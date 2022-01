Die Corona-Personalnot ist vorbei, soweit die gute Nachricht. Doch einige Spieler sind dennoch fraglich für das Spiel gegen die Bayern. Zum Beispiel Niklas Stark und Jordan Torunarigha, die beide am Freitag noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnten. Stevan Jovetic, Herthas Topscorer, war zwar wieder mit im Mannschaftstraining, doch das zum ersten Mal nach wochenlanger Verletzungspause. "Wichtig ist, dass er gesund bleibt und uns in den nächsten Wochen mit voller Energie zur Verfügung steht", sagte Tayfun Korkut auf der Pressekonferenz.

Aus Sicht der Charlottenburger hätte der Rückrundenauftakt nicht viel schlimmer laufen können. Niederlage gegen Köln, torloses Remis in Wolfsburg und jetzt das Pokalaus gegen Union. Es fehlt vorne und hinten.

Die drei Gegentore sind ein weiterer Beleg dafür, dass es an defensiver Stabilität mangelt. 38 Gegentore in 19 Spielen machen aus Hertha die zweitschlechteste Defensive der Liga (nur Fürth kassiert noch mehr Tore). Auch gegen Union Berlin musste Torhüter Alexander Schwolow dreimal hinter sich greifen. Zwar erwischte der 29-Jährige einen guten Tag gegen den VfL Wolfsburg, doch insgesamt kommt er in Berlin nicht annähernd an die Form ran, die er noch beim SC Freiburg hatte. Mit nur 56 Prozent abgewehrter Torschüsse diese Saison ist Schwolow Schlusslicht der Liga.

Auch auf der anderen Seite des Platzes tut sich Hertha schwer. In der Liga kommen die Berliner bislang nur auf 21 Tore. Zum Vergleich: Robert Lewandowski allein traf 23 Mal. Neuzugänge Ishak Belfodil und Stevan Jovetic fanden zuletzt immer besser zueinander, doch mit dem Ausfall des Montenegriners war schnell wieder Schluss mit attraktivem Offensivfußball. So gab Hertha beispielsweise gegen Union in der ersten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor ab.