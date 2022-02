"Viele schicken ihren Körper viel zu früh zum Teufel, weil sie sich nicht damit auskennen", sagt Williams. "Einige Leute sind nicht sonderlich informiert." Dabei sei ganz wichtig: "Wenn man Bodybuilding betreibt, setzt man sich ganz kritisch mit dem Kostbarsten auseinander, das Gott uns gegeben hat - dem Körper."



Williams selbst betreibt die Sportart seit mehr als 30 Jahren, tritt in der 80-Kilo-Klasse an und verzeichnete zahlreiche Erfolge bei Wettkämpfen. 2007 wurde er Berliner Meister.



Für den 58-Jährigen bedeutet Bodybuilding deutlich mehr als mit Babyöl bestrichene Männer oder Frauen, die ihre Muskeln zur Schau stellen. Nämlich über den eigenen Körper Bescheid zu wissen und diesen durchs richtige Training und durch die richtige Ernährung zu formen. "Sobald jemand eine Hantel benutzt, macht er Bodybuilding - selbst wenn er oder sie es als Fitness bezeichnet", stellt Williams fest.

"Viele sind der Meinung, dass Muskelaufbau mit schwerem Training verbunden ist." Aber in Bezug auf die schweren Eisen sagt Williams: "Gewicht ist relativ. Es kommt immer auf die Technik an, um Verletzungen vorzubeugen. Wir sind Bodybuilder, wir kennen unseren Körper, wir kennen unsere Übungen. Wir wissen, was richtig und was falsch ist." Das mache für ihn auch den Reiz aus, daran zu tüfteln: "Was muss ich essen? Was fördert den Muskelbau? Das fördert die Gesundheit."

Er selbst nehme am Tag 2.000 bis 2.500 Kalorien zu sich, ein in der männlichen Bevölkerung seines Alters üblicher Wert. Sobald es vor Wettkämpfen in die "Aufbauphase" geht, steige der Kalorienbedarf allerdings auf bis zu 4.000. "Das erscheint vielleicht viel", sagt der Bodybuilder. "Aber wenn man es über den Tag verteilt, ist es das gar nicht mehr."