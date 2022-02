0:6-Niederlage gegen Braunschweig - Viktoria Berlin erlebt Heimdebakel

Mi 16.02.22 | 21:23 Uhr | Von Lukas Witte

Bild: imago images/Matthias Koch

Viktoria Berlin ist im Heimspiel gegen Braunschweig zur Schießbude geworden. Mit sechs Treffern überrollten die Gäste aus Niedersachsen die Himmelblauen und ließen sie komplett chancenlos. Für die Berliner wird es im Abstiegskampf nun immer knapper.

In der dritten Liga hat Viktoria Berlin ein Heim-Debakel erlebt. Mit 0:6 verloren die Himmelblauen bei stürmischem Wetter vor 1.500 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen waren bereits nach 18 Minuten mit 3:0 in Führung gegangen und konnten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit sogar noch weiter ausbauen. Viktoria präsentierte sich hingegen chancenlos und rutschte nun weiter in den Keller der Tabelle.

Horrorstart im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Trainer Benedetto Muzzicato ging mit Sorgen in die Partie. Neben den vielen Coronainfektionen, die seine Mannschaft in den letzten Wochen zu verkraften hatte, hat Viktoria aus den letzten sieben Ligaspielen auch nur einen Sieg holen können.

Passend zu dieser Situation erwischten die Berliner im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark einen rabenschwarzen Start. Nach nur 18 gespielten Minuten führten die Gäste aus Braunschweig bereits mit 3:0. Erst patzte Viktoria im Spielaufbau tief in den eigenen Reihen und verlor den Ball an Eintracht-Flügelspieler Consbruch, der im Zentrum seinen Stürmer Multhaup fand. Der schob die Kugel locker ins Tor (7.). Im gefühlt direkten Anschluss war es wieder Consbruch, der das Tor vorbereitete. Nach einem Vorstoß auf Rechtsaußen spielte er einen scharfen Pass in die Mitte auf Bryan Henning, der flach abschloss. Unglücklich abgefälscht landete der Ball dann zum 2:0 im Tor (9.). Die völlig überrumpelten Gastgeber schenkten sich dann sogar noch selbst einen ein. Nach einer Ecke der Braunschweiger bekam der Berliner Brooklyn Ezeh den Ball unglücklich an den Rücken, von welchem er halb hoch im Kasten von Viktoria landete. Immerhin schaffte es Viktoria nach dem 0:3 den Offensivlauf der Gäste erstmal zu stoppen und etwas Ruhe in die Partie zu bringen. So führten sie zwar die Ballbesitz-Statistik an, wirkten aber trotzdem ideenlos und probierten es dann häufig mit langen Bällen nach vorne, die kaum zu gefährlichen Situationen führten. Stattdessen waren es die Braunschweiger, die vor der Pause noch zwei Mal die Chance bekamen, die Führung weiter auszubauen. Die Himmelblauen hatten am Ende Glück, dass sie nicht mit einem noch höheren Rückstand in die Kabine geschickt wurden.

Viktoria fehlten die Abschlüsse

Nach der Halbzeitpause starteten beide Mannschaften ruhig in die Partie. Den ersten richtigen Torschuss verzeichneten die Gäste in der 51. Minute, als Verteidiger Strompf nach einem Solo-Lauf aus etwa 20 Metern mit dem Vollspann abzog. Viktoria-Keeper Krahl parierte souverän. Danach nahm das Spiel wieder an Fahrt auf und die 1.500 Zuschauer bekamen häufiger Chancen zu sehen. Vor allem die Berliner spielten sich immer wieder gefährlich nach vorne, kamen dann aber nicht zum Abschluss. Trotzdem lag der Anschlusstreffer ein bisschen in der Luft. Die Eintracht zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und sorgte in der 61. Minute für die klare Entscheidung. Nach einem Eckstoß der Braunschweiger segelte der Ball an allen vorbei zu Philipp Strompf, der am zweiten Pfosten zum 4:0 für die Gäste verwandelte. Doch das Unheil war noch lange nicht vorbei. In der 74. Minute verwandelte der nur zwei Minuten vorher eingewechselte Benjamin Girth aus fünf Metern mit dem Kopf zum 5:0 für die Eintracht. Und nur sechs Minuten später besiegelte er das Heimdebakel für die Himmelblauen mit seinem zweiten Treffer. Der Braunschweiger Kijewski flankte von links präzise in den Strafraum, wo Girth aus kürzester Distanz flach zum Entstand von 6:0 für die Gäste verwandelte (80.).

Trainer Muzzicato bleibt zuversichtlich

Genau wie das stürmische Wetter in der Hauptstadt fegten die Gäste aus Braunschweig über Viktoria hinweg. Bereits nach dem 0:3 in der 18. Minute zeichnete sich ab, dass die Partie für die Berliner kein gutes Ende nehmen wird. Ohne zwingende Chancen mussten sich die Himmelblauen ihrem Schicksal ergeben und fanden über die gesamte Partie nicht ins Spiel. Für Viktoria wird es im Tabellenkeller immer enger. Der Abstiegskampf ist in vollem Gange und die hohe Niederlage gegen Braunschweig ein klarer Rückschlag. Allerdings ist die Situation, in der die Berliner derzeit stecken, auch äußerst schwer zu bewältigen. Keine andere Mannschaft in der 3. Liga wurde durch Corona so schwer getroffen. "Ich merke selber, dass ich nach der Erkrankung noch nicht wieder bei 100 Prozent bin. Ich war einfach richtig krank. Wir hatten aber auch einfach keine Spieler, die nicht krank waren. (...) Aber das sind auch Ausreden, das bringt jetzt nichts", sagte Kapitän Björn Jopek nach der Niederlage gegen Braunschweig. Nur einen Punkt konnte Viktoria aus den letzten vier Spielen holen und ist nun auf Tabellenplatz 15 abgerutscht. Trainer Benedetto Muzzicato zeigte sich dennoch zuversichtlich: "Wir bleiben positiv, auch wenn man jetzt so einen Nackenschlag hinnehmen musste. Es sind noch viele Spiele zu spielen!"

Fußball überregional 3. Liga Mittwoch, 16.Februar, 19.00 Uhr Viktoria Berlin 1889 - Eintracht Braunschweig 0:6 (0:3) Türkgücü Mün. - 1860 München 2:1 (0:0) Freitag, 18.Februar, 19.00 Uhr SC Verl - FSV Zwickau -:- (-:-) Samstag, 19.Februar, 14.00 Uhr 1.FC Saarbrücken - Viktoria Köln -:- (-:-) MSV Duisburg - Türkgücü Mün. -:- (-:-) 1.FC Magdeburg - Bor.Dortmund II -:- (-:-) SC Freiburg II - SV Meppen -:- (-:-) SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Berlin 1889 -:- (-:-) VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. 1.FC Magdeburg 26 18 4 4 57:25 +32 58 2. 1.FC Kaiserslautern 25 13 7 5 39:15 +24 46 3. Eintracht Braunschweig 26 12 9 5 47:25 +22 45 4. 1.FC Saarbrücken 26 12 7 7 42:33 +9 43 5. VfL Osnabrück 26 11 9 6 39:27 +12 42 6. Waldhof Mannheim 26 11 9 6 39:30 +9 42 7. Bor.Dortmund II 26 12 5 9 39:30 +9 41 8. SV Meppen 26 12 5 9 36:39 -3 41 9. 1860 München 25 9 10 6 40:34 +6 37 10. SV Wehen Wiesbaden 26 10 7 9 34:31 +3 37 11. SC Freiburg II 26 8 9 9 25:37 -12 33 12. FSV Zwickau 25 7 11 7 31:33 -2 32 13. Viktoria Köln 26 8 6 12 30:42 -12 30 14. Hallescher FC 25 7 8 10 30:35 -5 29 15. Viktoria Berlin 1889 24 7 6 11 33:38 -5 27 16. Türkgücü Mün. 26 6 8 12 26:38 -12 26 17. MSV Duisburg 26 8 2 16 34:52 -18 26 18. SC Verl 26 5 10 11 36:48 -12 25 19. TSV Havelse 26 5 5 16 22:46 -24 20 20. Würzburger Kickers 26 3 9 14 18:39 -21 18 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)