Hertha BSC hat im Jahr 2022 noch kein Spiel gewonnen und kommt der Abstiegszone immer näher. Zeitgleich macht ihnen Corona zu schaffen und die Personalsorgen sind groß. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic spricht über die aktuelle Situation.

rbb: Herr Bobic, gucken wir mal auf das Jahr 2022. Noch kein Sieg für Hertha BSC und ein denkbar knapper Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wie geht es Ihnen persönlich bei dem Blick auf die Tabelle? Fredi Bobic: Die gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen kann es einem nicht gut gehen. Auch wenn ich jetzt gerade lächele. Es ist natürlich belastend, weil wir uns die Situation nicht so gewünscht haben und wir auch viele Punkte liegen lassen haben – gerade im Jahr 2022. Das hat sicherlich den ein oder anderen Grund gehabt, aber wir müssen den Kampf jetzt weiter angehen und annehmen.

Wir haben schon einiges mitmachen müssen in dieser kurzen Zeit im neuen Jahr. Beginnend mit der ersten Welle, die wir hatten, gleich nach der Vorbereitung zum ersten Spiel gegen Köln. Da hatten wir unglaublich viele Ausfälle. Und das gipfelt jetzt in die Aktualität auch noch mit rein, vor dem Leipzig-Spiel. Das begleitet dich immer zwei drei Wochen, das vergessen viele. Wir haben nie jammern wollen und immer gesagt, dass wir den Kampf annehmen. Aber wir haben auch da Punkte liegen lassen, wo wir hätten punkten müssen. Und das ist das, was mich so auch verdammt ärgert manchmal. Aber davon kannst du dir am Ende des Tages nichts kaufen, denn da sind die Punkte entscheidend. Und die muss man holen. Die Jungs haben sich häufig nicht belohnt für Leistungen, mit denen es möglich gewesen wäre, was zu holen. Und deswegen bist du jetzt unter Druck.

Jetzt kommt mit Alexander Schwolow noch der Stammkeeper dazu als aktueller Fall. Inwiefern kann man denn dieses Gefühl, dass da so viel auf einen zukommt und man alles mitnimmt, vielleicht in ein "Jetzt erst recht!" umdrehen? Sie waren ja letzte Saison noch nicht da. Aber da war es auch ausgerechnet Hertha, die als einziges Bundesliga-Team in Quarantäne musste und danach ging es auch. Ja, absolut. Das ist auch das, was wir der Mannschaft vermitteln und auch im Umfeld versuchen zu vermitteln. Das fängt in der Führung an und geht bis runter zum Zeugwart. Wir müssen noch enger zusammenrücken und diese Wirklichkeiten, die da vor uns sind, auch annehmen. Immer in dem Wissen, dass es dann irgendwann auch wieder besser wird, weil wir irgendwann alle durchseucht sind. Die Niederlage gegen Leipzig hat mich vor allem so geärgert, weil die Jungs da auch dezimiert waren und es bis zum Elfmeter, dem Tor und der roten Karte trotzdem so gut gemacht haben. Danach haben sie sich um den Lohn der guten Leistung gebracht. Das muss halt über 90 Minuten gehen und sie müssen konzentriert und fokussiert sein. Wir dürfen uns nicht so viele individuelle Fehler leisten. Die haben uns richtig viele Punkte gekostet. Trotzdem musst du zusammenrücken und immer wieder aufs Neue versuchen, die Jungs aus diesem Tal zu führen. Da musst du positiv vorangehen, aber auch die Dinge ansprechen, die nicht gut waren.

Wir würden gerne mit Ihnen über Transfers sprechen. Im Sommer und Winter haben Sie verkündet, dass der Kader kleiner und günstiger werden muss. Aber auch Mentalität und Herzblut sollten in das Hertha-Trikot reinkommen. Wie gut ist gerade dieser zweite Part gelungen? Wir sind seit zwei Jahren in einer Ausnahmesituation. Ich war vor einem Jahr noch in Frankfurt und jetzt bin ich hier die zweite Transferperiode gewesen. Es hat sich komplett verändert. Der Markt ist kein Wunschkonzert mehr. Es ist kaum Geld im Umlauf und man hat gesehen, wie viele Transferüberschüsse wir auch im Sommer machen mussten. Viele denken, wir müssten noch irgendwelches Geld ausgeben, das nicht da ist. Vieles ist weg. Nicht nur durch Investitionen in den Sport, sondern auch durch die Pandemie. Und das vergessen viele. Warum macht man Überschüsse? Nicht, um sie auf die Bank zu legen. Man will normalerweise reinvestieren, aber das ist jetzt gerade in der Art nicht möglich. Übrigens ist das bei vielen anderen Bundesligisten genauso. Da muss man halt achtsam sein. Wir versuchen natürlich Jungs zu finden, die Mentalität haben und Qualität. Aber wir wollen auch Jugend dazu holen, die natürlich ihre Zeit braucht, um sich zu entwickeln und sich zu adaptieren. Gerade wenn sie aus dem Ausland kommen. Und das haben wir gerade in der zweiten Phase gemacht. Wir wollten keinen Aktionismus machen und nicht einfach Spieler holen, um etwas zu kaschieren. Fakt ist, dass wir zehn Spieler gerade auf Leihe in Europa unterwegs haben. Und diese Spieler kommen ja im Sommer vielleicht auch wieder zurück und sind dann wieder Herthaner. Dann müssen wir schauen, von wem man sich trennt und mit wem man weitergeht und wer hier nochmal eine Chance hat oder auch keinen Markt mehr.

Sie haben nach dieser bitteren, aber auch deutlichen Leipzig-Niederlage gesagt, dass Tayfun Korkut Trainer bleibt. Wann wäre ein Moment, um umzudenken? Wichtig ist doch immer, dass ein Trainer die Mannschaft erreicht. Dieses Gefühl ist komplett da. Ich sehe ja, wie Tayfun Korkut rund um die Uhr arbeitet. Er ist unheimlich akribisch und hat eine klare Ansprache an die Jungs. Er nimmt sie mit und jammert ihnen auch nichts vor aufgrund der Situation. Er bespricht mit ihnen die Fehler, aber stellt auch die guten Dinge heraus. Wenn ich die Mannschaft mit der Hinrunde vergleiche, dann läuft sie jetzt mehr, kämpft mehr, hat bessere Statistiken, mehr intensive Läufe, ist viel frischer und auch viel fitter. Sie bringt aber die Ergebnisse nicht auf den Platz. Das ist das große Manko gerade. Die Chancen, die wir haben, die nutzen wir nicht. Wenn man in Fürth 26 mal auf das Tor schießt, darf am Ende nicht nur ein Treffer auf deiner Haben-Seite sein. Das müssen wir kanalisieren und Tayfun Korkut macht das von Woche zu Woche. Er jammert nicht und versucht, die Mannschaft immer wieder aufzurichten. Irgendwann muss halt das Erfolgserlebnis kommen, damit das Selbstvertrauen aller Beteiligten wieder steigt.

Jetzt kommt das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Warum kann genau das das Spiel sein, wo dieses Erfolgserlebnis für Hertha kommt? Weil jedes Spiel in der Bundesliga erstmal ein offenes Spiel ist. Klar spielen wir gegen eine Mannschaft, die gerade top in der Tabelle dasteht, aber sehr viele Spiele auch nur knapp gewinnt. Sie setzen viele einfache Dinge hervorragend auf dem Platz um, agieren als Mannschaft geschlossen und hatten kaum Ausfälle. Anders als wir. Wir sind sicherlich angeschlagen, wenn wir dahin kommen, aber trotz allem sind wir uns bewusst, dass wir eine Top-Leistung bringen müssen, damit wir da bestehen und auch was mitnehmen. Dass es gegen Freiburg möglich ist, haben auch schon andere Vereine gezeigt. Wir hoffen, dass bis Samstag noch der ein oder andere Spieler zurückkehrt und auf der Pandemie-Liste keiner mehr dazu kommt. Wir müssen die Mannschaft ständig verändern auf vielen Positionen. Und trotzdem hat mir das, was ich zu großen Teilen gegen Leipzig gesehen habe, schonmal gefallen. Aber die Belohnung holst du dir natürlich über Punkte. Daher kommt dann das Selbstvertrauen. Und das ist ein harter Prozess, da wieder in die andere Richtung zu gehen und da brauchst du ein Erfolgserlebnis. Wo das dann ist, ist mir egal. Am liebsten ist es aber bereits schon jetzt am Samstag.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Dennis Wiese für den rbb Sport.

