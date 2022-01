Hertha BSC wollte eigentlich an das Niveau des Spiels gegen Borussia Dortmund anknüpfen. Die 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am Sonntag hat jedoch mehr Fragen aufgeworfen als positive Erkenntnisse hervorgebracht. Von Marc Schwitzky

Die Szene ist ein Sinnbild dafür, dass Hertha BSC am Sonntag mal wieder einen dieser Tage erwischt hat. Einen Tag, an dem die Mannschaft unerklärlich fahrig wirkt und sich gefühlt immer wieder für ein paar Minuten mental ausklinkt. Einer, an dem nichts funktionieren will, sei es Pass, Schuss, Stellungsspiel oder Zweikampfverhalten. Es ist einer dieser Tage, an denen sich die Hertha eher selbst besiegt als von einem übermächtigen Gegner überrollt zu werden.

So wollte Trainer Korkut auch nach der Winterpause weitermachen. "Es geht vor allem darum, dass wir das, was wir in den vergangenen Spielen gezeigt haben, noch stabiler machen", sagte er zum Trainingsauftakt für die Rückrunde. Nach der Niederlage gegen Köln ist klar: Das Vorhaben ist schwerer als vielleicht gedacht. Die Inkonstanz bleibt die größte Konstante der „alten Dame“.

Eigentlich wollte Hertha an die Partie gegen Borussia Dortmund anknüpfen. In der letzten Begegnung vor der Winterpause zeigten die Blau-Weißen ihr wohl bestes Spiel der Hinrunde, mit einem 3:2 besiegt man den BVB. "Mut, Spielfreude und Aktivität vor allem mit Ball" – Attribute, die Trainer Tayfun Korkut seit Tag eins fordert, waren an jenem Abend allesamt zu sehen. Dass die Berliner am 17. Spieltag auf ein schwaches Dortmund getroffen waren, gehört sicherlich zu Wahrheit dazu. Dass Hertha vielleicht das erste Mal in dieser Saison nahezu alles getan hatte, um einen Sieg zu erzwingen, aber auch.

Suat Serdar und Marco Richter waren auf den Mischpositionen aus Flügelspieler und Zehner aufgeboten. Sie sollten gegen den Ball das starke Kölner Flügelspiel mitverteidigen, mit Ball eher Richtung Zentrum schieben und damit die Spielmitte überladen. Der Matchplan beinhaltete zwei Schritte. Erste Phase: Hertha wollte Köln herauslocken, deren Pressing auslösen. Zweite Phase: Waren die Kölner somit weit aufgerückt, sollte durch sauberes Passspiel möglichst schnell in Zentrum kombiniert werden, da dort nur ein einziger Kölner Sechser wartete, der leicht überspielt werden kann. Die Kölner Probleme in der Rückwärtsbewegung sollten ausgenutzt werden.

Dabei begann die Partie am Sonntagnachmittag gar nicht schlecht. Korkut musste eine etwas umgebaute Mannschaft aufs Feld schicken, da rund um Stevan Jovetic, Ishak Belfodil und Dedryck Boyata gleich mehrere Stützen fehlten. In einem 4-2-2-2 ordnete Korkut sein Team an.

Denn wenn man einmal Kölns Pressing überspielt hat, findet man riesige freie Räume vor. So zu sehen auch in Halbzeit eins als Herthas Matchplan durchaus aufging. Immer wieder konnte sich Hertha gut aus Kölns Pressing lösen und das Mittelfeld schnell überbrücken. Auch einige Seitenverlagerungen gelangen. Einzig die dadurch entstanden Räume wusste man nicht zu nutzen. „Wir haben von hinten gut herausgespielt, aber vor dem gegnerischen Tor waren wir nicht zielstrebig, sauber und ruhig genug“, analysierte Korkut nach Abpfiff. „Allgemein waren wir in den entscheidenden Situationen im vordersten Drittel nicht ruhig genug“, sagte auch Vladimir Darida.

So türmten sich in Halbzeit eins zahlreiche Szenen, in denen Hertha aus dem gegebenen Raum so viel mehr hätte machen müssen. Bereits Korkut-Vorgänger Pal Dardai hatte die so ungenauen ausgespielten Umschaltmomente mehrmals kritisiert. Spätestens in der 28. Minute hätte die Berliner Führung fallen müssen, doch Maolida scheiterte alleinstehend an Kölns Keeper Marvin Schwäbe.

Stattdessen kassierte Hertha im direkten Gegenzug das 0:1 (30. Minute). Man hatte versucht, hoch herauszuschieben, verlor dabei jedoch die Ordnung. Innenverteidiger Jordan Torunarigha hätte beim Pass von Jonas Hector wie der Rest der Berliner Viererkette auf Abseits stellen müssen, verschlief die Szene aber. So hatte Mark Uth sehr viel Platz, den er für die präzise Flanke auf Anthony Modeste nutzte. Der Franzose machte das, was er am besten kann und köpfte zur Gästeführung ein.

Aus dem Nichts kam das Tor nicht, war Herthas Defensive schon zuvor mehrmals nicht auf der Höhe, was in gefährlichen Szenen resultierte. Nach dem 0:1 verloren die Berliner dann komplett den Faden. Nur zwei Minuten später lieferte der Ex-Herthaner Ondrej Duda das 0:2 nach. Erneut hatte Hertha sich etwas hinauslocken lassen und anschließend den Flügel zu nachlässig verteidigt – als wäre Kölns Angriffsmuster und deren starker Flügelfokus nicht bekannt gewesen.