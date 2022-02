Interview | Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel - "Sich zu trennen, fällt immer schwer"

Mo 21.02.22 | 18:59 Uhr

Vier Niederlagen setzte es für den Drittligisten Viktoria Berlin in den letzten fünf Spielen. Die Himmelblauen stecken mitten im Abstiegskampf und haben Konsequenzen gezogen. Geschäftsführer Peer Jaekel spricht im Interview über die Trainerentlassung.

rbb: Herr Jaeckel, wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, den so charismatischen und lange Zeit erfolgreichen Cheftrainer Benedetto Muzzicato zu entlassen? Peer Jaekel: Nach so einer doch sehr intensiven Zeit einen Erfolgstrainer – unseren Aufstiegstrainer – zu entlassen, beziehungsweise sich in beider Seite Einvernehmen zu trennen, fällt immer schwer. Aber nach der eingehenden Analyse der letzten Woche – und da ziehe ich "Muzzi" (Spitzname Muzzicatos, Anm. d. Red.) mit ein, wir haben gemeinsam analysiert – sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sowohl für ihn als auch für den Verein besser ist, wenn man sich trennt.

Sie galten als unzertrennbares Trio, das gut zusammengearbeitet hat und das sich schon lange kennt. Also Sie als Geschäftsführer, der Sportdirektor Rocco Teichmann und eben der Cheftrainer Benedetto Muzzicato. Sie haben teilweise eine gemeinsame Vergangenheit. Wie muss man sich das vorstellen? Haben sich die drei Buddies da gestern gemeinsam hingesetzt und alle haben gesagt, dass sich was ändern muss und dass es so nicht weitergeht? Letztendlich hat sich das über die intensiven Gespräche in den letzten Wochen abgezeichnet. "Muzzi" möchte eine Veränderung und wir können natürlich auch nicht sehenden Auges ins Verderben rennen. Und jetzt haben wir die Chance, noch einmal frischen Wind reinzubringen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der aktuellen Mannschaft und mit dem Staff, der nach wie vor noch zugegen ist, erfolgreich sein können und suchen jetzt den neuen Cheftrainer, der das Ruder übernimmt und in "Muzzis" Fußstapfen tritt.

Bis wann wollen Sie die Nachfolge geklärt haben? Und wie ist das Profil, dass Sie an den neuen Trainer richten? Erstmal: So schnell wie möglich. Ich glaube den Anspruch hat jeder Verein, der einen Trainerwechsel vornimmt. Aber trotzdem wollen wir uns da nicht hetzen lassen. Wir wollen mit aller Sorgfalt diese Entscheidung mit gewisser Tragweite treffen. Und wir suchen einen Trainer, der uns kurz- und mittelfristig Erfolg verspricht. Ich glaube, dass wir aktuell in einer Situation sind, wo wir gebeutelt durch Corona vor allem Emotionen auf dem Platz haben müssen. Wir müssen wieder eine lebendige Mannschaft sehen und das war leider in den letzten beiden Spielen nicht unbedingt der Fall. Und dementsprechend ist das ein ganz zentrales Kriterium an den neuen Trainer.

Sie haben die vielen Corona-Infektionen angesprochen. Der Verein ist extrem gebeutelt. Welche Rolle hat dieser Aspekt beim sportlichen Abschwung gespielt? Dass es eine herausfordernde Situation ist, das ist glaube ich jedem klar. Und trotzdem dürfen wir das nicht als Alibi oder als Ausrede gelten lassen. Die Situation ist wie sie ist, die Spiele sind verloren und die Leistung war mal besser und mal schlechter. Jetzt müssen wir uns aufrichten und müssen positiv in die Zukunft blicken und bei dem anknüpfen, was uns in der Hinserie stark gemacht hat. Wir haben attraktiven und berauschenden Fußball gespielt. Das ist jetzt in so einer Situation vielleicht schwieriger, aber genau mit den Emotionen, der Überzeugung und dieser bedingungslosen Leidenschaft wollen wir in die nächsten Wochen gehen.

Benedetto Muzzicato wird demnächst an der Sporthochschule in Köln den Lehrgang zum Fußballtrainer machen. Er wird dann auch mehrere Tage unter der Woche in Köln sein. Hat das bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt, dass er in dieser schwierigen Situation dann auch gar nicht hundertprozentig am Puls der Mannschaft sein kann? Das ist sicherlich ein Faktor. Auch für ihn. Er hat ja auch an seine eigene Trainertätigkeit einen gewissen Anspruch und das erschwert das Szenario Abstiegskampf ungemein, das kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend hat das schon eine Rolle gespielt, wenn auch keine zentrale.

Muzzicatos Fußball hat Spaß gemacht und auch viele Leute in Berlin begeistert und für Viktoria eingenommen. Die Erfolge waren auch lange da. Benedetto wollte nach eigenen Aussagen keinesfalls von diesem Konzept des offensiven Fußballs abrücken. Hat ein Stück weit ein Plan B gefehlt? Das würde ich nicht sagen. Letztendlich geht es ja um zentrale Werte in unserem Spiel. Und da geht es darum, dass wir aktiv und nicht reaktiv sein wollen. Das ist ein Kredo, das "Muzzi" vorgelebt hat. Das war der Kern seiner Spielphilosophie und das ist unabhängig von einem System und ob ich ein 3-4-3 oder ein 4-3-3 spiele. Dementsprechend ist das für mich nicht nur der eine Plan gewesen. Wir haben verschiedene Systeme gespielt und wir sind auch unterschiedlich hoch angelaufen. Aber am Ende des Tages hat die Leidenschaft gefehlt, gerade in den letzten beiden Spielen. Das war dann tatsächlich schon enttäuschend.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Lars Becker für Inforadio.

