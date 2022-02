Turbine Potsdam hat am 13. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga ihren bisher höchsten Saisonsieg gefeiert. Nach Toren von Selina Cerci (3. Minute, 49., 67.), Malgorzata Mesjasz (56.), Teninsoun Sissoko (66.) und Dina Orschmann (80.) gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag bei Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena mit 6:0 (1:0). Turbine bleibt in der Tabelle weiter auf dem fünften Platz. Durch die Punktverluste von Hoffenheim und Frankfurt rutscht das Team auf vier Punkte an den für die Champions League-Teilnahme berechtigten dritten Platz heran.

Vor leeren Rängen Ernst-Abbe-Sportfeld starteten die Turbinen optimal in die Partie. Bereits in der dritten Spielminute umkurvte Cerci Jenas Torhüterin Inga Schuldt und schob zur frühen Potsdamer Führung ein. In der 17. Minute hatten die vom Abstieg bedrohten Thüringerinnen Glück, als der Ball von Pfosten und Latte nicht hinter die Torlinie sprang. Zudem scheiterte Merle Barth mit einem Handelfmeter an Schuldt, die auch den Nachschuss von Maria Plattner parierte (30.).