Sucht man nach dem Schlüsselmoment für Union Berlins Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim, dann wird man in der 65. Minute der Bundesligapartie des 19. Spieltags fündig. Nach überstandener Corona-Infektion kehrte Stürmer Sheraldo Becker zurück aufs Feld und ersetzte den bemühten, aber glücklosen Levin Öztunali. Grinsend trabte der Niederländer auf den Platz und zeigte seinen Teamkollegen mit drei Fingern einen Systemwechsel an. Drei offensive Unioner sollten das Match beim Stand von 1:1 entscheiden: Becker orientierte sich in den Sturm neben Andreas Voglsammer, Max Kruse rückte dadurch etwas zurück auf seine Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld. Der richtige Plan, wie sich einige Minuten darauf zeigen sollte.

Insbesondere die Abstände zwischen den Mannschaftteilen seien zu groß gewesen. So hätten die Hoffenheimer immer wieder in den Zwischenräumen aufdrehen können. Schon in der Anfangsphase war es den Gästen auf diese Art gelungen, den schnellen Ihlas Bebou auf der Außenbahn einzusetzen. Seine erste Flanke sorgte für eine Großchance, die zweite köpfte Timo Baumgartl ins eigene Tor. Dass Union Minuten danach mit der ersten wirklichen Gelegenheit den Ausgleich erzielte, war ein Glücksfall, denn sie sollte lange die einzige bleiben. "Die Momente im Spiel waren auf unserer Seite und das brauchten wir", konstatierte Fischer.

In der guten Stunde zuvor fehlte Union oft die Entlastung. "Wir waren das dominante Team, haben das Spiel gemacht", fasste Hoffenheims Nationalspieler David Raum das Geschehen auf dem Platz korrekt zusammen. Als Becker selbigen betrat, hatte die TSG knapp 59 Prozent Ballbesitz. Von Anfang an hatten die Kraichgauer an Druck gemacht, dabei nutzte die vom Ex-Herthaner Sebastian Hoeneß trainierte Mannschaft gekonnt die offenen Halbräume zwischen Unions neu formierter Innenverteidigung und dem defensiven Mittelfeld, um sich vor Andreas Luthes Tor zu kombinieren. "Wir hatten heute nicht den Zugriff und den Balldruck, der uns eigentlich auszeichnet", schimpfte Trainer Urs Fischer nach dem Spiel. Bei der Umstellung mit Beckers Einwechslung sei es auch um die fehlende Kompaktheit gegangen, erklärte der Schweizer.

Gelang es Union dann doch mal, den Ball zu erobern, versandeten die meisten Konter. Da fehlten die Tiefenläufe des schnellen Sheraldo Becker bis zu seiner Hereinnahme schmerzlich. Seit Urs Fischer den Niederländer vom Flügel in seine Doppelspitze beorderte, ist Becker einer der kreativsten Stürmer Europas. Pro Spiel liefert er statistisch 4,5 Aktionen, die einen Abschluss nach sich ziehen. Nur zwei Prozent der Angreifer in den europäischen Top-Ligen gelingt das noch häufiger. Das liegt auch daran, dass Becker seine Geschwindigkeit – gegen Hoffenheim war er mit 33,82 km/h der schnellste Spieler auf dem Feld – in der Zentrale noch besser ausspielen kann, weil er die Freiheit besitzt, sich in jede Richtung zu orientieren, anstatt an der Seitenlinie zu kleben. Direkt nach seiner Einwechslung sprintete Becker erst die rechte Linie entlang, spielte einen Seitenwechsel nach links, fand den Weg in den Strafraum und köpfte eine Flanke knapp neben das Tor. Vor dem Siegtreffer setzte Kruse ihn mit einem Pass von der Zehnerposition auf die linke Seite ein und Becker spielte zurück in die Mitte, wo Grischa Prömel nach Kruses Lattenschuss abstaubte.

Oder wie Hoffenheims Raum es formuliert: "Union ist auf die zweiten Bälle gegangen, das ist ihr Spiel." In der Tat erzielte Prömel sein drittes Tor in den letzten beiden Spielen, weil er geistesgegenwärtig nachsetzte. Das ist allerdings nicht nur eine Mentalitätsfrage, sondern auch Ergebnis eines Dogmas von Urs Fischer: Union versucht bei jedem Ball in die Mitte den Strafraum mit so vielen Spielern wie möglich zu besetzen. Ohne die unterstützenden Läufe der Außenverteidiger und Mittelfeldspieler in den gegnerischen Sechzehner wären viele Tore kaum denkbar.