Rückblick 2021 - Das waren die regionalen Sportmomente des Jahres

Mi 29.12.21 | 14:26 Uhr

Bild: imago images/Sven Simon/Contrast

Ein Rekordmeister im Eishockey, ein Berliner Fußball-Verein, der in die Dritte Liga aufsteigt, eine Titelverteidigung im Basketball, europäischer Fußball im Olympiastadion und Medaillen bei Olympia. Das Sportjahr in der Region hatte zahlreiche Höhepunkte.



Bild: imago images/Contrast

Deutscher Rekord-Eishockey-Meister Eisbären Berlin

Lange haben die Eisbären auf ihre achte deutsche Eishockey-Meisterschaft warten müssen, doch am 7. Mai 2021 war es so weit. Im finalen Endspiel setzte sich das Team von Serge Aubin mit 2:1 gegen die Grizzlys aus Wolfsburg durch, holte nach 2013 wieder den Titel in die Hauptstadt - und nicht nur das: Mit seinem Erfolg stellte der Hauptstadtklub auch einen neuen Rekord auf: Kein anderes Team konnte bisher öfter die Trophäe in den Händen halten, daher dürfen sich die Eisbären auch Rekordmeister der 1994 eingeführten Deutschen Eishockey-Liga nennen.

Bild: imago images/Matthias Koch

Der FC Viktoria Berlin in Liga 3

11. Juni 2021, jetzt war es amtlich. An diesem Tag hatte der Deutsche Fußball-Bund(DFB) grünes Licht gegeben und der FC Viktoria Berlin war seit diesem Tag spielberechtigt für die Drittliga-Saison 2021/22. Der Weg dorthin gestaltete sich etwas kurios, denn verschiedene Faktoren spielten dabei eine Rolle. In der Regionalliga-Saison 2020/21 der Staffel Nordost setzten sich die Lichterfelder ab dem vierten Spieltag verlustpunktfrei an die Tabellenspitze und gewannen alle elf Spiele bis zum pandemiebedingten Saisonabbruch. Im März 2021 entschied sich das Präsidum des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes(NOFV) einstimmig für den Abbruch der Saison und für den Aufstieg von Viktoria - zum Unmut der anderen Top-Klubs der Liga. Da das heimische Stadion in Berlin-Lichterfelde nicht den Anforderungen der 3. Liga entsprach, erhielten die Himmelblauen lange keine Spielberechtigung vom zuständigen DFB. Nach wochenlanger Suche war mit dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg endlich eine geeignete Spielstätte gefunden, die Mitte Juni auch der DFB akzeptierte.

Bild: imago images/camera4+

Alba verteidigt die Meisterschaft

Auch im Jahr 2021 stillten die Basketballer von Alba Berlin den Titeldurst ihrer Fans und verteidigten ihren deutschen Basketball-Meistertitel am 13. Juni 2021 ausgerechnet beim Erzrivalen in München. Damit machten die Berliner ihr großes Trauma von 2019 immer mehr vergessen - damals standen die Berliner Basketballer in drei Wettbewerben im Finale und holten keinen Titel. Seit 2003 konnte Alba seinen Meistertitel in der Basketball-Bundesliga nicht mehr verteidigen. Damals beherrschte allerdings der Berliner Klub die deutsche Liga nach Belieben, denn von 1997 bis 2003 hieß der Liga-Champion wie 2021: Alba Berlin.

Bild: imago images/Sven Simon

Olympische Sommerspiele in Tokio - die Medaillen

Mit einem Jahr Verspätung fanden im Juli und August die Olympischen Spiele in Tokio statt. Aus Berlin und Brandenburg gingen diverse Athletinnen und Athleten an den Start. Zwei Berliner Sportler kamen gleich zum Start der Spiele zu einer besonderen Ehre: Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding trugen als Duo die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion von Tokio. Hausding krönte seine vierten und letzten Olympischen Spiele im Anschluss mit einer Bronzemedaille vom Dreimeter-Brett gemeinsam mit Kollege Lars Rüdiger. Insgesamt holten die Athletinnen und Athleten in Japan acht olympische Medaillen. Viermal gab es Silber und dreimal Bronze. Die einzige Goldmedaille für die Region gewann Ronny Rauhe. Kurz vor seinem Karriereende sicherte sich der Potsdamer mit dem deutschen Kajak-Vierer über 500 Meter den ersten Platz. Rauhe beendete seine große Laufbahn mit seiner zweiten olympischen Goldmedaille und durfte als Krönung die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier tragen.

Bild: imago images/Sven Simon

Olympische Sommerspiele in Tokio - Drama um Schleu

Dramatisch verliefen die Spiele für Fünfkämpferin Annika Schleu. Die Berlinerin lag im Modernen Fünfkampf auf Goldkurs und ging als Favoritin und Erstplatzierte ins Springreiten. Doch hier endeten Schleus Olympia-Träume. Sie bekam das ihr zugeloste Pferd Saint Boy nicht unter Kontrolle. Die Tränen liefen der Berlinerin schon übers Gesicht, noch bevor sie in den Parcour gestartet war. Nach dramatischen Szenen, in denen Schleu auf Geheiß ihrer Trainerin das Pferd auch mit der Gerte schlug, ritt sie schließlich los. Doch der Albtraum ging weiter. Das Pferd verweigerte mehrfach und Schleu musste ohne Punkte abgeschlagen in den abschließenden Laser-Run starten. Die Gold-Hoffnungen waren dahin. Wegen des harten Umgangs mit dem Pferd erntete Schleu im Anschluss viel Kritik und einen Shitstorm im Internet. Unter anderem als Konsequenz aus diesem Vorfall wird das Springreiten nach den Olympischen Spielen 2024 aus dem Programm beim Modernen Fünfkampf gestrichen.

Bild: imago images/Matthias Koch

Union spielt wieder international

Helsinki, 19. August 2021: Mit dem 4:0-Auswärtssieg gegen Kuopion PS in den Play-offs zur European Conference League war nicht nur jedem Union-Fan klar, dass die Köpenicker sehr wahrscheinlich in der Gruppenphase eines europäischen Fußball-Wettbewerbes spielen würden. Mit dem 0:0 sieben Tage später im Rückspiel herrschte dann Gewissheit: Der 1. FC Union Berlin war zurück auf der europäischen Fußball-Bühne. In der Gruppe E hießen die Gegner dann Feyenoord Rotterdam, Maccabi Haifa und Slavia Prag. Das Fußball-Märchen endete zwar mit dem dritten Platz und dem Ausscheiden, aber die Köpenicker hatten sich eindrucksvoll in Europa zurückgemeldet. Davor war Union 2001 in der 2. Runde des UEFA-Cups gegen Litex Lowetsch gescheitert und gewann 1986 die Gruppe 2 im Intertoto-Cup vor Bayer 05 Uerdingen, Lausanne-Sports und Standard Lüttich.

Sendung: Abendschau, 30.12.2021, 19:30 Uhr