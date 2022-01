Ausgerechnet aus Spandau kommt der neueste Zuwachs in der Berliner E-Sports-Szene. Der Gaming-Influencer Maximilian Knabe, aka HandOfBlood, ist Gründer und Gesicht des neuen E-Sports-Clubs Eintracht Spandau. Antreten will Eintracht Spandau vor allem in dem beliebten Computerspiel "League of Legends". Gerade sind sie dabei, ihr Team aufzubauen.

Vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive ist das clever. Die E-Sports-Branche wächst weltweit. Nach Angaben des Verbands der deutschen Games-Branche ist der deutsche E-Sports-Markt von 2019 auf 2020 um 32 Prozent gewachsen [game.de]. Laut Prognosen von Statista soll sich der Umsatz bis 2025 sogar fast verdoppeln [statista.com].

Davon könnte auch Berlin profitieren. Denn nicht nur Eintracht Spandau sitzt in Berlin. Viele kleinere, aber auch größere international agierende E-Sports-Unternehmen haben sich in der Hauptstadt angesiedelt. Darunter ist auch G2, ein global Player in der Branche. Auch Riot Games hat in Berlin einen Sitz. Das Unternehmen bringt das beliebte Game "League of Legends" heraus und veranstaltet jährlich in Berlin die LEC, die europäische "League of Legends"-Meisterschaft.

Auch Christian Baltes von Eintracht Spandau hat erkannt, dass das Berlin als Standort attraktiv macht: "Ein Großteil der besten 'League of Legends'-Organisationen der Welt haben hier in Berlin ihren Standort. Das zieht natürlich Talente an, das zieht Spieler an, sodass man hier eine gute Infrastruktur hat, was E-Sports angeht."