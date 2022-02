Gegen den SC Verl geht Viktoria Berlin früh in Führung. Eine Gelb-Rote Karte bringt spät Leben in ein sonst ruhiges Spiel. Am Ende pariert Viktorias Julian Krahl einen Elfmeter und sichert seiner Mannschaft ein 1:1-Unentschieden. Von Jakob Lobach

Er spielte in der Jugend für Union und Viktoria Berlin und in der Regionalliga für Tennis Borussia. Im Januar 2021 wechselte Max Steinbauer dann nach Thailand, in die Heimat seiner Mutter. Es lief anders als gedacht - und doch nach Plan.

Unions Trainer Urs Fischer setzte in der Startelf erstmals auf Winter-Neuzugang Sven Michel. Es fehlten Nico Gießelmann, Dominique Heintz, Andreas Voglsammer (allesamt Corona) und Rani Khedira (Gelbsperre). Der Spielverlauf blieb von den Personalsorgen jedoch unbenommen und fügte sich den Erwartungen. Dortmund hatte mehr Ballbesitz, Union lauerte auf Konter. Ein Plan, der anfangs auch aufzugehen schien, da die Berliner einige gute Ballgewinne und Umschaltmomente verzeichnen konnten.

Jedoch fehlte rund um den Dortmunder Strafraum die Präzision im Passspiel, um wirklich gefährlich zu werden. Da auch Dortmund am gleichen Makel zu leiden hatte, blieb das Spiel lange auf überschaubarem Niveau. Dass Dortmund schließlich trotzdem traf, lag zum einen an der individuellen Klasse von Marco Reus. Und an den schon in Augsburg zu beobachtenden Unkonzentriertheit der Berliner Abwehrspieler. So bekam Robin Knoche den Ball vor dem 0:1 nicht kontrolliert, während sich Bastian Oczipka vor dem 0:2 im Duell mit Dortmunds Donyel Malen zu einfach bezwingen ließ. Allerdings mangelte es in beiden Fällen auch an der Restverteidigung, also an Mitspielern, die die Fehler ausbügeln könnten.

Vor 10.000 lautstark anfeuernden Zuschauern versuchte Union schließlich mit viel Leidenschaft dagegenzuhalten. Spielerisch gelang bis auf wenige Lichtblicke Sven Michels jedoch wenig. So versuchte es die Mannschaft zumeist mit Schema einfach über die Flügel und Flanken auf Taiwo Awoniyi. Doch auch hier waren die Berliner schlicht zu ungenau und bei den wenigen sich bietenden Möglichkeiten nicht effektiv.