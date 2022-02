1:2-Niederlage - Hertha verliert Kellerduell in Fürth

Sa 12.02.22 | 17:58 Uhr

imago images/Matthias Koch Audio-Vollreportage: Oliver Tubenauer | Bild: imago images/Matthias Koch

Hertha BSC hat in Fürth eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Im Kellerduell beim Tabellenletzten unterlagen die Berliner mit 1:2 nach dem schnellsten Bundesligator der Saison und einem Handelfmeter.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Sonnabend sein Auswärtsspiel in Fürth mit 1:2 verloren. Vor 9.000 Zuschauern im Sportpark Ronhof waren die defensivgeschwächten Berliner bereits nach 27 Sekunden in Rückstand geraten. Die Spielvereinigung baute die Führung dann durch einen Handelfmeter in der zweiten Hälfte aus. Nach dem Anschluss durch den 17-jährigen Herthaner Linus Gechter gelang es den Blau-Weißen aber nicht mehr noch den Ausgleich zu erzielen.

Rückstand nach schnellstem Bundesliga-Tor der Saison

Hertha-Trainer Tayfun Korkut ging mit Personalsorgen in der Innenverteidigung in die Partie. Neben Dedryck Boyata und Marton Dardai stand nun auch Marc Oliver Kempf nicht zur Verfügung. Der Neuzugang war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ersetzt wurde er vom erst 17-jährigen Linus Gechter, der neben Niklas Stark hinten alles dicht halten sollte. Doch die blau-weiße Verteidigung erlebte einen Horrorstart. Nach exakt 27 gespielten Sekunden stand es wie aus dem Nichts plötzlich 1:0 für die Gastgeber. Ein langer Ball des Fürthers Paul Seguin landete perfekt im Laufweg des gestarteten Branimir Hrgotas. Der Stürmer lief frei auf Hertha-Keeper Schwolow zu und verwandelte präzise im langen Eck. Ein Schock für die Berliner und das schnellste Bundesligator der Saison.

Nach dem Treffer wurde das Spiel hektisch und intensiv. Erst wirkte Hertha offensiv etwas aktiver und kam in der 13. Minute durch Ishak Belfodil zu einer guten Torchance. Der Fürther Schlussmann Linde parierte aber stark. Der Rest der ersten Halbzeit gehörte dann den Hausherren. Fürth erarbeitete sich mehrere brandgefährliche Chancen, die die Berliner nur gerade so entschärfen konnten. In der 18. Minute klärte der 17-jährige Gechter einen Schuss des Fürthers Dudziak im letzten Moment auf der Linie. In der 34. Minute tat es ihm Lucas Tousart nach einem Abschluss von Christiansen gleich, im Nachschuss war es dann Mittelstädt, der sich in die Schussbahn warf. Auch der Berliner-Keeper Schwolow musste eingreifen und klärte kurz vor der Pause mit starkem Refelx den Ball des Fürthers Paul Seguin (45.). Die Berliner hatten Glück, dass sie zur Pause nur mit 0:1 zurücklagen.

Hertha Druckphase reichte nicht aus

Nach der Pause kam Hertha stark aus der Kabine. Stefan Jovetic sorgte zwei Mal fast für den Ausgleich, doch scheiterte erst am Kleeblatt-Keeper Linde (48.) und dann mit einem direkt ausgeführten Freistoß am Pfosten (49.). Das Berliner Offensivspiel war nun deutlich strukturierter und die Gäste kombinierten sich immer wieder gefährlich nach vorne. Fürth wirkte nun deutlich passiver und hatte kaum noch Anteile am Spiel. Nach der anfänglichen Druckphase der Blau-Weißen verlor die Partie aber nach und nach an Tempo und Torgefahr. Hertha hatte zwar weiterhin mehr Spielanteile, erarbeitete sich aber kaum noch gefährliche Situationen. Stattdessen gab es in der 69. Minute den nächsten Schock zu verdauen. Nach einem Konter wollte der Fürther Marco Meyerhöfer den Ball in den Strafraum flanken, doch die Kugel sprang an die Hand von Herthas Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte sofort auf den Punkt und entschied auf Elfmeter. Eine vertretbare Entscheidung. Kleeblatt-Stürmer Hrgota verwandelte dann sicher vom Punkt (71.) und machte seinen Doppelpack perfekt.

Hertha schien geschlagen. In der Schlussphase belohnte sich aber zumindest noch ein Berliner: der junge Linus Gechter. Bei einer Flanke von Darida war er mit aufgerückt und erzielte mit dem Kopf sein erstes Profi-Tor (83.). Plötzlich war nochmal alles drin für die Gäste aus der Hauptstadt. Hertha machte Druck und wollte unbedingt noch den Siegtreffer erzielen. Es gelang ihnen aber nicht mehr.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 12.02.2022, 18 Uhr