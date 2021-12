Bei den Olympischen Spielen in Peking will die Berliner Bobpilotin Mariama Jamanka ihre Goldmedaille von 2018 verteidigen. Hilfe bekommt sie von der aktuell schnellsten deutschen Sprinterin Alexandra Burghardt. Für beide sind es unvorhersehbare Spiele. Von Shea Westhoff

Und eine gewisse Vertrautheit zwischen den beiden ist da bereits zu erahnen, selbst via Telefon. Genau das war ja die große Frage, als bekannt wurde, dass die Bobpilotin Jamanka bei den Olympischen Winterspielen in Peking im kommenden Februar gemeinsam mit Deutschlands schnellster 100-Meter-Sprinterin als Anschieberin durch den Eiskanal donnern will: Werden die beiden so schnell zueinander finden? Und: Wird sich die 27 Jahre alte Burghardt in der völlig neuen Sportart direkt zurechtfinden?

Burghardt absolviert weiterhin ihre Sprint-Trainings auf der Tartanbahn, wie sie berichtet, aber zusätzlich gehe es nun darum, sich mit dem komplexen Mechanismus des Haubenschlittens vertraut zu machen – und Kufen zu schleifen. "Es ist eben nicht nur Sprint", sagt sie, die vor allem für die Geschwindigkeit am Start sorgen soll. Die größte Herausforderung für die gebürtige Oberbayerin: "Ich muss mich manchmal in Geduld üben." Es gibt keinen Startschuss, wie beim Sprint, es komme beim Bobsport mehr "auf den gemeinsamen Impuls" an. Manchmal sei sie zu hektisch, obwohl sie begriffen habe, dass es wichtiger sei, "auf den perfekten Moment zu warten".