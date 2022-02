Beim Kampf um den BBL-Pokal 2022 kann der amtierende deutsche Basketball-Meister Alba Berlin in die Geschichtsbücher eingehen. Doch auch der Halbfinalgegner aus Chemnitz peilt Historisches an. Und kommt mit mächtig Rückenwind.

Zum anderen, weil der bis dato letzte Pokal-Erfolg der Albatrosse 2020 der erste der sogenannten "spanischen Ära" war und sich die Geschichte nun quasi wiederholen könnte. Die "spanische Ära", die 2017 von Trainer-Guru Aito Garcia Reneses eingeleitet wurde, der Alba Berlin in seiner ganzen Art, Basketball zu denken, nahezu umkrempelte. Und in der nach der Initialzündung Pokalsieg noch zwei Meisterschaften folgten, ehe Reneses den Staffelstab auf dem Trainerposten an seinen bisherigen Assistenten Israel Gonzalez übergab.

Schließlich geht es dabei nicht nur um das berühmte "freie" Spielsystem Albas, das weniger von festen Spielzügen ausgeht als von situativen Lösungsmöglichkeiten der Spieler. Sondern auch um die Eingewöhnungszeit in einer Stadt, in einem neuen Umfeld. Und dennoch ist am Ende immer der Trainer verantwortlich für das sportliche Abschneiden eines Teams. Und nicht nur Albas aktueller vierter Tabellenplatz in der Liga verweist auf eine bisher eher durchwachsene Saison.

Für den 47-jährigen Gonzalez könnte der Pokalsieg in diesem Jahr demnach ebenfalls eine Art Initialzündung sein. Zwar ist dem Spiel von Alba die Handschrift von Reneses noch unverkennbar anzumerken. Und doch waren die Anpassungsschwierigkeiten zu Saisonbeginn unübersehbar. Nun konnte der Trainer weder die Vielzahl an Verletzungs- noch Corona-Probleme beeinflussen, und auch, dass die wie üblich zahlreichen Neuzugänge eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen, ist Gonzalez schwerlich anzulasten.

Da trifft es sich gut, dass Albas größter nationaler Konkurrent, dass Bayern München im Top Four-Turnier überhaupt nicht vertreten ist. Ausgeschieden im Viertelfinale, sensationell gescheitert an den Niners Chemnitz (80:85), die am Samstag der Halbfinal-Gegner von Alba Berlin (19:30 Uhr) sind. Und auch wenn die Berliner dennoch klarer Favorit sind, warnt Albas Kapitän Luke Sikma im Gespräch mit dem rbb: "Sie spielen so gut zurzeit. Sie können jeden schlagen. Sie haben ein gutes Zusammenspiel, eine hohe Energie, sie bewegen den Ball gut. Wir haben großen Respekt vor ihnen."

Wie groß der Respekt ist, erkennt man auch daran, dass Sikma über ein mögliches Finale gegen Braunschweig oder Crailsheim (Sonntag, 15 Uhr, bei Alba-Beteiligung im rbb|24-Livestream) gar nichts sagen will. Stattdessen schwärmt Sikma lieber über die besondere Atmosphäre des Top Four-Turniers, dass wie vor zwei Jahren in der heimischen Arena am Ostbahnhof ausgetragen wird. Und auch wenn coronabedingt nur 4.000 Menschen in der Halle sein werden, sei es eine einmalige Sache, so Sikma: "Du hast Fans von allen vier Mannschaften in der Halle. Davon darfst du dich nicht ablenken lassen." Es sei "do or die", so Sikma, also "machen oder sterben".