Interview | Paul Drux nach der Handball-EM - "Als der Trainer mich anrief, habe ich nicht lange überlegt"

Mo 31.01.22 | 19:37 Uhr | Von Shea Westhoff

Bild: imago images/wolf-sportfoto

Füchse-Star Paul Drux wollte die Handball-EM eigentlich vom Sofa aus verfolgen. Doch wegen zahlreicher Corona-Fälle im DHB-Team musste er plötzlich selbst im Trikot der Nationalmannschaft ran. Im rbb|24-Interview berichtet er von seinen Erfahrungen.

rbb|24: Paul Drux, die wichtigste Frage zuerst: Geht es Ihnen gut? Sind Sie gesund und fit? Paul Drux: Ja, alles gut! Ich bin negativ. Das ist heutzutage ja auch ein Indiz dafür. Auch körperlich ist alles okay.

Ihr Füchse-Teamkollege Fabian Wiede ist letzte Woche positiv getestet worden. Was ging Ihnen durch den Kopf in Bezug auf die eigene Gesundheit, als Sie davon gehört haben? Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir weniger Gedanken gemacht habe, weil ich ja im Dezember erst positiv war. Dadurch hatte ich die Hoffnung, dass meine Abwehrkräfte mich davor noch ein bisschen schützen. Und man kann es ja im Grunde genommen fast gar nicht mehr aufhalten. Aber für Fabi war das natürlich auch erst mal ein riesiger Schock, weil wir ja die ganze Zeit negativ getestet waren. Und beim letzten Test kam es dann doch raus.

Sie hatten im Vorfeld der EM eigentlich eine Teilnahme abgesagt und wollten Ihr operiertes Knie schonen. Dann musste der Bundestrainer im Laufe des Turniers aufstocken, weil es im deutschen Team immer mehr Corona-Fälle gab und er hat sich an Sie gewandt (Anm. d. Red.: Insgesamt gab es während der Turnierwochen und im direkten Anschluss 18 Infizierte in der deutschen Delegation). Wie war das: Musste er Sie überzeugen? Nein! Das kann ich klar beantworten, weil ich im Vorfeld meiner Entscheidung dem Trainer Bescheid gesagt hatte, dass, wenn irgendwas ist, er mich anrufen kann. Mir ging es in erster Linie darum, dass ich die Vorbereitung dafür nutzen wollte, die Defizite, die ich durch meine Knie-OP hatte, aufholen zu können. Aber klar war ich immer noch spielbereit, nur noch nicht hundertprozentig fit. Er hat bestimmt ein bisschen gezögert mit mir, aber am Ende hat er mich angerufen und dann habe ich nicht lange überlegt.

Es war dann von logistischen Kraftakten während der EM zu hören. Zum Beispiel soll es Einzeltransporte und getrennte Aufenthaltsorte der Teammitglieder gegeben haben, um die Gefahr einer Infektion zu minimieren. Wie haben Sie den Alltag der EM erlebt und was war da so besonders? Ja, das war total verrückt, weil man die ganze Zeit im Einzelzimmer war. Zumindest in den acht Tagen, in denen ich da war. Vorher hatten die Jungs bestimmt mehr miteinander zu tun, allein durch das Training. Aber als wir da waren, waren wir komplett abgeschottet. Man hat allein gegessen und die anderen Jungs dann wirklich nur zum Spiel gesehen. Das war's. Das war natürlich schon ziemlich trostlos dann.

Wie wurde dann versucht, trotz dieser Umstände als Team zusammenzurücken und eine gute Teamchemie zu erzeugen? Wir haben natürlich versucht, das Beste daraus zu machen. Das fing damit an, dass man den Leuten, die auf dem Zimmer gelegen haben und nicht rausgekommen sind, das Essen gebracht hat und sich erkundigt hat. Und vielleicht auch mal eine Cola vorbeigebracht hat, um sie bei Laune zu halten. Ich glaube, das hat sehr gut getan und hat den Team-Spirit sehr gut entwickelt. Und was soll man sonst großartig machen? Wir hatten immer so ein bisschen Spaß in unserer Whatsapp-Gruppe. Und sonst war man immer relativ viel auf dem Zimmer mit sich selbst beschäftigt und hat versucht, sich da abzulenken so gut es geht und sich trotz der schwierigen Umstände professionell auf das Spiel vorzubereiten.

Quelle: Imago/Matthias Koch, Fotostand, camera4+ | Collage: rbb Corona-Ticker der regionalen Top-Teams - Unions Grischa Prömel positiv auf Corona getestet Auch im regionalen Sport häuft sich die Anzahl der Corona-Fälle: Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen rund um die Infektionen bei den Profi-Mannschaften aus Berlin und Brandenburg.

Wie haben Sie sich abgelenkt? Ich hatte am Anfang noch Zeit, einen Artikel für die Uni zu schreiben. Damit konnte ich mich ganz gut ablenken. Und dann kam irgendwann mal Football. Man findet immer irgendwas, das man machen kann. Wenn Sie an die Umstände denken, unter denen die EM stattfinden musste, war die Austragung dann ein Fehler? Schwierig zu sagen. Man sieht selbst ja immer nur die sportliche Sicht und dann auch die ganzen Fälle. Wenn nur das in die Entscheidung reinspielt, dann ist es glaube ich eindeutig. Aber ich glaube, da kommen auch noch andere Sachen dazu. Es gibt ja auch Verträge und das sind dann sicherlich auch alles immer wirtschaftliche Sachen, die man gar nicht so abschätzen kann. Deshalb tue ich mir damit immer schwer. Als Spieler ist man der letzte, der so etwas entscheiden kann und seine Expertise dazu geben kann.

Das Sportliche ist aber sehr in den Hintergrund gerückt. Glauben Sie, dass der Handball als Sportart mit der Austragung des Turniers unter diesen Umständen einen Image-Schaden erlitten hat? Ich denke, dass ist ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, wir als Team konnten schon das Beste aus dieser Situation machen und haben den Zuschauern zuhause trotzdem Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist das natürlich schwer zu erklären, wenn man hier in Deutschland sehr viele Regeln hat und ein sehr eingeschränktes Leben gerade führt durch die Pandemie und dann trotzdem so ein Turnier gespielt wird, wo sehr viele Positive bei rausgekommen sind. Das kann ich schon verstehen, dass manche Leute das nicht gut finden.

Abseits der Corona-Situation: Welche sportlichen Schlüsse lässt das Abschneiden des DHB-Teams zu? Wir haben viele Spieler gesehen, die ihr erstes Turnier gespielt haben und bei denen viel Potential ist. Ich hoffe einfach, dass wenn die jetzt über Jahre so zusammenbleiben, dass sich da was entwickelt und was zusammenwächst, das dann auch in Stresssituationen bestehen kann. Weil in diesen wirklichen Stresssituationen, in denen es dann um Kleinigkeiten geht, da haben wir dann noch unser Defizit gehabt. Das muss man leider sagen.

imago images/Joerg Niebergall 1 min Viktoria Berlin zwischen Corona und Abstiegskampf - Optimismus statt Krisenstimmung Die Drittliga-Saison von Viktoria Berlin begann wie im Rausch und spülte den Aufsteiger bis auf Platz eins der Tabelle. Dann folgte eine sportliche Talfahrt zu der nun auch noch coronabedingte Spielabsagen kamen. Der Klub bleibt sich dennoch treu.

Im Frühjahr beginnt dann bereits die Qualifikation für die WM 2023 und im Jahr darauf findet dann die Europameisterschaft im eigenen Land statt. Wo sehen Sie im Hinblick auf diese wegweisenden Wettbewerbe noch Verbesserungsbedarf im DHB-Team? Wir müssen Kontinuität schaffen. Das haben zum Beispiel jetzt auch die Mannschaften geschafft, die ganz oben stehen. Da muss blindes Verständnis entstehen und das schafft man nur durch viel Training, indem sich dann Automatismen entwickeln. Das geht nur, wenn man lange zusammenbleibt. Deshalb sehe ich das ganz positiv. Der Bundestrainer konnte glaube ich auch sehen, dass auch die Neuen, die das erste Mal dabei waren, dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Da kann sich in Zukunft auf jeden Fall etwas entwickeln. Vor allem mit Blick auf 2024, dass ja für uns ein absolutes Highlight-Jahr ist.

Wer von den Neuen hat sie persönlich am meisten begeistert? Die meisten konnte ich leider gar nicht so lange sehen. Aber Julian Köster hat allen gezeigt, warum der Bundestrainer ihn eingeladen hat. Ich fand aber auch Lukas Zerbe und Mertens stark. Ich finde, die haben alle einen guten Job gemacht.

Kommen wir mal zu einem Ausblick auf die Klub-Saison. Was bedeutet die EM und die Rückkehr der vielen und teils überspielten EM-Fahrer für den anstehenden Liga-Alltag Ihrer Füchse? Erstmal kann man nur hoffen, dass alle den Kopf schnell frei kriegen. Weil so ein Highlight zu haben und dann wieder Bundesliga zu spielen ist schwer. Und dass sich daraus keine Verletzungen entwickeln, weil es natürlich auch körperlich sehr anstrengend war. Dazu kommt natürlich die Corona-Situation und dass es jetzt nicht weiter in die Bundesliga hineingetragen wird und es auch dort womöglich wieder zu Spielunterbrechungen führt. Aber jetzt liegt es natürlich auch an den Spielern, die schon hier sind bei ihren Vereinen, die Belastung ein bisschen auf sich zu nehmen, um die anderen zu schonen.

imago images/Beautiful Sports Cottbuser Handball-Trainer Stephan Swat - Die Ärzte hatten ihn schon fast aufgegeben Das Leben von Stephan Swat hing am seidenen Faden. Nach einer Corona-Erkrankung gaben ihm die Ärzte kaum noch eine Überlebenschance. Doch er kämpfte sich zurück und ist jetzt als Handball-Persönlichkeit 2021 nominiert. Von Andreas Friebel

Worauf kommt es jetzt besonders an, um wieder den Anschluss an die Ligaspitze zu schaffen? Wir müssen es schaffen, absolute Aggressivität und den Siegeswillen in jedes Spiel zu legen. So wie wir eigentlich fast die ganze Hinrunde gespielt haben. Auch gegen Gegner, die vermeintlich schlechter sind. Da müssen wir unser Spiel durchziehen und auch nicht nach 45 Minuten aufhören.

Was ist drin diese Saison? Die letzten zwei Spiele haben uns schon weh getan. Da haben wir ein bisschen Luft gelassen. Das war ein bisschen unnötig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns wieder hocharbeiten können. Der Start ist jetzt sehr wichtig. Da haben wir gleich viele und wichtige Spielen und hoffen, dass wir da auch vor allem im EHF-Cup unsere Position halten können.

Werden Sie Zeit finden, die Olympischen Winterspiele zu verfolgen? Ich hoffe! Ich gucke eigentlich jede Olympischen Spiele – egal ob Sommer oder Winter. Dieses Jahr aber ein bisschen zwiegespalten. In welcher Hinsicht zwiegespalten? Zum einen die politische Situation in China und zum anderen auch, dass in Peking jetzt naturgemäß nicht so viel Schnee liegt zu dieser Jahreszeit. Die Sportler können aber nichts dafür. Das muss auf einer anderen Ebene diskutiert werden. Den Sportlern wünsche ich alles Gute und die haben es mit ihren Leistungen auch verdient. Und von daher feuere ich die von der Couch natürlich an. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Shea Westhoff für rbb Sport.

Sendung: Inforadio, 31.01.2022, 17:15 Uhr