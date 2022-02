Eisbären vor dem Re-Start in der DEL - Die Titelverteidigung fest im Blick

Mo 21.02.22 | 16:59 Uhr | Von Fabian Friedmann

Bild: imago/Contrast

Nach knapp einmonatiger Olympia-Pause starten die Eisbären als klarer Spitzenreiter in die Endphase der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Coach Serge Aubin glaubt an die Wiederholung der Meisterschaft aus dem Vorjahr, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe. Von Fabian Friedmann



Die Eisbären Berlin sind die Gejagten. Nicht nur weil sie aktuell der Titelverteidiger in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind, sondern weil auch ein Blick auf die Tabelle vor dem Re-Start der DEL nach der Olympia-Pause keinen Zweifel daran zulässt: Satte 12 Punkte Vorsprung hat das Team von Coach Serge Aubin auf den Zweiplatzierten Adler Mannheim, die jedoch noch drei Spiele weniger bestritten haben. Serge Aubin, der kanadische Meistertrainer von 2021 in Diensten der Eisbären, möchte die respektable Tabellenführung und die Favoritenrolle seines Teams dennoch nicht überbewerten: "Klar, sieht das gut aus. Aber letztlich sind es auch nur zwei, drei Siege Unterschied." Denn während so einer langen Saison könne es schnell auch in die andere Richtung gehen, betont Aubin im Gespräch mit rbb|24.



Die Tiefe im Angriff und erfolgreiches Improvisieren

Vergleiche zur letzten Saison, als die Eisbären nach einer durchwachsenen Hauptrunde als Achtplatzierter in den Playoffs dann ihr Momentum zum Titel nutzten, könne man kaum ziehen. Jede Spielzeit habe ihre eigenen Voraussetzungen. Der große Unterschied dieses Jahr liegt für Aubin in der Tiefe seines Kaders. "Und wir haben es geschafft die Balance und den Zusammenhalt in der Mannschaft zu halten. Jeder kämpft nach wie vor für den anderen", so der Eisbären-Trainer. Dies habe sich besonders gezeigt, als man zahlreiche Ausfälle zu kompensieren hatte, teils durch Verletzungen oder durch Corona-Infektionen. Aubin musste häufig improvisieren, manchmal auch nur mit drei Sturmreihen antreten. Aber seine Spieler konnten sich – im Gegensatz zu anderen Topteams in der Liga – immer wieder erfolgreich anpassen. "Wir haben sehr viel Tiefe und Talent im Angriff. Bei uns pushen sich alle und wollen das bestmögliche für das Team", erklärt Aubin. Persönliche Befindlichkeiten der Spieler würden dabei hintenangestellt.



Die großen Stärken des Matt White

Einer der exemplarisch für die Anpassungsfähigkeit steht, ist Stürmer Matt White. Häufig wechselten in dieser Saison seine Mitspieler in der Sturmreihe. Beachtlich: Mit 46 Scorer-Punkten in 40 Spielen liegt White ligaweit auf Platz 3 in dieser Statistik, dicht gefolgt von seinem Mannschaftskollegen und Olympia-Fahrer Marcel Noebels (45 Punkte). White selbst, der 2020 von Dinamo Riga nach Berlin wechselte, betont auch die gute Stimmung und den "Spirit" in der Kabine der Eisbären. Er selbst habe die Olympia-Pause fürs Reisen mit seiner Ehefrau genutzt. Denn der Verein gab den Spielern, die nicht zu Olympia mussten, zwei Wochen trainingsfrei. Außergewöhnlich in einer Sportart, bei der die Profis häufig zwei bis drei Spiele wöchentlich bestreiten müssen. Matt White nutzte das zum Abschalten: "Es half, sich körperlich zu erholen und auch mal den Kopf freizubekommen", erzählt der US-Amerikaner, an dem sein Trainer vor allem seine Professionalität und die Arbeitsmoral im Training schätzt. Seine Erfahrung und die Ruhe auf dem Eis sind weitere Stärken. Wenn es darauf ankommt trifft White die richtigen Entscheidungen. "Es macht sehr großen Spaß ihm momentan zuzuschauen", sagt Aubin über White.



Zurückfinden in die Erfolgspur nach der langen Pause

Allerdings wissen auch Matt White und Serge Aubin, dass die Eisbären erst wieder zurück in die Erfolgsspur finden müssen. Vor der Olympia-Pause zeigte man sich noch in guter Verfassung, gewann beim langjährigen Rivalen EHC Red Bull nach einer Weltklasse-Leistung ihres Torhüters Mathias Niederberger mit 3:1. "Aber das müssen wir uns alles erst wieder erarbeiten", sagt Serge Aubin, der im anstehenden, ersten Spiel nach der Pause gegen die Kölner Haie (Mittwoch, 19:30 Uhr) dann wieder auf alle Olympiafahrer zurückgreifen kann. Schon seit vergangenen Donnerstag sind Noebels, Pföderl und Co. wieder zurück in Berlin, hatten nach ein paar freien Tage bereits eine Trainingseinheit mit der Mannschaft. Die enttäuschende Leistung des deutschen Teams bei Olympia mit Platz 10 sieht Aubin gelassen. In einem solch kurzen Turnier könne viel passieren, vieles sei unglücklich gegen das DEB-Team gelaufen. Seine Spieler müssten Olympia nun abhaken und nach vorne blicken. Positiv: Alle Spieler sind an Bord. Es gibt, Stand jetzt, keine Verletzten oder Corona-infizierten Spieler bei den Eisbären. Ein Novum in dieser turbulenten Saison.



Niederberger vor Wechsel nach München?

Die Breite des Kaders wird Aubin in der anstehenden Endphase der Saison noch brauchen. Denn da gibt es das eine große Ziel – und das heißt Titelverteidigung. "Wir wollen den Erfolg wiederholen", sagt Aubin, aber man müsse auch immer von Spiel zu Spiel denken. Es gebe viele gute Teams in der Liga. Im letzten Jahr strauchelten die Favoriten in den Playoffs und die Eisbären nutzten dies für ihre erste Meisterschaft seit 2013. Diesen Coup wolle man dieses Jahr wiederholen und die Mannschaft habe das Potential dazu. Die starken Leistungen zuletzt schafften aber auch Begehrlichkeiten. Einem Olympia-Fahrer der Eisbären wurden zuletzt Abwanderungsgedanken nachgesagt: Goalie Mathias Niederberger soll nach Medienberichten ein Angebot des EHC Red Bull München vorliegen haben. Bislang schweigt sich Niederberger dazu aus. Serge Aubin würde einen der besten Torhüter in der DEL verlieren. "Er ist sehr wichtig für uns. Ein besonderer Spieler, der mental sehr stark ist", schwärmt Aubin. "Vor Olympia hatte er einen tollen Lauf." Serge Aubin hofft, dass Mathias Niederberger diesen Lauf nun in den wichtigsten Spielern der Saison noch ausbauen kann. Nur das zähle momentan. Alles andere würde zu einem späteren Zeitpunkt besprochen, so der Coach. Damit sein Team noch lange die Gejagten bleiben und in den Playoffs das veredeln, was es sich zuletzt aufgebaut hat.



