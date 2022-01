Nachtweih Berlin Sonntag, 30.01.2022 | 20:26 Uhr

Für mich ein kluger Schachzug aller Beteiligten.

Kruse ist ehrlich und will dafür sorgen, nach seiner Karriere nie wieder aus Geldnot heraus arbeiten zu müssen.

Union bekommt eine fürstliche Ablöse und hat nahezu das Optimum aus Kruses Zeit in Berlin herausgeholt und kann sich jetzt schon für die Zeit nach Kruse ausrichten, ohne dabei noch in Abstiegsgefahr zu geraten.

Und Wolfsburg hat halt das große Portemonnaie gezückt, um den letzten verbliebenen Joker ausspielen zu können, damit man unbedingt in der Liga bleibt oder vielleicht sogar nochmal in Richtung Europa schielen kann.



Werden eigentlich normale Arbeitnehmer, die sich finanziell oder beruflich verbessern wollen und dafür von Zeit zu Zeit den Arbeitgeber wechseln, auch als Söldner bezeichnet?

Was hatte man denn auf Seiten der Kritiker erwartet? Dass Kruse, der ursprünglich nichts mit Union am Hut hatte, zu seinem Karriereende hierher wechselt und dann so tut, als gäbe es für ihn nur diesen einen Verein?