Viele Corona-Ausfälle vor Auswärtsspiel - Hertha fährt mit großen Sorgen nach Freiburg

Do 24.02.22 | 17:43 Uhr | Von Dennis Wiese

Bild: imago images/Fotostand

Wie schon in der vergangenen Woche geht Hertha BSC mit vielen Corona-Kranken und einem schlechten letzten Ergebnis in das Spiel. Bei starken Freiburgern muss Trainer Korkut zwischen den Pfosten improvisieren. Von Dennis Wiese

Das Personal

Wie schon vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag stellt sich Herthas Mannschaft auch diesmal fast von allein auf. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Sonnabend, 26.02., 15.30 Uhr, komplett live im Audiostream auf rbb24.de) hat Trainer Tayfun Korkut wenig Auswahl. Stand Donnerstag,15 Uhr, fehlen sechs Spieler wegen Corona. Mit Alexander Schwolow fällt nun auch der Stammtorhüter erkrankt aus. Die eigentliche Nummer Zwei im Kasten, Rune Jarstein, fehlt ebenso wie Oliver Christensen. Nils Körber ist gerade erst von einer Knieprellung genesen.

Dann bliebe da noch Regionalliga-Torwart Marcel Lotka. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gab sich Korkut einigermaßen zuversichtlich: "Wofür ist die Nummer Zwei, die Nummer Drei, die Nummer Vier da? Die machen hier nicht Urlaub. Die, die noch da sind, sind heiß. Aber sie müssen gesund bleiben." Nach ihrer Corona-Infektion zurück auf dem Trainingsplatz sind Maximilian Mittelstädt und Jurgen Ekkelenkamp. Sinkt die Viruslast nachweislich und bestehen die Spieler den kardiologischen Test, könnten weitere Kicker kurzfristig zur Verfügung stehen.

Geschäftsführer Sport Fredi Bobic sieht auch den positiven Aspekt: "Man könnte sagen: Wir sind langsam durchseucht." Sicher ist, dass Korkut einmal mehr seine Innenverteidigung tauschen muss. Marc Oliver Kempf fehlt nach seiner Notbremse im Spiel gegen Leipzig rotgesperrt. Es fehlen: Prince Boateng (COVID-19-Infektion), Oliver Christensen (Oberschenkelprobleme), Marton Dardai (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Rune Jarstein (Aufbautraining nach Knie-OP), Marc Oliver Kempf (Rotsperre), Lukas Klünter (COVID-19-Infektion), Dongjun Lee (COVID-19-Infektion), Marvin Plattenhardt (COVID-19-Infektion), Alexander Schwolow (COVID-19-Infektion), Niklas Stark (COVID-19-Infektion)

Die Form

Der Blick auf die Tabelle spricht eine eindeutige Sprache: in den sechs Rückrundenspielen war keine Bundesligamannschaft schlechter als Hertha BSC. Die magere Ausbeute von zwei Unentschieden und vier Niederlagen teilt zwar auch der VfB Stuttgart, genau wie Hertha haben auch die Schwaben erst fünf Tore erzielt. Die 16 kassierten Treffer aber sind Negativwert der Liga (Stuttgart musste zwölf Gegentore hinnehmen) und machen Hertha zum Schlusslicht 2022. Den Zahlen gegenüber steht der ordentliche Eindruck, den Hertha eine Stunde lang gegen Leipzig, in der Rückrundentabelle Spitzenreiter, gemacht hat. Jede noch so flüssige Kombination, jeder noch so intensiv geführte Zweikampf hilft aber nichts, wenn man am Ende mit 1:6 verliert.

Der Gegner

Dem SC Freiburg gelingt es mit dem urig-knorrigen Trainer Christian Streich einmal mehr, über sich hinauszuwachsen. Die Hinrunde beendete Freiburg sensationell als Tabellen-Dritter. In der Rückrunde ist die Bilanz ausgeglichen: zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen sind die Ausbeute der Badener. Unterm Strich ist Freiburg damit noch immer im Rennen um die Europapokalplätze. In einem starken Kollektiv überragt der frühere Unioner Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Der ewige Joker Nils Petersen spielte beim 2:1-Erfolg in Augsburg gar von Beginn an. Und traf bereits nach drei Minuten. Anders als bei Hertha heißt das Zauberwort in Freiburg "Konstanz": Christian Streich ist der dienstälteste Bundesligatrainer, im Amt seit Dezember 2011. Im selben Zeitraum wechselte Hertha zehnmal den Trainer. Besonders stark ist der SC Freiburg bei ruhenden Bällen. 18 Treffer nach Ecken und Freistößen sind Bestwert in der Bundesliga. Hertha-Manager Fredi Bobic blickt anerkennend auf die Freiburger Mannschaft, die um das internationale Geschäft mitspielt: "Sie schaffen das durch große Geschlossenheit. Die einfachen Sachen, die Basics, machen sie sehr, sehr gut. Ich habe große Hochachtung und Respekt vor dem, was sie leisten in ihrem idyllischen Breisgau."

Herthaner im Fokus

Der Torhüter. Die Uhr tickt. Aber aller Voraussicht nach, werden nur Nils Körber und Marcel Lotka einsatzbereit sein. Für beide wäre der Einsatz in Freiburg das erste Bundesligaspiel. Körber galt lange als zukünftige Nummer Eins bei Hertha, wurde in der Nachwuchsakademie ausgebildet und dann nach Münster und Osnabrück in die 3. Liga verliehen. Mit dem VfL Osnabrück schaffte er als Drittligameister den Aufstieg in die 2. Liga. Eine hartnäckige Beckenverletzung kostete ihn später den Stammplatz. Mittlerweile ist Körber 25 und bei Hertha eigentlich ohne Perspektive. Der 20-jährige Marcel Lotka spielt seine zweite Saison in Berlin, wechselte aus der A-Jugend von Bayer Leverkusen zu Herthas zweiter Mannschaft. In den vergangenen Bundesligaspielen saß Lotka bei den Profis auf der Bank.

Besonderheiten

Erstmals seit dem fünften Spieltag Mitte September könnte Hertha an diesem 24. Spieltag wieder auf den Relegationsplatz abrutschen. Dafür müsste der FC Augsburg (aktuell auf dem 16. Tabellenplatz) am Sonntag gegen Dortmund einen Punkt mehr holen als Hertha am Sonnabend in Freiburg. Die Rückrunden sind bei Hertha häufig schlechter als die Hinserien. In der letzten Saison gab es erst am 24. Spieltag den ersten Sieg nach Wiederbeginn. Genau dieser 24. Spieltag steht nun auch wieder an.

