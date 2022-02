Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague eine Niederlage kassiert. Am Freitagabend verloren die ersatzgeschwächten Albatrosse mit 72:91 (37:50) beim russischen Spitzenteam ZSKA Moskau. Für die Berliner war es in dem europäischen Wettbewerb die 16. Pleite im 23. Spiel.

Die russischen Gastgeber dominierten vor allem beim Offensiv-Rebound und ermöglichten sich so immer wieder zweite Chancen. Moskau ging schon früh in Führung und wusste sich immer wieder abzusetzen, wenn Alba den Anschluss fand. Mit 13 Punkten lagen die Berliner zur Halbzeitpause zurück.



In der zweiten Hälfte wurde Alba dann konzentrierter in der Verteidigung, ließ aber im Angriff zu viele Würfe liegen. Trotzdem gelang es den Berlinern bis zum letzten Viertel gut mitzuhalten, dann machte sich aber der harte Kampf und die fehlenden Leistungsträger bemerkbar und die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez wirkte zunehmend müder. Am Ende musste sich der deutsche Meister dann deutlich mit 72:91 geschlagen geben. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma (15 Punkte) und Maodo Lo (10 Punkte).