In den Hallen und Stadien in Berlin und Brandenburg werden bald wieder deutlich mehr Zuschauer erlaubt sein. Das geht aus einem Beschluss des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch hervor. Demnach soll die Auslastung bei Großveranstaltungen im März schrittweise erhöht werden und perspektivisch sogar alle Kapazitätsgrenzen aufgehoben werden.

In einem ersten Schritt sollen ab dem 4. März wieder bis zu 25.000 Fans in Stadien und bis zu 6.000 Fans in der Halle ihre Mannschaften anfeuern dürfen. Begrenzt ist diese Auslastung allerdings im Freien auf 75 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität und in Innenräumen auf 60 Prozent. In der Halle wird zusätzlich weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bestehen.

Union Berlin spielt an diesem Spieltag auswärts in Wolfsburg. Die Alte Försterei wird also erst eine Woche später am 12. März wieder deutlich gefüllter sein. Unter 75-prozentiger Auslastung werden dann 16.509 Anhänger der Eisernen ihre Mannschaft gegen den VfB Stuttgart unterstützen.

Hertha BSC wird von der neuen Reglung gleich am Sonnabend den 5. März profitieren können. Dann empfangen sie am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion. Nach dem Beschluss dürften dann bis zu 25.000 Fans kommen, um die Blau-Weißen anzufeuern.

Auch in den Hallen wird es in der Hauptstadt ab dem 4. März wieder voller werden. In der Arena am Ostbahnhof werden die Eisbären aber erst spät davon profitieren. Ihr erstes Heimspiel unter den neuen Regeln wird der Eishockey-Bundesligist erst am 18. März absolvieren und somit nur zwei Tage bevor möglicherweise wieder eine ausverkaufte Arena möglich ist. Gegen die Grizzlys Wolfsburg werden dann bis zu 6.000 Fans Platz in der Arena nehmen können. Alba wird die Halle hingegen schon früher voll machen. Am 8. März empfangen die Albatrosse Ulm in der Bundesliga.

Auch in der Max-Schmeling-Halle dürfen sich Berliner Vereine wieder über mehr Zuschauer freuen. Die Füchse Berlin und die BR Volleys werden ihre Heimspiele ab dann unter 60-prozentiger Auslastung vor maximal 5.100 Fans austragen können. Die Füchse empfangen am 8. März in der EHF European League Wisla Plock, während bei den Berliner Volleyballern die Spiele für März noch nicht terminiert sind.