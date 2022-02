Frisch aus dem Pokal-Wochenende wollten die Albatrosse die Euphorie gleich mit in die Euroleague nehmen. In Villeurbanne war das Spiel allerdings über weite Strecken ausgeglichen. Die Berliner lagen lange Zeit vorne, konnten sich aber nie einen wirklichen Vorsprung erarbeiten. Dafür sorgten vor allem die vielen Ballverluste in der Offensive.

Im letzten und entscheidenden Viertel wurde die Partie dann richtig spannend. Nach einem Lauf hatte sich Alba kurz vor Schluss mit acht Punkten Vorsprung abgesetzt und das Spiel schien gewonnen. Dann wurden sie aber unkonzentriert und erlaubten den Gastgebern mit unnötigen Fehlern doch noch einmal zurück zu kommen.

Fünf Sekunden vor Schluss hatte Villerbanne dann die Chance, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel in die Verlängerung zu bringen. Chris Jones wurde bei seinem Wurfversuch allerdings vom Berliner Jaleen Smith geblockt, der mit dieser Defensivaktionen für den Sieg der Albatrosse sorgte.

In der Tabelle ist Alba damit an Villerbanne vorbeigezogen und steht auf Rang 14. In der Euroleague geht es am 03. März weiter. Dann empfangen die Albatrosse den litauischen Rekord-Meister Zalgaris Kaunas in der Hauptstadt.