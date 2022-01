Von außen sieht Ambrosius Pinte wie eine ganz normale gemütliche Kneipe an einer Hauptstraße in Brandenburg an der Havel aus, in der Menschen nach Feierabend gemütlich ihr Bier trinken und sich über Gott und die Welt unterhalten. Wer allerdings in der Gaststätte die Treppe in den Keller hinabsteigt, den erwarten zischende Pfeile. Denn hier trainiert der Darts-Verein Fritze Bullmann 2018.

Männer verschiedener Altersklassen in orangen Shirts zeigen ihr Können an der Scheibe. Und einer sticht dabei besonders heraus: Mavi Nitsch. Der 17-jährige ist das jüngste Vereinsmitglied und wirkt ruhig und zurückhaltend. Doch sein Talent ist außergewöhnlich, und er hat ein ambitioniertes Ziel vor Augen. "Ein ganz großer Traum ist es, einmal auf der Darts-WM zu spielen. Der Weg dahin ist aber sehr schwer", erzählt Mavi. Er will auf die große Bühne. Dorthin, wo er als kleiner Junge sein großes Vorbild - den britischen Rekordweltmeister Phil Taylor - zum ersten Mal spielen gesehen hat.

"Mein Vater hat Darts im Fernsehen geschaut. Ich fand immer interessant, was er da geguckt hat und fand den Sport gut und habe dann selbst angefangen zu spielen. Da war ich so acht Jahre alt", erzählt Mavi. Schnell war klar, dass er besser war als andere Kinder in seinem Alter. Mavi wollte sich auf deutschlandweiten Turnieren messen. "Dafür muss man einem Darts-Landesverband angehören", erklärt er. Mavi kommt aus Genthin in Sachsen-Anhalt, an der Grenze zu Brandenburg. Dort gab es keinen Landesverband. Also suchte er sich den nächstmöglichen - in Berlin.

Hier trat er dem Verein The Vikings DC Berlin bei und spielt seitdem sehr erfolgreich auf Berliner Ranglisten-Turnieren. Doch das ständige Pendeln aus Genthin in die Hauptstadt erwies sich schnell als sehr zeitraubend. Auf der Suche nach einem Alternativverein in der Nähe wurde er dann in Brandenburg an der Havel bei Fritze Bullmann fündig. Er war 15 Jahre alt, als er sich den deutlich älteren Vereinsmitgliedern anschloss. Aber Mavi wurde direkt gut aufgenommen und profitierte auch von der Erfahrung. "Das ist ein gutes Training und alle sind sehr nett zu mir. Ich wurde immer wie ein ganz normaler Mitspieler behandelt", erzählt er. Seitdem trainiert er zweimal die Woche in Brandenburg.