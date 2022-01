Die Herren des Berliner HC haben ihren ersten Hallenhockey-Titel seit 1975 erneut verpasst. Am Sonntagnachmittag verlor die Mannschaft um Kapitän Paul Dösch beim Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft in Düsseldorf ihr Endspiel gegen den Mannheimer HC überraschend hoch mit 3:9 (2:5). Ausschlaggebend für die erste Saisonniederlage für den Berliner HC war ein katastrophales Auftaktviertel, an dessen Ende man bereits mit 0:4 zurücklag.

Einen Tag, nachdem sich die Mannschaft von Trainer Rein van Eijk in einem dramatischen Spiel gegen den Harvestehuder THC erst nach Penaltyschießen den Finaleinzug gesichert hatte, war man eigentlich als Favorit ins Endspiel gegangen. Ein klar überlegener Mannheimer HC, der am Sonntag vor 750 Zuschauern bereits nach 10 Minuten mit 4:0, später dann sogar mit 5:0 in Führung lag, sorgte dann für ein anderes Bild.

In der Folge bissen sich die Berliner am starken Jean Danneberg im Mannheimer Tor ein ums andere Mal die Zähne aus, vergaben zahlreiche Strafecken zu sorglos und schafften es erst im zweiten Viertel auf 2:5 zu verkürzen. Auch, weil Mannheim anschließend in Druckmomenten der Berliner zweimal selbst Tore erzielte, gelang es im weiteren Spielverlauf jedoch nicht mehr, das Spiel noch ausgeglichener zu gestalten oder gar zu drehen. So stand am Ende eine deutliche Niederlage für den Berliner HC, der schon 2020 im Endspiel an Rot-Weiss Köln gescheitert war.