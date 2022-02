Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Bundesliga einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Mit 72:56 (42:31) gewann der deutsche Meister bei den Fraport Skyliners und kletterte somit auf Platz vier in der Tabelle. Die Generalprobe vor dem Finalturnier im BBL-Pokal am kommenden Wochenende ist also geglückt.

Am Wochenende steht für Alba Berlin das Finalturnier im BBL-Pokal an, das in der heimischen Arena am Ostbahnhof stattfindet. Im Halbfinale spielen die Albatrosse dabei zunächst am Sonnabend gegen die Niners Chemnitz, bevor es dann in ein mögliches Finalspiel am Sonntag geht. Dort würden die Berliner dann auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Braunschweig und Crailsheim treffen.