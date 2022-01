"Deadline-Day" - Was die Winter-Transfers von Union und Hertha für die Rückrunde bedeuten

Mo 31.01.22 | 20:43 Uhr | Von Till Oppermann

Bild: imago images/Matthias Koch

Für die Fans der Berliner Bundesligisten Union und Hertha war das Ende der Transferperiode ein enttäuschender Augenöffner. Nach dem "Deadline-Day" unterzieht der rbb den Wechseln beider Klubs einem Transfercheck. Von Till Oppermann

Zwei Abgänge zeigen Union die Grenzen auf

Der erfolgreiche Januar der Eisernen endete am Sonntag mit einem Knall: Wie aus dem Nichts wechselte Starspieler Max Kruse nach Wolfsburg. Warum, erklärte er erstaunlich ehrlich auf der Vereinswebsite. Er bitte um Verständnis für seine "Entscheidung, ein Angebot das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen." In Köpenick hinterlässt er niedergeschlagenes Unverständnis, etwa bei Union-Präsident Dirk Zingler, der sich zwar für Kruses Leistungen bedankte, aber angesichts des Pokalviertelfinals betonte, dass Kruse sich eine historische Chance entgehen lasse. Spätestens jetzt sollte auch dem letzten Fußballromantiker an der Wuhle klar sein, dass im Profigeschäft Geld wichtiger zu sein scheint als historische Chancen. Das galt schon für den Abwehrchef Marvin Friedrich, der Union am 11. Januar zu Borussia Mönchengladbach verließ. Zwar stehen Gladbach (12.) und Wolfsburg (15.) sportlich deutlich schlechter da als Union. Aber wenn finanziell potente Vereine locken, können die Berliner noch lange nicht mithalten. Da hilft nicht mal, dass mit Urs Fischer einer der Durchstarter-Trainer der Liga an der Seitenlinie steht.

Kann Union Kruse und Friedrich ersetzen?

Ebenjener Fischer verliert mit Max Kruse seinen "Unterschiedsspieler", wie er gerne betonte. Marvin Friedrich war Vize-Kapitän und bereits der Aufstiegssaison 2018/19 in der Innenverteidigung gesetzt. Sportdirektor Oliver Ruhnert gelang es zumindest, ihre Planstellen im Kader neu zu besetzen. Aber haben der neue Innenverteidiger Dominique Heintz und Last-Minute-Neuzugang Sven Michel auch das Zeug, um Kruse und Friedrich vergessen zu machen? Im Fall von Dominique Heintz ist das gut vorstellbar. Der 28-Jährige absolvierte bereits 182 Bundesligaspiele und bringt als Linksfuß eine neue Komponente in Unions Abwehr. Wie Heintz das Spiel voranbringen kann, bewies er im DFB-Pokal gegen Hertha, als seine öffnenden Pässe zwei Tore einleiteten. Bei Sven Michel ist die Frage schwerer zu beantworten. Trotz 14 Toren und sechs Vorlagen in 19 Zweitligaspielen für den SC Paderborn wird er kaum in der Lage sein, einen kreativen Ausnahmekönner wie Kruse Eins-zu-Eins zu ersetzen. Dabei ist viel mehr das Kollektiv gefragt. Dass die Unioner es auch ohne Kruse können, bewiesen sie während seiner Verletzung in der Vorsaison als unter anderem ein Sieg gegen Dortmund und ein Remis gegen den FC Bayern gelang. Michel kann dabei mit dynamischen Tiefenläufen und robuster Arbeit gegen den Ball helfen. Auch sein Passspiel überzeugt, als linker Stürmer in einer Doppelspitze gelangen ihm in der laufenden Saison pro Spiel 2,1 KeyPasses – Kruse steht in der Bundesliga in dieser Statistik bei 1,7. Das sind die finalen Pässe, die für gute Abschlusschancen sorgen aus denen aber schlussendlich keine Tore entstehen.

Ruhnert hat das Beste draus gemacht

Obendrein wechselte mit dem 22-jährigen Andras Schäfer Ungarns Fußballer des Jahres an die Alte Försterei. Der dynamische Mittelfeldspieler kann in der Zentrale jede Position ausfüllen, fühlt sich allerdings hinter den Spitzen am wohlsten. Auch Schäfer steht nach Kruses Abschied besonders in der Pflicht. Mit Rick van Drongelen, Tymo Puchacz, Cedric Teuchert, Pawel Wszolek und Fabio Schneider gingen außerdem einige Ersatzspieler, um den Kader zu verkleinern. Fazit: Die Verkäufe von Friedrich und Kruse schmerzen. Immerhin wurden passende neue Spieler verpflichtet, die helfen könnten, die Mannschaft ein weiteres Mal weiterzuentwickeln. Unterm Strich ist Union mit einem blauen Auge davongekommen, auch wenn der Kater nach der Kruse-Party die Traumsaison in Gefahr bringt.

Bobic ging wohl das Geld aus

Bereits um 12:17 Uhr erklärte Hertha BSC via Twitter, mit der Verpflichtung des jungen Franzosen Kelian Nsona seien die "Aktivitäten im diesjährigen Wintertransferfenster abgeschlossen." Das ersparte den Herthanern zwar die Hängepartie des Sommers, als in den sozialen Netzwerken nach der Verpflichtung von Myziane Maolida ein Ladebalken mit 22 Prozent den ganzen Tag weitere Transfers ankündigte, aber ein in der Folge ereignisloser "Deadline Day" die Alte Dame zum Gespött machte. Trotzdem reagierten viele mit Unverständnis. Denn Hertha verpflichtete weder den dringend benötigten Rechtsverteidiger, nachdem Deyovaisio Zeefuik mit Kaufoptionen verliehen wurde, noch einen Ersatz für den Stümer Krysztof Piatek, der Hertha nach Italien verlassen hatte. Dabei hatte Geschäftsführer Fredi Bobic Verstärkungen auf diesen Positionen selbst zum Ziel erkoren So blieb es bei den Transfers des Linksverteidigers Fredrik Andre Björkan, des Innenverteidigers Marc-Oliver Kempf und der Flügelstürmer Dong-Jun Lee und Nsona. Björkan kam ablösefrei, die anderen kosteten in Summe 1,8 Millionen. Weitere Neuzugänge waren wohl finanziell nicht zu realisieren. Kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, dass Investor Lars Windhorst in den letzten zweieinhalb Jahren hunderte Millionen in den Verein gepumpt hat. Aber teure Fehleinkäufe wie Dodi Lukebakio, Matheus Cunha, Lucas Tousart und Piatek sowieso die Folgend der Corona-Pandemie haben Herthas finanzielle Reserven dezimiert.

Der dauerhafte Umbruch geht weiter

Fredi Bobic weiß das und wird deshalb seit seinem Amtsantritt nicht müde, die Erwartungen zu dämpfen. Erst nach dem Piatek-Transfer wies er darauf hin, dass das eingesparte Gehalt des Stürmers angesichts der fehlenden Zuschauereinahmen der Spiele gegen Köln, Union und Bayern nicht in Transfers investiert werde. Gleichzeitig treibt Bobic einen Umbruch voran, jeder Spieler steht auf dem Prüfstand, bereits im Sommer hatte er mit Lukebakio, Matheus Cunha und Jhon Cordoba hochbezahlte Spieler ziehen lassen. Allerdings lassen sich nur mit eingespartem Gehalt keine Bundesligaspiele gewinnen. Und vergleicht man die Neuzugänge mit den Abgängen, hat Herthas Kader weiter an Substanz verloren. Neben Piatek und Zeefuik wurden noch Jordan Torunarigha und Dennis Jastrzembski verliehen. Statt Letzteren stehen Kempf und Lee ab sofort zur Verfügung, Nsona befindet sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining. Die restliche Saison stehen Trainer Tayfun Korkut also weniger Alternativen zur Verfügung als in der Hinrunde. Gerade angesichts der Verletzungsanfälligkeit der Stürmer Ishak Belfodil und Stevan Jovetic und in Anbetracht der Tatsache, dass Rechtsverteidiger Peter Pekarik bereits 35 Jahre alt ist, geht Bobic damit eine riskante Wette ein. Dass der Tabellen-Dreizehnte im Gegensatz zu Union keine Leistungsträger verlor, klingt deshalb nach dem "Deadline Day" noch nach der besten Nachricht.

