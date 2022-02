Nach ihrem großen Vorbild gefragt, nennt die achtjährige Anneke Krönke natürlich Claudia Pechstein . Die Eisschnelllauf-Legende hat ebenfalls hier in der Halle in Berlin-Hohenschönhausen ihre ersten Schritte auf dem Eis unternommen. Im Verlauf ihrer langen Karriere sollte die gebürtige Berlinerin fünfmal Olympiagold gewinnen.

Und so sieht man in der Eishalle Kinder auf Kufenschuhen, wie sie fröhlich übers Eis schlittern, manche breiten noch zusätzlich die Arme aus, um mehr Balance zu finden, andere straucheln kurz – dennoch sieht das ganze schon sehr natürlich aus.

Es ist genau diese Unbekümmertheit, die Feras Al-Hasaki gefällt. Er ist seit 15 Jahren Trainer beim TSC Berlin und betreut den Nachwuchs auf dem Eis. "Spaß ist das allerwichtigste", sagt er. "Es gibt jetzt nicht diese eine Sache, die ein Kind gut machen muss, damit wir sagen: 'Boah, das ist ein Talent!' Sondern in der Regel ist es so: Das Kind, das kann springen, kann laufen, es hat keine Angst – und das allerwichtigste: Es will."

Insgesamt trainieren dort rund 50 Kinder und Jugendliche im Eisschnelllauf, je nach Alter und Erfahrung zwei- bis viermal pro Woche. Hier sollen die Grundlagen gelegt werden für Bewegungsabläufe auf dem Eis, aber vor allem für die Freude am Kufensport. Der Klub kooperiert mit mehreren Kindergärten und Schulen und versucht etwa durch AGs, Kinder für den Sport zu begeistern und an den Verein zu binden. Nach Vereinsangaben haben bislang insgesamt 17 Sportlerinnen und Sportler ihres TSC an den Olympischen Spielen teilgenommen, in Peking war es Michelle Uhrig.

Doch obwohl sich Berlin als Eisschnelllauf-Hochburg versteht, fehlten nennenswerte Erfolge in den letzten Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Peking tritt zutage, dass auch der gesamtdeutsche Eisschnelllauf derzeit nicht seine beste Phase erlebt.

Weil der Eisschnelllauf ein Nachwuchsproblem hat? "Wenn man über diese Gruppe spricht", sagt Al-Hasaki und deutet auf die herumschlitternden Kinder auf der Eisfläche, "dann hatten wir in Deutschland nie ein Nachwuchsproblem." Top-Leistungen wie die von Claudia Pechstein zu reproduzieren, sei allerdings enorm kompliziert. Auch, weil viel Wissen "in Rente gegangen" sei, wie er es ausdrückt. Allein in den vergangenen zwei, drei Jahren seien aufseiten der Coaches "mehr als hundert Jahre Eisschnelllauf-Erfahrung" in Pension gegangen.