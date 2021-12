Timo Baumgartl war nach dem Heimsieg gegen RB Leipzig im Stadion an der Alten Försterei der glücklichste Köpenicker. Nicht nur, weil er mit einer Vorlage in der ersten Halbzeit und seinem Siegtreffer nach dem Seitenwechsel Unions Matchwinner wurde. Für ihn sei diese Woche ein Traum in Erfüllung gegangen, berichtete der "glühende Fan" der Vorabend-Soap “Gute Zeiten – Schlechte Zeiten". Denn Baumgartl hatte am Donnerstag einen Gastauftritt in seiner Lieblingsserie. Nach dem Spiel am Freitag scherzte er: "Wenn die Resonanz gut war, hoffe ich auf eine weitere Beschäftigung."

Aber die Union-Fans müssen sich nicht sorgen, ihren Innenverteidiger nun an RTL zu verlieren. Denn Baumgartl schwärmte weiter: "Ein Sieg am Freitagabend vor so einem geilen Publikum, was will man mehr?"