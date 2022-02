Union Berlin empfängt Dortmund - "Wir haben was gutzumachen"

Fr 11.02.22 | 17:22 Uhr | Von Jakob Rüger

imago images/Revierfoto Audio: Jakob Rüger | Inforadio | 11.02.2022 | Bild: imago images/Revierfoto

Der Lieblingsgegner kommt ins Stadion An der Alten Försterei: Borussia Dortmund konnte noch keine Bundesliga-Partie in Köpenick gewinnen. Vor dem Spitzenspiel hat allerdings Corona wieder bei den Eisernen zugeschlagen. Von Jakob Rüger

Das Personal

Keine Woche ohne Corona-Meldungen beim 1. FC Union. Nun hat es gleich vier Spieler erwischt: Linksverteidiger Niko Gießelmann, Ersatztorhüter Jakob Busk, Stürmer Andreas Voglsammer und Innenverteidiger Dominique Heintz wurden alle positiv getestet. Damit fallen sie definitiv für das Dortmund-Spiel aus. Dazu hat sich Flügelflitzer Keita Endo krankgemeldet, ein erster PCR-Test beim Japaner war negativ. Ebenfalls ausfallen wird der Mittelfeld-Staubsauger Rani Khedira, er hat sich bei der Niederlage in Augsburg die fünfte gelbe Karte abgeholt. Gute Nachrichten gibt es von Rechtsverteidiger Julian Ryerson und von Mittelfeldspieler Grischa Prömel, beide kehrten nach positiven Corona-Tests Anfang der Woche auf den Trainingsplatz zurück. Winterneuzugang Andras Schäfer könnte erstmals im Spieltags-Kader stehen, der zweite Winterneuzugang Sven Michel ist sogar ein Kandidat für die Startelf.

Quelle: Imago/Matthias Koch, Fotostand, camera4+ | Collage: rbb Corona-Ticker der regionalen Top-Teams - Vier Corona-Ausfälle bei Union Berlin vor Partie gegen Dortmund Vor dem Spitzenspiel von Union Berlin gegen Borussia Dortmund kommt es zu mehreren Corona-Ausfällen bei den Köpenickern. Das wurde am Freitag bekannt. Auch bei Hertha gibt es einen Corona-Ausfall.

Die Form

Beim Blick auf die Tabelle leuchten immer noch die Augen aller Union-Fans. Auch nach dem 21. Spieltag grüßen die Eisernen von einem Champions-League-Platz. Trotzdem ist die Stimmung etwas getrübt, zu deutlich war die Auswärtsniederlage beim FC Augsburg (0:2). Der Gegner hatte Union mit den eigenen Waffen geschlagen. "Es gibt schon ein bisschen was gutzumachen", stellt Trainer Urs Fischer deshalb klar. "Wir haben nicht alles falsch gemacht in Augsburg, aber es fehlte die Effizienz und die ist in einem Spiel wie gegen Dortmund sehr wichtig." Die Form spricht eigentlich für Union, in den letzten sieben Pflichtspielen haben die Köpenicker nur ein einziges Mal verloren.

Der Gegner

Borussia Dortmund ist laut Bundesliga-Tabelle die klare Nummer zwei in Deutschland. Doch die Saison der Schwarz-Gelben gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach starken Auftritten, in denen der BVB an seinem Maximum kratzt (5:1 gegen Freiburg), folgen Niederlagen mit unerklärlichen Aussetzern und schwachen Leistungen (2:3 Pleite gegen Hertha BSC). Zuletzt gab es ein 2:5 gegen Leverkusen. Davon will sich Urs Fischer aber nicht blenden lassen: "Im letzten Spiel ist es nicht wirklich optimal gelaufen für Dortmund." Der Trainer warnt vor allem vor der Offensive der Gäste, dort hätte der BVB zahlreiche Unterschiedsspieler. Der wichtigste fällt allerdings erneut aus: Erling Haaland ist nach seinen Muskelproblemen immer noch nicht fit. Für Union-Trainer Urs Fischer ist die Personalie allerdings nicht entscheidend. "Du brauchst ein perfektes Spiel, ob mit Haaland oder ohne Haaland."

Unioner im Fokus

Grischa Prömel ist zurück. Der Co-Kapitän hat nach den Abgängen von Andrich, Friedrich und Kruse längst eine ganz besondere Rolle im Union-Kader. Als Leader und Antreiber soll er im Mittelfeld vorangehen. Sein Fehlen gegen Augsburg machte sich prompt bemerkbar. Union verlor gerade in der Zentrale viele wichtige Zweikämpfe und zweite Bälle. Urs Fischer kann nun im Heimspiel gegen Dortmund wieder auf Prömel bauen. Dazu sind 10.000 Fans im Stadion An der Alten Försterei zugelassen. "Das hilft dir", so Fischer. "Es wird Momente geben, da wirst du leiden müssen und da verleihen dir die Fans Kraft, die du in solchen Duellen einfach benötigst." Kampf und Leidenschaft, Attribute die im Union-Kader vor allem Grischa Prömel verkörpert.

Besonderheiten

Die Heimbilanz des 1. FC Union gegen den BVB kann sich sehen lassen: zwei Spiele, zwei Siege. "Das hat man ein bisschen im Hinterkopf", gibt Fischer zu. "Wir haben aber auch im Kopf, was wir dafür aufgewendet haben, wir waren am Limit und hatten das nötige Wettkampfglück, dass gilt es jetzt wieder abzurufen." Borussia Dortmund hat sich zuletzt vor allem nach Ballverlusten anfällig gezeigt. 13 Gegentore hat der BVB in dieser Spielzeit so bereits kassiert. Das kommt Union zugute, schnelle Balleroberung und Bälle in die Tiefe, dass kann die Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Überhaupt haben die Borussen Probleme hinten den eigenen Kasten sauber zu halten. "Du wirst mindestens ein Tor brauchen, um gegen Dortmund etwas zu holen", analysiert Fischer. Unter dem Strich hat der 1. FC Union beim Duell Vierter gegen Zweiter nichts zu verlieren.

