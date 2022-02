Erster Deutscher beim Super Bowl - Als ein Berliner der NFL den perfekten Kick verpasste

Fr 11.02.22 | 19:36 Uhr | Von Shea Westhoff

Uwe von Schamann (l.), damals noch als College-Spieler für Oklahoma. | Bild: dpa/AP

Uwe von Schamann will eigentlich nur Fußball spielen. Nach seinem Umzug in die USA entdeckt ein Highschool-Trainer das Talent des gebürtigen Berliners. Ein Glück für ihn und die NFL: Seine Art zu schießen prägt die Liga bis heute. Von Shea Westhoff

Uwe von Schamann bezeichnet eine Szene aus seiner College-Zeit als größten Moment seiner Karriere. Es ist eine Szene aus dem Jahr 1977: Der gebürtige Berliner liegt mit den "Sooners", seiner Football-Mannschaft der Universität von Oklahoma mit 26:28 zurück - sechs Sekunden vor Spielende. Was dann folgt, legt den Grundstein dafür, dass von Schamann als erster deutscher Spieler an einem Super Bowl teilnimmt.

Sein Schuss erhielt einen Wikipedia-Eintrag

Uwe von Schamanns Team hatte die College-Partie bei den Ohio Buckeyes nach einer überlegenen ersten Hälfte komplett aus der Hand gegeben. Kurz vor Schluss erobert es aber den Ball, hat so die Chance, mit einem Field Goal womöglich doch noch den Sieg zu erringen. Allerdings befindet sich der Ball mehr als 40 Yards (zirka 37 Meter) entfernt vom gegnerischen Torgestänge. Das ist Uwe von Schamanns Bühne. Um ihn zu verunsichern, skandieren die Anhänger der gegnerischen Buckeyes in dem mit sagenhaften 88.000 Zuschauern besetzten Ohio-Stadium: "Block that kick!" - sein Schuss solle von Ohios Abwehrreihe geblockt werden. Wie der Junge aus dem Berliner Randbezirk Spandau reagiert, ist zum Glück auch heute noch als Video verfügbar [youtube.com]: Er kokettiert, provoziert die Menge mit dirigentenhaften Handbewegungen, es möge bitte noch lauter rufen. Sein darauffolgender 41-Yards-Kick sitzt. Die Menge verstummt. Die Mitspieler begraben ihn unter sich. Seinem Schuss ist ein Wikipedia-Eintrag gewidmet, mit dem ehrfürchtigen Titel "The Kick" [wikipedia.org]. Es ist die Zeit, in der der deutsche Fußball beginnt, einige seiner besten Kicker in andere Länder zu exportieren: Günther Netzer, Paul Breitner und Bernd Schuster - sie alle wechseln ins Ausland. Und ironischerweise kommt auch der Footballspieler von Schamann fernab von zuhause zu großem Ruhm, und zwar auf der Position des – was auch sonst – Kickers.

Ein weiterer deutscher Export-Kicker

1956 in Berlin geboren, wächst von Schamann zunächst in einfachen Verhältnissen auf, seine Mutter versorgt ihn allein. Oft zieht sie um mit dem kleinen Uwe, Anfang der 1970er geht es in die USA. In Texas will die kleine Familie ein neues Leben beginnen. Das Glück für von Schamann: Ein Highschool-Footballtrainer zählt damals eins und eins zusammen, als er den damals 16-Jährigen bei dessen großem Hobby, dem Fußballspielen, beobachtet: Das wäre doch einer für die Position des Kickers, der für das Schießen von Field Goals und Extrapunkten verantwortlich ist. Das junge Talent aus Berlin durchläuft die Football-Ausbildung an der Highschool von Forth Worth sowie dem College von Oklahoma, wo er nicht zuletzt mit dem Wahnsinns-Kick gegen Ohio auf sich aufmerksam macht. Von den Miami Dolphins, damals ein ambitioniertes Spitzenteam, wird er schließlich gedraftet.

Prompt wird von Schamann zum "Rookie of the Year" gekürt, dem besten Liga-Neuling. Er etabliert sich rasch in der National Football League (NFL). Vier Jahre später stellt er gar den Rekord auf für die meisten verwandelten Extrapunkte in einer Saison. Diese Bestmarke fällt erst im Jahr 2007.

Die Wissenschaft des Kickens

Mit seiner vom Fußball entlehnten Art den Football zu schießen, ist von Schamann mit dafür verantwortlich, dass sich in der gesamten Sportart bis heute die Technik des Kicks verändert hat. Bei der alten Methode habe sich der Kicker dem Ball in einer geraden Linie genähert, der Anlauf erfolgte gewissermaßen von Geradeaus, so erklärte es van Schamann vor einigen Jahren in einem Podcast [americanarena.com]. Und: "Man hat den Ball nur mit den Zehen gekickt, mit einem speziellen Schuh, in dem vorne eine Platte aus Metall war." Von Schamann brachte einen neuen Fußball-Stil in die USA. "Dieser ist vergleichbar mit einem Eckstoß, bei dem man sich dem Ball in einem 45-Grad-Winkel nähert und dann den Ball trifft", erklärt er. Aber im Unterschied zum Fußball wolle man natürlich keine krumme Flugkurve erzeugen, sondern den Ball gerade kicken. Wer mit rechts schieße, müsse den Football deswegen mittig-links treffen, im unteren Drittel.



1983 erreichen seine Miami Dolphins den Super Bowl. Es ist damals noch kein globales, sondern rein US-amerikanisches Spektakel - aber was für eines: In der Arena von Pasadena, Kalifornien, drängen sich mehr als 100.000 Zuschauer, um das Football-Finale zwischen den Washington Redskins und den Miami Dolphins zu erleben. Einer der Hauptprotagonisten: Uwe von Schamann - der erste Deutsche, der beim Super Bowl spielt.



Das Spiel geht knapp verloren. Auch zwei Jahre später, bei von Schamanns erneutem Versuch, unterliegen die Dolphins. Ein Titel ist ihm in seiner aktiven Karriere nicht vergönnt. An Schamann liegt es nicht: In beiden Finals verwandelt er - natürlich - alle seine Versuche beim Kick.

