Alba Berlin hat den ersten Titel der Saison geholt. Mit einem 86:76-Finalsieg gegen Außenseiter Crailsheim wurden sie am Sonntag Pokalsieger. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi erklärt, warum es so schwierig war, der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Sehr schwierig muss ich sagen. Erstens, weil wir gegen wirklich starke Gegner gespielt haben, die auch so ein bisschen unter dem Radar laufen und vielleicht nicht die ganz großen Namen haben. Chemnitz und Crailsheim wollten aber natürlich ihre Chance beim Schopf packen. Beide standen zum ersten Mal in einem nationalen Finale und haben da auch alles reingelegt. Wir hatten einige verletzte Spieler und wir hatten die Favoritenrolle. Der Druck war enorm. Das Team hat dem mit unseren Fans gemeinsam standgehalten. Es war eine fantastische Unterstützung. Insgesamt war die Atmosphäre bei diesem Top-Vier Wahnsinn. Wir sind sehr glücklich, dass das gelungen ist und wir den Pokal haben.

Also die Unterstützung der Fans ist natürlich wichtig, aber was macht denn diese aktuelle Alba-Mannschaft so stark?

Das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber es ist einfach dieser unfassbare Zusammenhalt. Wir haben drei wichtige Spieler ersetzen müssen, die uns auch in das Pokal-Top-Vier gebracht haben und da alle ihren Anteil dran hatten. Und trotzdem springt da jeder für den anderen in die Bresche. Die Spieler sind wirklich nah beieinander und jeder gönnt und hilft dem anderen. Und diese Geschlossenheit ist neben der individuellen Qualität, die wir natürlich auch haben und einem sehr versierten Trainerteam, das auch weiß, wie man die Stärken des Teams am besten einsetzt, unser großer Vorteil. Wir sind wirklich gerne zusammen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo man extrem viel aufeinander hockt und sehr viel Zeit zusammen verbringt, da ist es dann auch wichtig, wenn man sich gerne sieht und gerne zusammenarbeitet und auch spielt. Und ich denke, das ist das, was am Ende immer hilft, um noch das allerletzte rauszuholen.