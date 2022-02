Beim Top4-Turnier in Berlin - Alba Berlin gewinnt Finale gegen Crailsheim und ist Pokalsieger 2022

So 20.02.22 | 17:47 Uhr | Von Jakob Lobach

IMAGO/Contrast Video: rbb24 | 20.02.2022 | Philipp Büchner | Bild: IMAGO/Contrast

Alba Berlin ist deutscher Pokalsieger 2022. Mit einem 86:76-Erfolg über die Crailsheim Merlins sichern sich die Basketballer den elften Pokaltitel der Vereinsgeschichte und sind nun alleiniger Rekordpokalsieger. Von Jakob Lobach



Die Basketballer von Alba Berlin sind deutscher Pokalsieger 2022. Der amtierende Deutsche Meister gewann am Sonntagnachmittag sein Endspiel des Top4 in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen die Crailsheim Merlins mit 86:76 (39:43). Nach einem durchwachsenen Start arbeitete Alba sich mühevoll in das Finale, spielte anschließend allerdings offensiv wie defensiv eine sehr starke zweite Halbzeit. Am Ende sicherten sich die Berliner so in einem ebenso spannenden wie unterhaltsamen Finale den elften Pokaltitel der Vereinsgeschichte, der den Klub außerdem zum alleinigen Rekordpokalsieger in der BBL macht.

IMAGO / ZUMA Press 1 min Neue Sportart Racketlon - Schlag auf Schlag Kraft, Präzision, Geschwindigkeit, Ausdauer – die Ansprüche an die Sportlerinnen und Sportler beim Racketlon sind vielseitig. Doch nicht nur die gefragten Fähigkeiten sind in dieser Sportart divers, sondern auch die Schlaggeräte.

Großer Jubel trotz schwachem Start

Am Ende lagen sich die Spieler von Alba Berlin und deren Fans auf den Rängen gleichermaßen in den Armen. Luke Sikma ballte erst brüllend die Fäuste und fing dann den ebenfalls brüllend auf ihn zuspringenden Jonas Mattisseck auf. Albas Geschäftsführer Marco Baldi ging wenige Minuten später zu jedem der schwer enttäuschten Crailsheimer Spiel einzeln hin und spendete Trost.



Es war das volle Spektrum an Emotionen, die zu einem Pokalfinale naturgemäß dazugehören. Ein Pokalfinale, das für Alba mit einem Triumph endete, dessen Grundstein die Berliner bereits einen Tag zuvor mit ihrem 91:81-Halbfinalsieg über die Chemnitz Niners gelegt hatten. Dass die Berliner sich auf dem Weg zu diesem zwischenzeitlich sehr schwergetan hatten, war im Nachhinein ein Vorgeschmack auf das Finale am Sonntag.

Erst kurz vor der Halbzeit arbeitete Alba sich an die Crailsheimer heran

So erwischte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez, der am Sonntag in Marcus Eriksson, Louis Olinde und Yovel Zoosman gleich drei Flügelspieler verletzt fehlten, auch im Finale den schlechteren Start. Angetrieben von ihrem lautstark an der Seitenlinie herumtigernden Headcoach Sebastian Gleim spielte Crailsheim zu Beginn offensiv wie entfesselt. Bereits nach vier Minuten führte der Underdog mit 10:2, Mitte des zweiten Viertels zwischenzeitlich sogar mit 16 Punkten.



Angeführt wurden die Merlins dabei einmal mehr vom überragenden Aufbauspieler TJ Shorts. Egal, ob Züge zum Korb aus dem Pick & Roll heraus, Würfe aus dem Dribbling oder im Zurückfallen – dem nur 1,75 Meter großen US-Amerikaner, der die Partie schlussendlich mit 30 Punkten beendete, gelang bis zur Halbzeit nahezu alles.



Alba hingegen musste sich seinen Finalrhythmus hart erarbeiten. Anders als beim deutlichen 32-Punkte-Sieg gegen die Merlins in der BBL vergangenes Wochenende, war die Berliner Offensive in der ersten Hälfte lange keinesfalls von Leichtigkeit geprägt. Stattdessen musste der Favorit sich seine Punkte immer wieder und oft erst nach Fehlwürfen und Offensivrebounds erkämpfen.



Erst kurz vor der Halbzeit und – wie so oft zuletzt – dank Guard Maodo Lo arbeitete Alba sich an die Crailsheimer heran. Acht Punkte in Serie erzielte Lo in den letzten Minuten des zweiten Viertels und verkürzte Albas Rückstand so im Alleingang zur Pause auf 39:43. In der ohnehin schon lauten, mit insgesamt 4.000 Zuschauern gefüllten Arena am Ostbahnhof wurde es direkt noch lauter.

dpa/Xie Huanchi Meinung | Wie sich die Winterspiele in Peking anfühlten - Olympische Störgefühle Mit dem Ende der Olympischen Winterspiele von Peking 2022 stellt sich auch die Frage nach einem Fazit. Sportlich wie politisch. Dirk H. Walsdorff, Sportabteilungsleiter beim rbb, war vor Ort im Einsatz und wird das Land deprimiert wieder verlassen.

Alba mit guter zweiter Halbzeit

In Halbzeit zwei übertrug sich die deutliche spür- und hörbare Energie von den Rängen dann mehr denn je auch auf das Parkett. Und diesmal waren es die Berliner, die den Ton angaben. Alba agierte offensiv nun deutlich flüssiger, konsequenter und auch treffsicherer. Und weil der amtierende deutsche Meister auch defensiv die Intensität hochschraubte, gelang es, das Spiel Stück für Stück zu drehen. Symptomatisch hierfür war die Szene, die Alba nach 25 Minuten die erste Führung des Spiels bescherte: Erst blockte der sehr präsente Center Ben Lammers hinten seinen Gegenspieler, dann verwandelte der abermals starke Jaleen Smith am anderen Ende des Parketts aus dem Dribbling einen schwierigen Dreier. Alba war jetzt die spielbestimmende Mannschaft und glänzte mit der Ausgeglichenheit, die das Berliner Team ohnehin auszeichnet. Allen voran die Berliner Eigengewächse in Person von Malte Delow und dem mit drei wichtigen Dreiern stark aufspielenden Jonas Mattisseck halfen, die verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren. Auch Maodo Lo, der 20 Zähler erzielte und zum wertvollsten Spieler des Finals gewählt wurde, zeigte weiter seine Klasse. Und so zog nun die Mannschaft von Israel Gonzalez kontinuierlich davon und führte kurz nach Beginn des Schlussviertels ihrerseits erstmals zweistellig. "Wir haben gespielt wie ein Team", sagte Gonzalez nach Spielende und ergänzte: "Wir hatten schwierige Momente, sind aber konzentriert und unserem Stil treu geblieben."

Zwischen Stolz und Lust auf mehr

Und weil Alba in den Schlussminuten auch die letzten Crailsheimer Bemühungen, das Spiel noch ein weiteres Mal zu drehen, abwehrte, konnte ein sichtlich bewegter Israel Gonzalez wenig später seinen ersten Titel als Cheftrainer feiern – den insgesamt elften Pokaltitel der Berliner Vereinsgeschichte. In der Arena am Ostbahnhof wurde es noch einmal noch lauter und Luke Sikma durfte um 17:08 Uhr den silbernen Pokal in die Höhe recken. „Wir haben die letzten beiden Spiele unglaublich gespielt und ich bin einfach stolz und glücklich, dass wir den Titel gewinnen konnten“, sagte Sikma anschließend. Und bei Oscar da Silva hatte sich umgehend Lust auf mehr breit gemacht: "Ich hoffe, es kommt noch einer dazu", erklärte der Alba-Forward.

Sendung: rbb UM6, 20.02.2022, 18 Uhr