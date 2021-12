Sprinterin Gina Lückenkemper gibt nach mehr als 1.000 Tagen ihr Hallen-Comeback beim Istaf Indoor in Berlin. Die 25-Jährige startet am 4. Februar in der Mercedes-Benz Arena über 60 Meter in ihre "Mini-Hallensaison".

"Ich freue mich riesig auf die beiden Istaf Indoor", sagte Lückenkemper am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (DPA). "Eigentlich sind mir ja die 60 Meter zu kurz - aber auf das Istaf Indoor habe ich richtig Bock." Es sei für sie etwas ganz Besonderes in die Berliner Arena zurückzukehren und auch in Düsseldorf, ihrer alten Heimat, am 20. Februar erstmalig teilzunehmen.

Die gebürtige Westfalin Lückenkemper war im Jahr 2019 vorübergehend auch für den SCC Berlin am Start, arbeitet seit einem Trainerwechsel seit 2020 mit einer Trainingsgruppe in Florida.