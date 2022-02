Interview| Rekord-Kanutin Birgit Fischer - "Der Erfolg ist für mich kein Thema mehr"

Fr 25.02.22 | 09:03 Uhr | Von Lukas Witte

Sie ist achtfache Olympiasiegerin, 27-fache Weltmeisterin und die erfolgreichste Kanutin aller Zeiten. Jetzt feiert Birgit Fischer 60. Geburtstag und erzählt im Interview, warum sie mit dem Sport gar nicht mehr so viel zu tun hat.

rbb: Frau Fischer, am Freitag haben Sie Geburtstag. Wie feiern Sie und wer kommt zu Besuch? Birgit Fischer: Am Freitag habe ich Geburtstag, aber ich feiere am Samstag. Es werden nicht allzu viele kommen, denn coronabedingt soll das gar keine große Party werden. Erst wollte ich gar nicht feiern. Aber ein paar Leute kommen immer zusammen. Meist Familie und ein paar wenige Freunde kommen auch.

Es ist ja ein runder Geburtstag, Sie werden 60 Jahre alt. Ist das ein einschneidendes Alter für Sie oder ein Geburtstag, wie jeder andere auch? Es ist wie jeder andere Geburtstag - nichts Besonderes. Klar, 60 hört sich irgendwie schrecklich an, finde ich, aber was soll man machen? Es ist ja auch ein Glück, dass wir Geburtstag haben, denn dann werden wir älter. Und wenn wir älter werden, leben wir noch. Letztendlich ist das ja immer schön.

Sie sind achtfache Olympiasiegerin, 27-fache Weltmeisterin und die erfolgreichste Kanutin aller Zeiten. Erinnern Sie sich gerne und oft an Ihre aktive Zeit zurück? Wenn nicht gerade jemand Fragen dazu stellt, dann ist das für mich eigentlich kein Thema mehr. Ich lebe in der Gegenwart und mache Pläne für die Zukunft. Es ist ein Abschnitt meines Lebens gewesen, der sehr wichtig war und mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Das hört sich zwar immer abgedroschen an, ist aber so. Aber es spielt in meinem jetzigen Leben schlichtweg keine Rolle.

Das heißt, Sie vermissen die damalige Zeit überhaupt nicht? Nein. Es war eine schöne Zeit und es war auch eine sehr lange Zeit und ich war lange erfolgreich. Vor allem auch, weil ich immer auch gute Teampartnerinnen gefunden habe. Die meisten meiner Medaillen sind ja Teammedaillen. Dafür mussten wir zusammenkommen, zusammen trainieren und ein gemeinsames Ziel haben und uns gegenseitig motivieren. Das war eine riesige Herausforderung. Mich allein kann ich gut motivieren. Ein Team zu motivieren ist etwas sehr Schweres, aber es hat zum Glück immer gut geklappt. Das ist aber wie gesagt lange her und spielt für mich heute keine Rolle.

Welche Ihrer vielen Medaillen war für Sie am bedeutsamsten? Da kann ich nichts ganz nach vorne schieben. Es waren acht goldene und vier silberne Medaillen. Es waren aber auch schöne Weltmeisterschaften in den Jahren zwischen den Olympischen Spielen. Insofern hatte ich rund 20 Wettkampf-Jahre mit immer wieder Erfolg. Wenn ich jetzt anfange mit einem tollen Erlebnis, fällt mir direkt das nächste ein. Insgesamt war es meistens schön. Und wenn man immer mit einer Medaille nach Hause fährt, kann man nur glücklich und zufrieden sein.

Wo haben Sie eigentlich die ganzen Medaillen und Pokale verstaut und schauen Sie sich diese gelegentlich nochmal an? Also Pokale haben wir ja zum Glück nicht so viele bekommen. Die meisten habe ich weitergegeben an Kinder- und Jugend-Wettkämpfe. Die Veranstalter haben da eine neue Plakette raufgeklebt und dann überreicht. Wir wissen, Pokale sind teuer und die freuen sich natürlich darüber. Und ich recycle sowieso immer alles. Insofern finden auch meine Preise eine gute neue Anwendung. Die olympischen Medaillen aber natürlich nicht, die sind im Tresor.

Holen Sie die anlässlich Ihres Geburtstages mal wieder raus? Nein, um Gottes Willen. Danach würde auch niemand fragen. Der ein oder andere aus meiner Familie hat sie schon gesehen. Und ich habe ja auch andere Weltmeister und Olympiasieger in der Familie. Also waren Trophäen nie ein großes Thema bei uns in der Familie.

Wie gestaltet sich ihr Alltag zurzeit? Sie haben eine Paddelschule und bieten Seminare an? Das hört sich immer so hochtrabend an, wenn es heißt, dass ich Seminare gebe. Am aller liebsten mache ich gar nichts (lacht). Ich gehe gerne Paddeln und in den Garten. Vor etwas über einem Jahr habe ich die Basis meiner Paddelschule aufgegeben. Eines der wenigen Dinge, die ich noch mache, ist es Vorträge zu halten und mit Firmen Paddelevents zum Teambuilding zu machen. Mehr ist eigentlich nicht geblieben. Diesen Sommer mache ich noch ein paar Personal Trainings. Aber das lasse ich dann auch alles ein bisschen ausklingen und überlege, was ich die nächsten 60 Jahre so mache. Noch weiß ich das nicht, aber ein paar Projekte werden da bestimmt noch kommen.

Kehren Sie dem Sport so ein bisschen den Rücken zu? Naja, ich habe seitdem ich 2005 aufgehört habe mit dem Wettkampfsport sowieso nichts mehr zu tun gehabt. Wobei Sie ja zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 als TV-Expertin für das ZDF tätig waren. Könnten Sie sich so etwas nochmal vorstellen? Ich bin ganz schön weit weg von den jetzigen Sportlern und Wettkämpfen. Ich gehe schon noch als Zuschauerin hin und rede ab und zu mit dem ein oder anderen und bin auch mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern hier im Verein im Kontakt. Aber ob das ausreicht, um nochmal Expertin zu sein? Wobei, warum nicht. Ich weiß ja, worum es geht und ein bisschen was erzählen könnte ich dazu sicherlich auch noch. Aber geplant ist das nicht. Gemacht habe ich alles irgendwie schonmal. Am Ende bin ich bei meiner privaten Paddelschule hängengeblieben und habe das die letzten 20 Jahre gemacht. Und das war völlig in Ordnung so.

Wie schätzen Sie die derzeitige Situation des Kanu-Sports ein? Wie steht es um den Nachwuchs? Also der Kanu-Verband beherbergt eine Menge Disziplinen. Da gehört zum Beispiel auch das Stand-Up-Paddling dazu, das hier in Deutschland jetzt in Mode gekommen ist. Der Kanu-Verband wächst also und hat sehr viele Mitglieder dazugewonnen. Aber das Kinder- und Jugendtraining hat davon leider nicht profitiert. Da sollte mehr gearbeitet werden. Die Basis unten ist nicht sehr breit bei uns. Wir haben zwar immer wieder gute Junioren, von denen einige auch ganz oben ankommen, aber leider sind das viel zu wenig. Das Ergebnis der letzten Olympischen Spiele war auch für die Frauen ziemlich ernüchternd. Ich glaube, wir waren noch nie so schlecht, wie im letzten Jahr. Bei den Herren haben es die Alten rausgerissen. Mit Sicherheit ist der Kanu-Verband jetzt auch am Diskutieren, woran es lag. Allerdings haben wir auch immer so ein hohes Niveau gehabt, dass es halt jetzt auch einfach mal eine Phase geben kann, wo man weiter unten ist. Also mache ich mir nicht so große Sorgen, dass das nicht auch wieder besser wird. Aber ich habe mit dem Verband auch nichts mehr zu tun. Ich halte mich bewusst raus, denn was soll ich da klugscheißen? Ich habe meine Zeit gehabt und jetzt sind andere dran.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Lukas Witte für den rbb Sport.

Sendung: rbb24, 25.02.2022, 18 Uhr