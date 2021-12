Gegen Ende jeden Jahres werden in Berlin die Sport-Champions ausgezeichnet. Gewählt werden sie von Berlinerinnen und Berlinern sowie einer Expertenjury, zu der auch die Sportredaktion vom rbb gehört. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Berliner Champions 2021 nicht im Rahmen einer großen Gala geehrt, sondern in einem Digital-Format.

Berliner Sportlerin des Jahres ist die Para-Schwimmerin Elena Krawzow, die nach 2019 zum zweiten Mal den Titel gewinnen konnte. Die 28-Jährige gewann Gold bei den Paralympics in Tokio. "2021 ist definitiv eines der aufregendsten Jahre in meinem ganzen Leben – und diese Auszeichnung ist meine Extra-Belohnung", so Elena Krawzow. Anfang November musste sie sich aber dann einem komplizierten Eingriff unterziehen - aufgrund eines Tumors im Kopf. Zwei Tage vor der OP heiratete sie ihren Trainer Philipp Semechin.

"Ich habe so viel erlebt in diesem Jahr, so viele verschiedene Gefühle! Ein Auf und Ab – wie eine Achterbahnfahrt", erzählte die 28-Jährige. Und der Kampf gegen den Krebs geht weiter. Es folgen nun Bestrahlung und Chemotherapie. Auf Initiative der Berliner Medien wurde Elena Krawzow im Rahmen der Wahl mit dem Manfred von Richthofen-Solidaritätspreis ausgezeichnet, der mit einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 5.000 Euro verbunden ist.

Bei der Wahl der Sportlerinnen des Jahres landete Wasserspringerin Lena Hentschel, die in Tokio Bronze gewann, auf Rang zwei vor Bogenschützin Lisa Unruh, die mit dem Team ebenfalls Olympia-Bronze holte.