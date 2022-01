Interview | Kevin-Prince Boateng vor dem Pokal-Derby - "Es gibt nur eine Nummer eins in Berlin"

Di 18.01.22 | 16:31 Uhr

Bild: imago images / Kessler-Sportfotografie

Hertha BSC und Union stehen sich am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Vor dem zweiten Hauptstadt-Derby der Saison spricht Kevin-Prince Boateng über seine Rolle bei Hertha BSC und warum ihm Titel nicht so wichtig sind. Das Pokal-Derby gibt es Mittwoch ab 20.45 Uhr live im Ersten und im Inforadio

rbb|24: Kevin-Prince Boateng, am Mittwoch steht das Achtelfinale im DFB-Pokal an. In der Heimatstadt, im Olympiastadion, gegen den Stadtrivalen: Was macht das mit Ihnen? Kevin-Prince Boateng: Man freut sich drauf! Die ganze Stadt ist heiß darauf. Es ist ein super Los für beide Seiten und wird auf jeden Fall spaßig. Ich denke, dass es ein ganz, ganz heißer Fight wird. Hat so ein Stadt-Derby für Sie persönlich, der schon so viel erlebt hat im Fußball, noch besondere Reize oder ist es ein Spiel wie jedes andere? Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere. Es ist für mich ein spezielles Spiel, weil ich gute Erinnerungen an den DFB-Pokal habe (Anm: Boateng wurde 2018 mit Eintracht Frankfurt Pokalsieger). Es ist ein Ziel für Hertha, endlich einmal im eigenen Stadion im Pokalfinale zu stehen. Diesen Traum habe ich, seit ich als 16-Jähriger hier als Profi angefangen habe. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr verwirklichen können. So speziell dieses Spiel auch sein wird – schön wird es nur, wenn wir gewinnen.

Zur Person Kevin-Prince Boateng wurde am 6. März 1987 in Berlin geboren. Bei Hertha BSC wurde der frühere ghanaische Nationalspieler 2004 Profi. Danach wurde er zum Wandervogel und spielte unter anderem beim englischen Klub Tottenham Hotspur, bei Borussia Dortmund, bei der AC Mailand, für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Barcelona. Im vergangenen Sommer kehrte Boateng zu Hertha BSC zurück.

Wie haben Sie den Pokalsieg 2018 erlebt? Das war ganz einfach. Ich habe vor dem ersten Spiel gesagt, dass wir den Pokal gewinnen werden und so ist es dann auch gekommen (lacht). Im Pokal ist es ja so, dass du immer nur ein Spiel hast. Und in so einem Spiel kann man vielleicht auch mal eine Übermannschaft schlagen. Union ist zwar keine Übermannschaft, aber trotzdem sehr stark. Es wird ein ausgeglichenes Spiel. Wie immer gilt: Wer weniger Fehler macht, gewinnt. Sie sind seit einem halben Jahr zurück bei Hertha BSC. Welche Rolle nehmen Sie aus Ihrer Sicht ein? Ich bin so ein bisschen der Papa, der den Jungs hilft, wo er kann und auch mal dazwischenhaut. Ich liebe es, in die Kabine zu kommen. Dort ist der beidseitige Respekt da. Sie stellen viele Fragen und wollen, dass ich ihnen helfe. Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich bereit bin, wann und wie auch immer er mich braucht. Tayfun Korkut und ich haben eine sehr gute Beziehung und wir gehen sehr offen miteinander um. Ich freue mich und bin glücklich. Auch wenn es nicht immer so läuft, wie man will. Natürlich hätte ich gerne schon ein paar Tore erzielt und Vorlagen gegeben. Aber wenn man hart arbeitet, kommt das auch.

Wie groß ist denn Ihre Sehnsucht nach noch einem Titel? Ich habe ja ein paar Sachen gewonnen, aber für mich war es auch nie so wichtig, Titel zu holen. Wenn man viele Titel gewinnen will, muss man permanent bei Vereinen wie Real Madrid oder dem FC Barcelona spielen. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Ich habe aber Erfahrungen mitgenommen. Mit einem Titel kann ich im Restaurant nicht bezahlen. Als Typ und für die Leistungen auf und neben dem Platz wahrgenommen zu werden, ist wichtiger, als 30 Pokale im Schrank zu haben und auf der Straße weiß keiner, wer du bist.

Dass Union in die Bundesliga gekommen ist, ist super für die Stadt. Aber Hertha ist viel größer, viel länger im Business. Kevin-Prince Boateng, Hertha BSC

IMAGO/Jan Huebner 2:0-Erfolg gegen Hertha - Awoniyi und Trimmel schießen Union zum Derbysieg Der 1. FC Union hat das Derby gegen Hertha BSC mit 2:0 (2:0) gewonnen. Es war ein verdienter Erfolg für die Köpenicker gegen offensiv ideenlose Gäste. Das Führungstor von Taiwo Awoniyi geht in die Vereinshistorie ein.

Als Stadtmeister wird man auf der Straße erkannt … … das ist ein Standing und das ist wichtig. Dafür müssen wir kämpfen. Dieses Standing haben wir in der Bundesliga verloren. Das war brutal und hässlich und man musste sich eine Woche lang einschließen, weil man sich schämt. Weil wir die Leistung nicht abgerufen haben, weil sie an diesem Tag viel besser waren. Das muss man eingestehen, aber es wird nie wieder passieren. Wir wollen mit breiter Brust sagen können: "Jetzt haben wir es ihnen gezeigt und es ist wieder unsere Stadt."

Das heißt, Berliner Nummer eins ist derzeit Union? Nein, das werden sie auch nicht sein, wenn sie mal Meister werden. Hertha BSC ist der größte Verein in Berlin und ein großer Verein in Deutschland. Ganz einfach.

Seit Unions Aufstieg 2019 hat der Klub in der Bundesliga 24 Punkte mehr gesammelt und steht auch jetzt in der Tabelle vor Hertha. Warum erkennen Sie nicht an, dass Union derzeit die Nummer eins der Stadt ist? Weil das nur ein kurzer Zeitraum ist. Hertha ist seit Jahren in der Bundesliga und eine gestandene Mannschaft. Okay, wir sind mal abgestiegen, aber direkt wieder aufgestiegen. Das schafft auch nicht jeder. Es geht um eine Legacy. Union ist gerade hochgekommen und man muss anerkennen, dass sie alles gut machen. Sie spielen guten und aggressiven Fußball, haben gute Publicity und die Fans im Rücken. Aber sie haben keine negativen Serien erlebt, dass ihnen die Fans mal den Rücken kehren. Dass Union in die Bundesliga gekommen ist, ist super für die Stadt. Aber Hertha ist viel größer, viel länger im Business. Rechnen wir mal die Punkte zusammen, die Hertha und Union jeweils insgesamt in der Bundesliga geholt haben. Das ist ein riesiger Unterschied. Es gibt nur eine Nummer eins in Berlin – und das wissen wir.

imago images/Matthias Koch Hertha gegen Union im DFB-Pokal-Achtelfinale - Zwischen Derby-Druck und Pokalfinal-Traum In der Liga hat Hertha das letzte Derby bei Union verloren. In der Tabelle sind die Eisernen enteilt. Trotz der Fakten sehen sich die Blau-Weißen weiter als "größten Verein in Berlin". Dieser Status soll mit einem Sieg im Pokal untermauert werden. Von Tabea Kunze



Wie beurteilen Sie Herthas Entwicklung, seit Union in der Bundesliga spielt? Zunächst ein großes Kompliment an alle, die erkannt haben, dass man Fehler gemacht und zu weit gegriffen hat. Es kam ein Investor mit viel Geld und es hieß: Hertha muss Champions League spielen! Das ist allerdings nicht so einfach. Dafür braucht es Zeit, Geduld und die richtigen Leute. Man merkt, dass bei Hertha etwas wächst und nicht einfach große Namen geholt werden. Es muss von innen wachsen und das fängt langsam an. Deswegen schwankt es auch wie in einer Beziehung. Das baut man langsam auf, man streitet sich an dem einen Tag, an einem anderen ist man auf Wolke sieben. Gegen Dortmund waren wir auf Wolke sieben und haben gezeigt, was wir sein können, wenn von A bis Z alles funktioniert. Wenn nicht mal von A bis D alles klappt, verliert man zuhause gegen Köln. Der Verein braucht Zeit, ohne draufzuhauen oder zu viel zu loben. Deswegen bin ich hier, um Ruhe reinzubringen. Wir brauchen einen Zusammenhalt und das wächst hier gerade zusammen. Jeden Tag mehr.

Kommen wir zum 1. FC Union – was macht die Köpenicker so stark? Euphorie! Wenn Dinge mal nicht gut laufen, kann man mit Euphorie viel abfangen. Mit guten Resultaten, mit Spielern wie Taiwo Awoniyi, der es mit seinen Toren gut macht, wenn die Abwehr mal schläft. Sie haben eine gute Balance zwischen Euphorie, Hype und familiärem Umgang. Man merkt, dass sie alle cool miteinander sind und viel miteinander lachen. Das ist ein guter Mix. Aber sie haben eben noch keine Negativserie erlebt und irgendwann wird das große Schloss auch kaputtgehen. Und dann muss man neu aufbauen. Das passiert bei jedem Verein. Man muss sie loben, sie machen es einfach gut – wir sind trotzdem die Nummer eins. Das wird sich auch niemals für mich ändern, weil ich Hertha BSC im Herzen habe.

Was erwartet der Papa am Mittwoch von seinen Jungs? Dass wir alles geben und das auf den Platz bringen, was wir gegen Dortmund auf den Platz gebracht haben. Wir müssen kompakt sein und 100 Prozent geben. Dann kann man auch verlieren, aber wenigstens in den Spiegel schauen und sagen: "Ich habe alles gegeben, aber die waren heute besser und das nächste Spiel gewinnen wieder wir." Wir müssen probieren, diesen Vibe, dieses Familiengefühl mitzunehmen und den Zusammenhalt weiter druchziehen. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Dietmar Teige für den rbb Sport