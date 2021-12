Emma Hinze, Ronald Rauhe und die K4-Olympiasieger des KC Potsdam, Rauhe und Max Lemke, haben die Brandenburger Sportlerwahl 2021 gewonnen. Das teilte der Landessportbund Brandenburg (LSB) am Freitag mit. Die Olympia-Medaillen-Gewinner setzten sich bei einer Umfrage unter Brandenburger Sportjournalistinnen und -journalisten durch.

Während Hinze und Rauhe ihre Auszeichnung von 2019 in der Einzelkategorie wiederholen konnten, liegt der Kanute Lemke in der Teamwertung erstmals vorne. Wie Rauhe startet auch Lemke für den KC Potsdam. Im Kajak-Vierer holten beide die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Bahnradsportlerin Emma Hinze gewann in Tokio die Silbermedaille im Team-Sprint, dazu holte sie jeweils Gold im Sprint und Team-Sprint bei den Weltmeisterschaften in Roubaix. "Es hat mich ein wenig überrascht - im positiven Sinne - und natürlich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass ich erneut Sportlerin des Jahres in Brandenburg geworden bin", sagte Brandenburgs Sportlerin des Jahres zur erneuten Ehrung. Hinze bedankte sich bei allen, die für sie gestimmt hatten.