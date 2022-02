In 5-3-2 they trust

Ein überragender Sheraldo Becker führte Union Berlin am Samstag gegen Mainz 05 zum Sieg. Er profitierte von einer Umstellung von Trainer Urs Fischer, der sich an alte Erfolgsrezepte erinnerte. Wieso das funktionierte, analysiert Till Oppermann .

Die Fans des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union wählten am Samstagnachmittag die passende Überschrift für das Spiel ihrer Mannschaft gegen den Tabellennachbarn Mainz 05. Auf einem Banner auf Höhe der Mittellinie stand: "Wir vertrauen denen die da sind. In Union we trust." Was sich natürlich auf die Diskussionen über die Ursachen der Niederlagenserie nach dem Abgang von Max Kruse bezog, könnte man angesichts der Aufstellung von Trainer Urs Fischer und der Leistung seiner Mannschaft auch auf das 3:1 gegen Mainz beziehen.

Fischer opferte einen Stürmer und brachte Mittelfeldmann Genki Haraguchi von Beginn an. Damit kehrte der Schweizer zum altbewährten 5-3-2-System zurück. Sheraldo Becker wurde dauerhaft in die Doppelspitze beordert. Die Eisernen konnten so darauf verzichten, immer zwischen eigenem und fremden Ballbesitz das System zu wechseln. Gegen Dortmund und in Bielefeld agierte Becker nämlich im eigenen Ballbesitz als rechter Flügelstürmer an der Seitenlinie, sobald der Gegner am Ball war, rutschte Becker neben Prömel und Khedira ins zentrale Mittelfeld, um dort zu verteidigen. Der Nationalspieler Surinams danke Fischer mit einer Galaleistung für das Ende dieses schiefgelaufenen Experiments. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit einem Tor und einem Assist helfen konnte", schwärmte Becker danach.

Beckers 38 Sprints untermalen, wie wichtig es für Union sowohl offensiv als auch defensiv war, dass Fischer ihn zurück in eine Doppelspitze beorderte und damit auf die Position, auf der er schon mehrmals in dieser Saison hervorragend gespielt hatte. Als zentraler Mittelfeldspieler blieben seine Fähigkeiten beim Stören des gegnerischen Spielaufbaus gegen Dortmund und Bielefeld ungenutzt: Anstatt die Aufbauspieler mit seinen Sprints unter Druck zu setzen, musste Becker sich nach Ballverlusten rückwärts bewegen, um die Position im Mittelfeld zu schließen. Ähnlich im Sturm: Weil Becker als rechter Flügelspieler an die Außenlinie ausweichen musste, wurde er kaum nach Tiefenläufen gefährlich. Denn seine Sprints gingen Richtung Eckfahne und nicht geradewegs aufs Tor, wie am Samstag etwa vor seiner Vorlage zu Taiwo Awoniyis Tor zum 3:0 – Union erzielte mit dem dritten Schuss aufs Tor den dritten Treffer.

"Aber ich würde nicht sagen, dass es mein bestes Spiel für Union war", fügte Becker hinzu. Es habe viele Spiele gegeben, in denen er gut gewesen sei, sich aber nicht mit einem Tor belohnen konnte. Kapitän Christopher Trimmel äußerte sich ähnlich: "Das war nicht sein bestes Spiel, der spielt ja meistens sehr gut." Aber auch gemessen an den erhobenen Daten, überzeugte Becker gegen Mainz auf allen Ebenen. Er war nicht nur – mal wieder – mit 34,62 Kilometern pro Stunde der schnellste Spieler auf dem Feld, sondern zog auch insgesamt die meisten Sprints aller Spieler an. Und das, obwohl Fischer ihn schon in der 75. Minute auswechselte.

Nachdem seine Mannschaft gegen Bielefeld und Dortmund einige Hochkaräter vergeben hatte, ließ Urs Fischer Torabschlüsse trainieren. Offenbar mit Erfolg. Die Chancen seien die gleichen gewesen, aber am Samstag habe man sie endlich mal genutzt, grinste Becker. "Wir haben an uns geglaubt und wussten, was wir können." Daran erinnerte sich wohl auch Fischer, der mit seiner Rückkehr zum gewohnten 5-3-2-System getreu dem Motto "in Union we trust", dafür sorgte, dass die Eisernen trotz einer teilweise eher durchschnittlichen Leistung mit vielen Fehlpässen ungefährdet gewinnen konnten. Die gewohnte Raumaufteilung gab der Mannschaft sichtlich Halt und half ihr, ihre spielerische Identität wiederzufinden. Weil sich Haraguchi und Prömel durch die Dreierreihe in der Mittelfeldzentrale halb links und halb rechts anbieten konnten und dabei von Khedira in der Mitte entlastet wurden, boten sich den Innenverteidigern im Spielaufbau immer eine vertikale Passoption. Startete einer der Stürmer tief, konnten die Innenverteiger ein langer Ball schlagen, dem das Mittelfeld sofort nachgehen konnte, um etwaige Abpraller zu sichern.

Generell wurde mit einer klugen Staffelung gut nachgerückt. Sowohl bei Haraguchis 1:0 als auch bei Beckers Schlenzer befanden sich sechs Unioner im Strafraum. Jeweils ging den Toren eine Flanke auf Gießelmann voraus, der die Mainzer Probleme bei der Zuordnung dieser Masse an nachrückenden Spielern ausnutzte und sich klug absetzte. Gießelmann und sein Konterpart Trimmel auf der anderen Außenverteidigerposition profitierten davon, dass durch den Zweiersturm keine Mitspieler mehr auf dem Flügel im Weg standen und schalteten sich regelmäßig über die Außen ein. Stark bei zweiten Bällen, Staffelung, hohe Pässe in die Spitze und Flügelspiel: All das sind Attribute, die Unions Spiel seit Jahren auszeichnet und die am Samstag durch die Raumaufteilung im 5-3-2 besonders gut funktionieren.