Nach nur eineinhalb Jahren hat Union Berlin seinen Topscorer Max Kruse an den VfL Wolfsburg verloren. Der Stürmer hinterlässt eine Lücke in Köpenick. Sein Wechsel erhitzt die Gemüter - und spaltet die Fans.

"Dadurch, dass wir das freie Wochenende hatten, kam es dann schon relativ überraschend", erzählt Unions Mittelfeldmann Rani Khedira am Montag beim Training. Der Wechsel von Max Kruse traf seine bisherigen Mitspieler unerwartet.



Trotz der riesigen Lücke, die der 33-jährige Topscorer in Köpenick hinterlässt, ist die Stimmung bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Augsburg am kommenden Sonnabend überraschend gut. "Ich glaube, wir sind so ein gutes Kollektiv, dass wir das auffangen werden", erklärt Khedira. Nicht nur auf dem Platz gilt es, Max Kruse zu ersetzen. Auch abseits vom Rasen war er ein echter Führungsspieler und Gesicht der Mannschaft. "Es ist wirklich sehr schade und bitter für uns, weil er wirklich ein spezieller Charakter ist", sagt Khedira.

Während der Mittelfeldspieler seinen Ex-Stürmer vermissen wird, aber optimistisch in die Zukunft blickt, schwingt im Statement von Unions Präsident Dirk Zingler durchaus auch Kritik an Kruses Entscheidung mit. Immerhin liegt Union aktuell auf einem Champions-League-Platz. "Wenn er sich nun jedoch ganz bewusst gegen die Chance entscheidet, mit Union in dieser Saison Geschichte zu schreiben, akzeptieren wir das", kommentiert Zingler den Transfer. Eine Geschichte, an der Kruse offenbar nicht interessiert ist. Schließlich hätte er durchaus auch seinen Vertrag bis zum Ende erfüllen können - und es mit Union vielleicht sogar in den höchsten europäischen Wettbewerb schaffen können. "Er wollte diesen Wechsel jedoch unbedingt jetzt vollziehen, daher haben wir uns mit dem VfL Wolfsburg entsprechend geeinigt," teilt Unions Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert trocken mit.