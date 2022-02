89:77 bei den Telekom Baskets Bonn - Alba siegt souverän im Spitzenspiel

In der Tabelle der Basketball-Bundesliga liegen die Telekom Baskets Bonn vor Alba. Im direkten Duell hatten die ehemaligen gegen die aktuellen Hauptstädter allerdings das Nachsehen. Und das trotz ungünstiger Vorzeichen für die Berliner.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Am Sonntag siegten die Berliner im Verfolgerduell bei den Telekom Baskets Bonn vor 1.800 Zuschauern mit 89:77 (51:43). Alba bleibt zwar Tabellensechster, hat aber weniger Spiele absolviert als die Konkurrenz. Bester Berliner Werfer war der auch ansonsten starke Yovel Zoosman mit 18 sowie Luke Sikma und Christ Koumadje mit je zwölf Punkten. Trainer Israel Gonzalez musste auf Ben Lammers (Magen-Darm-Infekt) und Marcus Eriksson (Fußverletzung) verzichten. Dafür war Koumadje wieder dabei. Beide Teams drückten von Beginn an auf das Tempo. Für Alba war es bereits das neunte Spiel in nur 20 Tagen. Eine Belastung, die die Spieler mit in die Partie brachten, wie Maodo Lo nach der Begegnung am Mikrofon von MagentaTV sagte: "Es ist tough. Ich merke, wir steigen aus dem Flieger, alle humpeln." Auf dem Parkett war den Berlinern die extreme Belastung der vergangenen Wochen jedoch kaum anzumerken.

Alba bringt den Sieg souverän nach Hause

Die Partie war zunächst sehr ausgeglichen. Die Berliner konnten ihre Größenvorteile unter dem Korb nutzen und sammelten immer wieder wichtige Rebounds ein. Zu Beginn des zweiten Viertels konnte sich Alba so zum ersten Mal etwas absetzen (31:24). Bonn konterte, aber der deutsche Meister hatte in der Defensive mehr Zugriff und immer eine Antwort. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte konnte sich Alba erstmalig auf zwölf Punkte absetzen (55:43). Bis zum letzten Abschnitt konnten sie diesen Vorsprung halten. Nun wurden die Berliner tatsächlich immer müder, so dass Bonn wieder auf fünf Zähler heran kam. Doch Alba blieb ruhig, traf in den entscheidenden Momenten vor allem die Drei-Punkte-Würfe und brachte am Ende souverän den Sieg nach Hause.

Weiter geht es für Alba in der Euroleague. Am Donnerstag, den 10. Februar (20 Uhr) empfängt das Team den russischen Teilnehmer von Zenit St. Petersburg. In der BBL folgt am Sonntag, den 13. Februar (18 Uhr) ein Heimspiel gegen Crailsheim.

Ergebnisse Basketball 1. Bundesliga, Männer Samstag, 05.Februar medi Bayreuth - Hamburg Towers 90:71 Crailsheim Merlins - BG Göttingen abges. MLP Academics Heidelberg - Chemnitz 99ers 66:81 Sonntag, 06.Februar Mitteldeutscher BC - Gießen 46ers abges. s.Oliver Würzburg - Brose Bamberg 90:89 Löwen Braunschweig - Bayern München 82:91 V Skyliners Frankfurt - MHP RIESEN Ludwigsburg 71:80 Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin 77:89 Montag, 07.Februar ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. Bayern München 19 1568:1405 30:8 2. Telekom Baskets Bonn 20 1746:1633 28:12 3. ratiopharm Ulm 18 1510:1423 26:10 4. Chemnitz 99ers 19 1515:1499 26:12 5. MHP RIESEN Ludwigsburg 19 1531:1424 26:12 6. ALBA Berlin 17 1442:1257 24:10 7. Crailsheim Merlins 17 1494:1397 22:12 8. BG Göttingen 17 1373:1374 20:14 9. Hamburg Towers 19 1582:1552 20:18 10. medi Bayreuth 19 1510:1600 18:20 11. Löwen Braunschweig 19 1645:1653 16:22 12. Brose Bamberg 19 1614:1657 16:22 13. Mitteldeutscher BC 18 1520:1633 12:24 14. MLP Academics Heidelberg 19 1468:1558 12:26 15. Skyliners Frankfurt 17 1271:1415 10:24 16. Gießen 46ers 17 1358:1441 8:26 17. s.Oliver Würzburg 18 1422:1567 8:28 18. EWE Baskets Oldenburg 17 1365:1446 6:28 PL Platz SP Spiele PKT Punkte (ARD Text)

