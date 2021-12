Am gestrigen Montag wurden im Berliner Olympiastadion Logo und Motto der Special Olympics 2023 enthüllt. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Dabei treten Athletinnen und Athleten mit geistigen und körperlichen Einschränkungen gegeneinander an, aber auch Menschen ohne Behinderung sind Teil der Spiele. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die internationalen Wettkämpfe erstmals in Berlin statt. Ein Jahr zuvor wird Berlin Gastgeber der nationalen Auflage sein.

Zum Vergleich: Für die Fußball WM 2006 benötigten die Organisatoren für alle Spielorte zusammen 15.000 freiwillige Helfer. "Diese Volunteers zu finden und auszubilden, ist eine große Aufgabe. Das zweite ist ein Bewusstsein zu schaffen. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen von den Special Olympics erfahren", sagt Albrecht. Sein Ziel: So viele Zuschauer wie nur möglich in die Stadien und Sportstätten zu bringen.

Auf Albrecht und sein Organisationskomitee wartet eine Mammutaufgabe. Die nackten Zahlen zeigen das schiere Ausmaß dieser Großveranstaltung: 7.000 Athletinnen und Athleten aus 170 Nationen werden 2023 in Berlin erwartet, dazu kommen 20.000 Volunteers, die für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gebraucht werden, davon allein bis zu 17.000 in der deutschen Bundeshauptstadt.

Dabei geht es auch um Dinge wie eine einfache Symbolsprache auf Schildern. Viele geistig eingeschränkte Menschen könnten nicht richtig lesen und fänden sich häufig nur schwer zurecht. Albrecht und sein Team versuchen für solche Probleme zu sensibilisieren. "Wir wollen den Scheinwerfer der Veranstaltung nutzen, um aufzuzeigen, was möglich ist." Barrierefreie Apps mit einfacher Sprache beispielsweise sind ein weiteres Anliegen, gerade wenn es darum gehe, den Berliner ÖPNV zu nutzen. Auch die Stadt sei hier gefordert. Aber man sei in guten Gesprächen, betont Albrecht.

Die Eröffnungsfeier der nationalen Special Olympic Games soll 2022 im Stadion An der Alten Försterei stattfinden, die Worldgames sollen dann ein Jahr später im Olympiastadion ihren Auftakt erleben. Man wolle überall in der deutschen Bundeshauptstadt Präsenz zeigen und für Aufmerksamkeit sorgen: zum Beispiel mitten in der Stadt mit 3x3-Basketball am Neptunbrunnen in Mitte, Leichtathletik und Handball im Olympiapark im Westend oder Kanu- und Ruderwettbewerbe auf der Dahme in Grünau.

Eine weitere Herausforderung sei die sich ständig verändernde epidemische Lage, denn Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen zählen zu den vulnerablen Gruppen. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch keine Aussagen treffen, aber wir nehmen das Thema sehr ernst", sagt Special Olympics-Bundesgeschäftsführer Sven Albrecht. Man habe eine Arbeitsgruppe Corona eingerichtet, die verschiedene Szenarien und Konzepte entwickle.

Doch Albrecht legt den Fokus von der Zukunft bereits in die Gegenwart: "Was uns aber noch mehr bewegt, ist die Auswirkung im täglichen Leben." Die Para-Sportlerinnen und -Sportler könnten nicht täglich trainieren, da viele Angebote nicht barrierefrei wären. An diese ganzen Dinge müssen man denken. Es gäbe daher noch sehr viel zu tun.