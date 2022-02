Hertha empfängt formstarke Leipziger - "Vielleicht rechnen viele nicht mit uns"

Fr 18.02.22 | 17:56 Uhr | Von Dennis Wiese

imago images/Nordphoto Audio: Dennis Wiese | Inforadio | 18.02.2022 | Bild: imago images/Nordphoto

In der Rückrundentabelle steht Hertha BSC auf einem Abstiegsplatz. Es fehlt an Punkten und Überzeugung. Noch dazu kommt mit RB Leipzig am Sonntagsabend das Team der Stunde ins Olympiastadion. Von Dennis Wiese

Das Personal

Man kann vor Herthas Heimspiel gegen RB Leipzig (So., 20.02., 19:30 Uhr) böse sein und sagen: Ist doch eigentlich egal, wen Trainer Tayfun Korkut aufstellt: Die gewinnen doch eh nicht. Hertha ist im Jahr 2022 noch ohne Sieg und auch ansonsten fehlt es dieser neu zusammengestellten Mannschaft an vielem.

Quelle: Imago/Matthias Koch, Fotostand, camera4+ | Collage: rbb Corona-Ticker der regionalen Top-Teams - Hertha-Verteidiger Niklas Stark positiv auf Corona getestet Hertha BSC muss im Spiel gegen Leipzig auf Innenverteidiger Niklas Stark verzichten. Der 26-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Trainer Tayfun Korkut kann sich dafür über die Rückkehr von Marc Oliver Kempf in der Defensive freuen.



Korkut gehen nun auch die Innenverteidiger aus: Niklas Stark fehlt kurzfristig wegen einer Coronaerkrankung, das gab Hertha bei der Spieltagspressekonferenz am Freitagnachmittag bekannt. Der Trainer wird auf das 17-jährige Eigengewächs Linus Gechter setzen. Beim Auswärtsspiel in Fürth vertrat Gechter den in der vergangenen Woche coronaerkrankten Marc Oliver Kempf. Gechter rettete gleich mehrmals für seinen geschlagenen Torhüter Alexander Schwolow und erzielte zudem sein erstes Bundesligator. Korkut ist vom Nachwuchskicker angetan: "Er macht das im Moment sehr gut, wir haben vollstes Vertrauen in ihn". Neben Linus Gechter wird der wieder genesene Marc Oliver Kempf in der Innenverteidigung auflaufen. Im Mittelfeld muss Korkut Antreiber Suat Serdar ersetzen. Es fehlen: Dedryck Boyata (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Oliver Christensen (Oberschenkelprobleme), Marton Dardai (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Rune Jarstein (Aufbautraining nach Knie-OP), Suat Serdar (COVID-19-Infektion), Niklas Stark (COVID-19-Infektion)

Die Form

In diesem Februar 2022 ging es für Hertha BSC noch ein paar Etagen tiefer. In der Tabelle, aber auch in Sachen Außendarstellung. Klar, die gesamte Rückrunde mit sechs Partien ohne Sieg (fünf in der Liga, eins im DFB-Pokal), ist eine herbe Enttäuschung. Aber in den beiden zurückliegenden "Muss-Spielen" gegen die Aufsteiger Bochum (1:1) und Fürth (1:2) fehlten den Berlinern nicht nur Ergebnisse, sondern Überzeugung, Teamgeist, Wille und auch das fußballerische Vermögen. Es braucht viel Fantasie, um dieser Mannschaft einen baldigen Umschwung zuzutrauen. Spielt die Konkurrenz an diesem 23. Spieltag zudem gegen Hertha, droht nach Monaten erstmals wieder das Abrutschen auf den Relegationsplatz.

imago images/Bernd König Mi 16.02.2022 | 18:10 | radioeins Geringer sportlicher Erfolg - Millionen-Investor Windhorst kritisiert Führung von Hertha BSC Hertha-Investor Windhorst hatte darauf gesetzt, "dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen". Inzwischen sei ihm klar geworden, dass es einigen handelnden Personen der "Alten Dame" um "Machterhalt und Klüngelei" gehe, erklärte der Unternehmer dem Wirtschaftsmagazin "Capital" und bezeichnete sein Investment von 375 Millionen Euro als Fehler.

Tayfun Korkut setzt dennoch auf die positive Lesart: "Vielleicht rechnen viele nicht mit uns. Wenn man gegen Mannschaft wie Fürth oder Bochum nicht seine Punkte holt, dann kommt in der Öffentlichkeit die Frage: 'Gegen wen kann man jetzt noch Punkte holen?'" So funktioniere der Fußball nicht. "Wir orientieren uns nicht an den letzten zwei Spielen. Nur daran, dass wir wieder nach vorne spielen wollen", so Korkut. Zu den schwachen Ergebnissen gesellte sich in dieser Woche ein Interview mit Hertha-Investor Lars Windhorst als Stimmungskiller. Windhorst hat die Geschäftsführung der Blau-Weißen heftig kritisiert, ihr "Machterhalt und Klüngelei" vorgeworfen und den Einsatz seiner 375 Millionen Euro öffentlich erstmals als Fehler bezeichnet.

Der Gegner

Genau wie Hertha hat auch RB Leipzig in dieser Saison schon den Trainer gewechselt. Während der Neu-Berliner Tayfun Korkut aus seinen neun Ligaspielen magere neun Punkte holte, ging Leipzig seit dem Neustart durch die Decke: Mit Coach Domenico Tedesco holte RB in acht Spielen 16 Zähler. Der Wert einer Champions League-Mannschaft. Nur Bayern München holte im selben Zeitraum mehr Punkte. Der Deutsch-Italiener Tedesco stabilisierte die zuvor sichtlich angeknockten Sachsen. Die ungewohnt wirre Spielweise unter dem US-Amerikaner Jesse Marsch ist gradlinigem, erfolgreichem Fußball gewichen. Am Donnerstagabend hat Leipzig in der Euro League 2:2 gegen San Sebastian gespielt. Diese zusätzlichen 90 Minuten in den Knochen der Leipziger könnten Hertha zumindest in Sachen Frische einen kleinen Vorteil verschaffen.

imago images/Camera 4 Beschluss des Bund-Länder-Gipfels - Schrittweise Rückkehr der Fans in Stadien und Hallen Nach einem Beschluss des Bund-Länder-Gipfels soll die Zuschauer-Auslastung bei Sportveranstaltungen ab dem 4. März deutlich erhöht werden. Ab 20. März ist sogar ein völliger Wegfall der Kapazitäts-Beschränkungen in Hallen und Stadien möglich.

Herthaner im Fokus

Herthas gesamte Mannschaft steht im Fokus. Der Tiefflug geht erbarmungslos weiter, der große personelle Umbruch von Manager Fredi Bobic ist bislang gänzlich verpufft. Die vermeintlichen Stinkstiefel aus der Mannschaft wie Matheus Cunha und Dodi Lukebakio hat Bobic aussortiert, im Winter ging zudem Top-Verdiener Krzysztof Piatek. Die Neuen, die Herzblut mitbringen und Lust auf Hertha BSC verkörpern sollten, sind bislang auch nicht eingeschlagen. Jurgen Ekkelenkamp oder Myziane Maolida etwa kamen in der schwierigen Gemengelage selten über gute Ansätze hinaus. Auch der Trainerwechsel von Pal Dardai hin zu Tayfun Korkut, dem Bobic die richtige Ansprache und die Mentalität eines begeisternden Wachrüttlers zutraute, brachte bisher nichts ein. Hertha BSC muss liefern. Auch um innerhalb des Vereins für Überzeugung im Abstiegskampf zu sorgen.

Besonderheiten

Zum ersten Mal spielt Hertha zur neu eingeführten Anstoßzeit am Sonntag um 19:30 Uhr. Die drei internationalen Starter Bayern, Dortmund und eben Leipzig haben die Termine an diesem Sonntag bekommen. Und so ertönt der Anpfiff im Olympiastadion zur "Krimizeit". Für die Statistikfreunde bedeutet das natürlich auch, dass Hertha noch nie ein Sonntagsspiel um 19:30 Uhr verloren hat. Man braucht ja seine Hoffnungsschimmer in diesen Tagen. Nach aktuellen Corona-Bestimmungen dürfen 10.000 Zuschauer dabei sein.

Sendung: Inforadio, 18.02.2022, 18.15 Uhr