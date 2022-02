Hertha-Leihspieler Löwen vor Rückkehr - "Keiner will dieses Spiel verlieren"

Do 03.02.22 | 11:31 Uhr

Bild: imago images/Eibner

Herthas Leihgabe Eduard Löwen hat sich bei seinem neuen Verein VfL Bochum zum Stammspieler entwickelt. Nun kehrt er zurück ins Olympiastadion und kämpft gegen seinen Stammklub in der Hauptstadt um wichtige drei Punkte für den Klassenerhalt.

Am 22. Mai vergangenen Jahres betrat Eduard Löwen zum letzten Mal den Rasen des Berliner Olympiastadions. Damals noch im Trikot von Hertha BSC. Nun kehrt der 25-Jährige zurück an seine alte Wirkungsstätte. Am Freitagabend tritt er mit seinem neuen Verein VfL Bochum gegen die Berliner an. "Es ist immer etwas Besonderes, wenn man zurückkehrt. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel", erzählt Löwen.

In Bochum wird er zum Stammspieler

Und der Mittelfeldmann reist mit ordentlich Selbstbewusstsein an. Anfang der Saison wechselte er als Leihgabe von der Hauptstadt ins Ruhrgebiet. Während er bei Hertha in der vergangenen Spielzeit nur auf sieben Einsätze kam und keine große Rolle bei den Berlinern spielte, entwickelt sich Löwen in Bochum immer mehr zum Stammspieler. 16 Mal stand er bereits für seinen Leihclub auf dem Rasen. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gelang ihm zuletzt sogar sein erstes Tor für die Nordrhein-Westfalen.

Für Eduard Löwen war das Leihgeschäft also genau der richtige Schritt: "Das Ziel dieser Leihe war, dass ich viel Spielpraxis sammeln kann. Bei Hertha habe ich sehr unter der fehlenden Spielzeit gelitten, weil ich ein Spieler bin, der immer spielen will. Selbst in jedem Testspiel! Ich freue mich sehr über meine Einsatzzeit hier in Bochum und hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe." Außerdem fühlt er sich im Ruhrgebiet äußerst wohl. Löwen wohnt in Dortmund, nicht weit entfernt von seiner Familie. "Die können mich immer wieder besuchen. Das ist ein großer Vorteil", erzählt er.

Der Kontakt in die Hauptstadt ist eingeschlafen

Der Umzug aus Berlin scheint Eduard Löwen nicht besonders weh getan zu haben. "Wenn du nicht spielst und es nicht gut läuft, dann ist es umso schwerer, sich in dem Umfeld wohlzufühlen", berichtet er über seine Zeit in der Hauptstadt. Groß Wurzeln geschlagen hat er nicht in Berlin. Und auch zu seinen alten Mitspielern hat er nur noch wenig Kontakt. Nur mit einem Physiotherapeuten und Stürmer Davie Selke tauscht er sich noch immer mal wieder aus. "Mit Selke habe ich mich immer sehr gut verstanden", sagt Löwen. Aber auch wenn der Kontakt zur Hertha etwas eingeschlafen ist - Löwen freut sich auf das Wiedersehen.

Schenken wird er seinem Stammklub auf dem Platz aber natürlich gar nichts. Schließlich geht es für beide Vereine um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Hertha und Bochum trennen nur zwei Zähler voneinander. Die Berliner stehen auf Tabellenplatz 13 - der Klub aus dem Ruhrgebiet auf Rang elf. "Keiner will dieses Spiel verlieren! Wir sind direkte Konkurrenten", sagt Löwen. Er will für seinen neuen Verein alles geben. "Natürlich bin ich noch Vertragsspieler bei Hertha. Aber jetzt trage ich das Trikot vom VfL Bochum, ich trainiere für den VfL Bochum und ich versuche die größtmöglichen Erfolge für den VfL Bochum einzufahren", sagt der Mittelfeldspieler. Das Hinspiel im Ruhrgebiet hatte Hertha im September vergangenen Jahres mit 3:1 gewonnen. Löwen spielte damals die vollen 90 Minuten für den VfL.

Rückkehr nach Berlin ungewiss

Hertha wird es im heimischen Olympiastadion auf jeden Fall nicht einfach haben gegen den VfL und ihren Leihspieler Löwen. Immer wieder zeigen die Bochumer in dieser Saison starke Spiele und überzeugen mit ihren Leistungen. "Wir haben uns unsere Punkte verdient und haben einen guten und breiten Kader", analysiert Löwen. Trotzdem warnt er seine Mitspieler auch vor dem Spiel gegen die Hertha. Schließlich hat er hautnah miterlebt, zu was seine Ex-Teamkollegen auf dem Rasen in der Lage sind. "Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Hertha hat eine Menge Qualität und ist bis jetzt mit Sicherheit unter ihren Möglichkeiten geblieben."

Aber auch die Probleme bei seinem Stammklub sind Löwen durchaus bewusst: "Bisher waren sie nicht konstant genug. Aber ich denke, dass das mit einem Mann wie Fredi Bobic mit der Zeit mit Sicherheit gelingen wird." Der 25-Jährige glaubt also an eine Leistungssteigerung der Hertha und eine erfolgreichere Zukunft für die Blau-Weißen. Aber wird er zukünftig auch ein Teil dieser Zukunft sein? Eine Entscheidung, die wohl vor allem auch in der Hand von dem von ihm gelobten Fredi Bobic liegen wird. "Da habe ich aber bisher noch nichts gehört", berichtet Löwen. Und eigentlich scheint er sich in Bochum ja auch sehr wohl zu fühlen. Ob sein Weg ihn trotzdem zurück in die Hauptstadt führen wird, entscheidet sich in diesem Sommer. Dann endet das Leihgeschäft zwischen Hertha und dem VfL.

