorzeitig ihre Klimaziele erreicht, seit die Trainingsgeräte der Kanu-Giganten um Sebastian Brendel und Co. direkt an das kommunale Stromnetz angeschlossen sind.

Reduzieren die Erderwärmung allein schon mit ihrer Coolness: Sebastian Brendel und Tim Hecker.

September

Unions Trainer Steffen Baumgart lässt sich während der Mannschaftsansprache vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain von Kapitän Christopher Trimmel ein Tattoo stechen. Als Farbe dient das Blut von Union-Fans, der Schriftzug liest sich: "True love never die." Die Mannschaft ist beeindruckt, haut anschließend alles raus und schlägt sich beim 0:2 (Tore: Belfodil, Jovetic) lange Zeit wacker. Bei einem Berlin-Besuch belegt Mark Wahlberg bei einem Mark-Wahlberg-Look-a-like-Wettbewerb derweil Platz zwei hinter Patrick Hausding.

Oktober

Angestachelt vom Erfolg der durch Wolfgang Joop entworfenen Trikots bei Turbine Potsdam geraten sie auch bei den Füchsen Berlin auf andere Ideen. Dass die Mannschaft bei zwei Spielen in abgelegten Pullovern von Bob Hanning aufläuft, kommt beim Deutschen Handball Bund allerdings gar nicht gut an. Der folgende Punktabzug führt immerhin dazu, dass sie bei den Füchsen endlich wieder sagen können, was sie bei den Füchsen traditionell immer sagen zu dieser Jahreszeit: "Wir wollen die Lücke zu Kiel und Flensburg schließen."

November

Claudia Pechstein kündigt an, sich auch für die Olympischen Spiele 2026 qualifizieren zu wollen.

Dezember

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar findet trotz aller Boykott-Aufrufe im Vorfeld statt. Das deutsche TV-Publikum allerdings macht es besser als der Deutsche Fußball-Bund und meidet das Turnier komplett. Stattdessen Quotenrenner: das wieder eingeführte und über einen Monat gestreckte Hallenmasters im ICC Berlin. Das Siebenmeter-Schiessen im Finale zwischen Hertha und Union am 31. Dezember allerdings zieht und zieht sich. Jeder Schuss ein Treffer. Um 23.59 Uhr erklärt Schirmherr Klaus Wowereit beide Teams zum Sieger. Berlin liegt sich in den Armen. Frohes Neues.