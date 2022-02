Gegen die stark dezimierten Gäste aus Hessen taten sich die BR Volleys zu Beginn überraschend schwer. Die Frankfurter hatten gerade einmal acht gesunde Feldspieler plus Libero mit in die Hauptstadt genommen. Trotzdem war der erste Satz durchaus umkämpft. Nach einem souveränen Sieg im zweiten Satz, gerieten die Berliner auch im letzten Spielabschnitt noch einmal in Bedrängnis. Nach einem 8:13-Rückstand fanden die Volleys aber noch einmal zu sich und konnten einen vierten Satz verhindern und den Sieg klarmachen.

Bereits in einer Woche treffen beide Mannschaften wieder in der Bundesliga aufeinander. Dann zum Rückspiel in Frankfurt. Zuvor müssen die BR Volleys noch unter der Woche in der Champions League beim serbischen Meister Vojvodina Novi Sad ran.