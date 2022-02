Der Präsident vom FSV 63 Luckenwalde Dirk Heinze strahlt beim Gespräch mit rbb|24 in die Kamera. Das liegt zum einen daran, dass er sich derzeit im sonnigen Ecuador auf Reisen befindet. Zum anderen macht ihm aber auch die Arbeit bei seinem Verein derzeit viel Spaß. "Ich genieße die Situation gerade sehr", erzählt er. Heinze ist seit 2011 Präsident des Brandenburger Klubs. Seitdem ist viel passiert. "Aber das ist ganz klar die erfolgreichste Phase", sagt er. Überrascht ist er davon nicht: "Das ist letztendlich ein Resultat dessen, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Und irgendwann trägt jeder Baum Früchte."

Und in der Tat hat sich der Verein unter Heinze kontinuierlich verbessert. Auch, wenn es ab und zu Rückschläge gab. Er übernahm sein Amt vor elf Jahren in der Oberliga. 2015 gelang Luckenwalde dann zum ersten Mal der Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Nachdem sie dort zwei Jahre lang nur gerade so den Klassenerhalt schafften, ging es im dritten Jahr zurück nach unten. Doch die Brandenburger ließen sich nicht verunsichern. 2020 folgte der Wiederaufstieg und nun scheinen sie sich immer mehr in der Regionalliga zu etablieren. Vergangenes Jahr schloss der FSV auf Rang 13 ab. In dieser Saison stehen sie derzeit sogar auf Platz neun. Mit dem Abstieg haben sie nichts mehr zu tun.

Der Erfolg in dieser Saison ist auch dem neuen Trainer zu verdanken. Michael Braune übernahm die erste Mannschaft im Sommer. Vorher leitete er die U19. Mit seiner Spielphilosophie scheint er seine Spieler mitzunehmen und zum Erfolg zu führen. Wobei: "Pep Guardiola hat eine Philosophie. Ich habe nur eine Idee", sagt er lachend. Braune lässt früh pressen und will immer so schnell wie möglich den Ball haben. Offensiv soll sich vor allem mit flachen Pässen von hinten nach vorne bewegt werden. Oder wie er sagt: "Wir wollen keinen Flughafen-Fußball spielen."

Tatsächlich ist das Spiel von Luckenwalde schön anzusehen und der Trainer ist überzeugt, dass seine Jungs technisch alles mitbringen würden. Was fehlt also? "Wir sind keine besonders athletische Mannschaft. Da können wir auch nicht auf demselben Level sein, wie zum Beispiel Cottbus oder Jena", analysiert Braune. Mithalten mit allen können sie aber trotzdem. In dieser Saison hat Luckenwalde noch kein Spiel mit mehr als einem Tor Abstand verloren. "Eigentlich haben wir zehn bis 15 Punkte zu wenig geholt", sagt der Trainer.