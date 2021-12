Bei der Bowling-WM in Dubai holte die Brandenburgerin Janin Ribguth sensationell Gold im Damen-Doppel. Doch in Deutschland wird Bowling nur mit Bier und Freunde treffen assoziiert und selten als Leistungssport gesehen.

Janin Ribguth aus Brandenburg an der Havel kann ihren Erfolg bei der Bowling-Weltmeisterschaft in Dubai auch fast zwei Wochen danach kaum fassen. Mit ihrer Partnerin Martina Schütz aus Ingelheim (Rheinland-Pfalz) hatte die langjährige Profisportlerin die Goldmedaille im Damen-Doppel gewonnen.

Mit welcher Taktik der Brandenburgerin das gelang, wie wichtig der Bundesstützpunkt in Premnitz an der Havel ist und was die Faszination Bowling ausmacht, erzählt die 33-Jährige im rbb|24-Interview.

rbb|24: Frau Ribguth, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Was bedeutet der Gewinn der Weltmeisterschaft im Damen-Doppel für Sie?

Janin Ribguth: Ich fange jetzt erst an zu realisieren, was da passiert ist. Wir waren selber völlig überrascht davon, für Deutschland die erste Goldmedaille seit 16 Jahren in dieser Altersklasse zu gewinnen.