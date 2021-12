Aus in der Conference League - Ein passendes Ende für Unions Europareise

www.imago-images.de/nordphoto GmbH / Engler Audio: Inforadio | 10.12.2021 | Stephanie Baczyk | Bild: www.imago-images.de/nordphoto GmbH / Engler

Nach einem Remis gegen Slavia Prag verabschiedet sich der 1. FC Union aus dem Europapokal. Im Spiel am Donnerstag wiederholten sich sportliche Fehler, die Union schon vorher einige Punkte gekostet hatten. Von Till Oppermann

Eine Szene aus dem Gruppenfinale in der Conference League gegen Slavia Prag reicht, um Union Berlins gesamte Saison im Europapokal zusammenzufassen. In der 50. Minute spielte Innenverteidiger Timo Baumgartl von der Seitenlinie einen fatalen Rückpass vor den eigenen Strafraum. Der Prager Ivan Schranz nahm den schlecht gespielten Ball problemlos auf, und hämmerte ihn vorbei am machtlosen Torwart Frederik Rönnow in die Maschen. Wie schon bei den beiden Niederlagen gegen Gruppensieger Feyenoord Rotterdam und im Hinspiel gegen Slavia schwächten sich die Eisernen mit vermeidbaren Fehlern selbst. Was man in den ersten Spielen noch mit Anlaufschwierigkeiten auf dem ungewohnten internationalen Parkett entschuldigen wollte, wurde spätestens am Donnerstag zur traurigen Gewissheit. Der Mannschaft des 1. FC Union Berlin fehlt offenbar die Reife, dem speziellen Druck einer Nacht im Europapokal standzuhalten.

imago images/Contrast 1:1 gegen Slavia Prag - Union Berlin verabschiedet sich aus dem Europapokal Für Union Berlin ist das Abenteuer Europa beendet. Gegen Slavia Prag hätten die Köpenicker einen Sieg gebraucht, um in die K.o.-Runde der Conference League einzuziehen. Doch der Gegner agierte an diesem Abend zu effektiv.

Kein Heimspiel für Union

Am Ende reichte auch der Ausgleich von Max Kruse nicht, um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Trotzdem feierten die pandemiebedingt nur 5.000 zugelassenen Anhänger ihre Mannschaft im Olympiastadion noch Minuten nach dem Abpfiff mit lauten Gesängen. "Uns bleibt nichts als Danke zu sagen, die Erinnerungen bleiben für die Ewigkeit", schrieb Union in den sozialen Netzwerken. Damit setzt der Klub den passenden Ton für die Nachbetrachtung der acht Spiele im internationalen Wettbewerb. Denn wer die selbstsicheren Köpenicker seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga regelmäßig verfolgt, vergisst leicht, dass die Qualifikation für die Conference League die Belohnung für den vielleicht größten sportlichen Erfolg seit dem DDR-Pokalsieg vor über 53 Jahren darstellte. Viel bitterer als das Aus nach der Vorrunde, war für die meisten Unioner sowieso eine UEFA-Entscheidung vom 28. Juni. Da verkündete Präsident Dirk Zingler in einem Brief an die Mitglieder: "Weil der dritte Bauabschnitt im Stadion an der Alten Försterei nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann, werden wir unsere internationalen Spiele im städtischen Olympiastadion austragen." Weil man Feste feiern muss, wie sie fallen, strömten zum Playoff-Rückspiel gegen den finnischen Vertreter Kuopio, Maccabi Haifa und Feyenoord trotzdem jeweils mindestens 22.000 Fans ins 23 Kilometer entfernte Olympiastadion. Zwar gab sich der Verein alle Mühe dort mit rot-weißer Beleuchtung ein Heimspiel zu simulieren, aber anders als in der Alten Försterei, wo Union seit September 2020 nur ein Spiel verlor, gelang es nicht, den Ersatzspielort zur Festung auszubauen.

Slavia raubte den Unionern ihre Stärken

Dass Union aus den Spielen im Olympiastadion nur vier Punkte holte, war letztlich entscheidend für das Aus. Denn am Donnerstag gegen Slavia hätte nur ein Sieg gereicht, um weiterzukommen. "Das war heute über 90 Minuten zu wenig", grämte sich Innenverteidiger Marvin Friedrich nach dem geplatzten Traum. Wie schon beim Bundesliga-Sieg gegen Leipzig hatte Trainer Urs Fischer Spielmacher Max Kruse als Zehner hinter den Stürmern Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker aufgeboten. Die abgezockten Prager waren darauf perfekt vorbereitet.

imago images/Nordphoto Hertha vor Spiel gegen Bielefeld - "Geduldig bleiben und trotzdem zielstrebig sein" Aus einem 0:2 noch ein 2:2 gemacht: Das ist die Bilanz des halbwegs gelungenen Einstiegs von Tayfun Korkut beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Gegen Bielefeld will er nun mit seiner Mannschaft einen Sieg einfahren. Von Astrid Kretschmer

Sie zogen ihren Kapitän Masopust aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung und ließen ihn Toptorjäger Awoniyi in Manndeckung nehmen. Weil er und seine Abwehrkollegen gleichzeitig sehr tief vor dem eigenen Tor verteidigten, fehlten die Räume für Kruses Steilpässe und Beckers Tempoläufe in die Tiefe. Fischer lobte im Nachgang die Spielkontrolle seiner Mannschaft. Doch diese Kontrolle war von Prag gewollt. Denn mal wieder fehlten Union im eigenen Ballbesitz die Kreativität, um sich gegen eine gut organisierte Abwehr Chancen zu erspielen. Slavia wusste das und lauerte auf Fehler der Unioner. Schon vor dem Seitenwechsel trafen die Tschechen die Latte, nachdem Kapitän Christopher Trimmel an der Grundlinie einen sicheren Ball vertändelte.

Letztlich scheidet Union verdient aus

Nach dem Gegentor und Kruses Ausgleich in der 64. Minute blieben der Mannschaft mit Nachspielzeit noch über dreißig Minuten, um die Entscheidung herbeizuführen. Doch echte Torgefahr entstand nur nach Standardsituationen. Trimmel haderte: “Auch wenn die Platzverhältnisse schwierig waren, können wir viel besser Fußball spielen.” Selbst als Fischer fünfmal wechselte und in den letzten Minuten sogar die Fünferkette auflöste, änderte sich daran nichts. Anstatt das Feld breit zu machen und spielerische Lösungen über die Flügel zu suchen, hämmerten Robin Knoche und Marvin Friedrich einen langen Ball nach dem anderen in die Spitze. Zwischen ihnen und den eingewechselten Stürmern Andreas Voglsammer und Kevin Behrens, wo man eigentlich die Mittelfeldspieler erwarten würde, klaffte ein riesiges Loch. Auch deshalb fehlte die Staffelung, um wenigstens über gewonnene zweite Bälle Druck in der gegnerischen Hälfte erzeugen zu können. Insgesamt wirkten die Versuche kopflos und waren nicht ausreichend, um sich für eine K.o.-Runde im europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Marvin Friedrich brachte es auf den Punkt: "Wir haben zu früh den langen Ball gesucht, im Endeffekt einfach zu wenig, um weiterzukommen."

www.imago-images.de Cottbus gegen den BFC - Gipfeltreffen in der Regionalliga Am Freitagabend kommt es zum Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost. Tabellenführer BFC Dynamo ist beim Zweitplatzierten Energie Cottbus zu Gast. Beide Teams spielen bislang eine außergewöhnliche Saison. Von Andreas Friebel

Folgt bald eine neue Chance?

Neben Negativerlebnissen wie den antisemitischen Angriffen einiger Unioner auf die Gästefans gegen Haifa und der Polizeigewalt beim Auswärtsspiel in Rotterdam werden die sportlichen Fehler sicher nicht zu den positiven Erinnerungen an den Europapokal gehören. Alles in allem blickte Urs Fischer aber zufrieden auf die Vorrunde zurück: "Es war eine tolle Erfahrung und ich denke, wir haben das Ganze nicht schlechtgemacht." Und wer weiß: Vielleicht gibt es im nächsten Jahr eine Chance, es besser zu machen. Am Sonntag treffen die Berliner in der Bundesliga auf den Tabellenletzten aus Fürth. Mit einem Sieg könnten die Köpenicker im besten Fall auf einen Champions League-Platz springen.

Sendung: Inforadio, 10.12.2021, 8:15 Uhr